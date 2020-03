Ştefan Mandachi vrea să-l dea în judecată pe comediantul Silviu Gherman care i-a parodiat campania de strângere de fonduri împotriva Covid-19

Recent, comediantul Silviu Gherman a parodiat clipul de promovare realizat de Ştefan Mandachi în care afaceristul spune că vinde centimetri din metrul lui de autostradă, construit în Moldova, ca să strângă bani pentru lupta împotriva Covid-19, alături de Crucea Roşie Suceava.

Într-o postare pe Facebook, care a fost ştearsă ulterior, Mandachi anunţa că intenţionează să-l dea în judecată pe comediant pentru că „denigrează Crucea Roşie“ şi că-i va cere în instanţă daune de un milion de dolari.

„Având în vedere că Dl. Valentin Ştefan Mandachi este implicat în campania de strângere de fonduri organizată de Crucea Roşie Suceava în contextul epidemiologic declanşat de răspândirea, la nivel naţional şi internaţional, a Covid-19, în spaţiul virtual a apărut un video în care strîngerea de fonduri de către Crucea Roşie este denigrată (...). Vă aducem la cunoştinţă intenţia clientului nostru, Ştefan Valentin Mandachi, de a vă acţiona ân judecată, urmând să solicităm instanţelor competente obligarea la plata daunelor în sumă de 1 milion de euro.“, se arată în notificarea trimisă comediantului şi făcută publică pe Facebook.

Clipul de promovare al afaceristului Ştefan Mandachi:

Filmuleţul realizat de comediantul Silviu Gherman:

„Ştiţi cu ce se combate prostia umană? Sparge 600 de lei ca să combaţi prostia umană. Oricine poate să combată prostia umană. Cu 600 de lei. Şi apoi ţara are să fie deşteaptă şi oacheşă ca soarele sfânt de pe cer. Crede-mă când îţi spun eu că aşa este. Orice problemă ai avea, aruncă cu bani în ea. Şi-o rezolvi. Pe cuvânt. Eu ştiu foarte bine că nu există problemă pe care să nu o rezolvi cu banul, mai ales prostia. Eu am fost prost, dar am dat de bani şi acum sunt interesant, frumos şi deştept. Eu am fost cocalar 10 ani, dar acum ascult Subcarpaţi. Dumnezeu să ne ajute. Că-i român. Dumnezeu e român“, se arată în parodia lui Silviu Gherman.

„O ţară sănătoasă de Covid, dar fără umor şi libertate de exprimare trăieşte degeaba“

Mai mulţi comedianţi au ironizat şi criticat deopotrivă gestul lui Mandachi de a-l da în judecată pe Gherman. Ovidiu Eftimie a scris, într-un articol pe zoso.ro:

„Consider că anunţul dumneavoastră constituie o ameninţare la adresa statului de drept şi a măscăricilor de pe internet, ca mine şi Gherman. Şi dacă până aici vi se pare că glumim, vă asigur că nu, am vorbit cu Gherman recent, când primeşte notificarea, mă bag şi eu în proces (...). Treaba cu intervenţia mea (întrebaţi un avocat, să vă explice ce înseamnă cerere de intervenţie, parcă şi dumneavoastră aveţi pregătire în domeniu, nu?) va fi doar partea de can-can, pentru presă. Vă voi urmări în absolut tot ceea ce veţi face şi veţi avea parte de plângeri penale non-stop, pentru orice. Ştiţi ce faceţi şi ce activitate aveţi, ei bine, voi avea grijă să vă prezentaţi la Parchet zilnic, să daţi explicaţii pentru munca dumneavoastră de zi cu zi (repet, întrebaţi un avocat, că parcă aveţi bani şi vă permiteţi asta). (...) Sper ca ăia care vă aplaudă pentru această mizerie să vă ţină loc de confort mental când veţi merge prin tribunale.“

Comediantul şi speakerul demotivaţional, George Bonea, a scris pe blogul său: „În caz de proces pe bune între Mandachi şi Gherman eu vă încurajez să donaţi bani şi pentru daunele pe care (cel mai probabil) trebuie să le plătească comediantul. Pentru că o ţară sănătoasă de Covid, dar fără umor şi libertate de exprimare, trăieşte degeaba“.

„Mandachi pare cu dare de mână şi cum să nu iubească poporul ăsta un om care dă bani la săraci? Pe Becali l-am acceptat pe zidurile bisericilor pentru gesturile milostive, în timp ce făcea bani… lasă, măcar a dat, nu?“, a mai scris George Bonea în textul său.

*Omul de afaceri Ştefan Mandachi nu a putut fi contactat până în momentul publicării acestui articol.