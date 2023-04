Zeci de mii de locuri de muncă sunt disponibile în România: la cât a ajuns numărul şomerilor

Numărul locurilor de muncă vacante la nivel naţional a ajuns la 51.013, în timp ce angajatorii din Spaţiul Economic European pun la dispoziţia muncitorilor români 303 posturi, prin reţeaua Eures România, informează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele ANOFM, sunt disponibile 51.013 locuri de muncă la nivel naţional.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru următoarele meserii: agent de securitate (6.123); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (2.555); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (2.482); curier (2.211); lucrător comercial (2.144); manipulant mărfuri (1.743); muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (1.319); muncitor necalificat în industria confecțiilor (1.138); ambalator manual (931); agent curăţenie clădiri şi mijloace de transport (775).

Din cele 51.013 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.780 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; asistent medical generalist; programator; consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală; contabil etc.), iar 8.485 de locuri de muncă sunt pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; curier; agent de vânzări; conducător auto transport rutier de mărfuri; casier; vânzător etc). Alte 9.910 sunt pentru persoanele cu studii profesionale (lăcătuș mecanic; operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice; confecţioner asamblor articole din textile; sudor; fierar betonist etc.).

Restul de 29.838 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (agent de securitate; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor; femeie de serviciu etc).

Agenţia precizează că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

Locuri de muncă disponibile în străinătate

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă la rândul lor, prin intermediul reţelei EURES România, 303 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Austria – 120 locuri de muncă pentru: sudor TIG pentru construcție țevi; constructor țevi conform ISO; supraveghetor conducte industriale; sudor TIG/MAG pentru construcție și reparații rezervoare; mașinist, montator instalații, mecanic întreținere instalații; sudor autogen; montator țevi de termoficare pentru construcții; constructor panouri de control; tehnician electrician (instalator); supraveghetor construcții și reparații rezervoare; supraveghetor instalații electrice; supraveghetor instalații mecanice; montator hidraulic (Ermeto); Instalator sanitar/aer condiționat; recepționer;

Norvegia – 119 locuri de muncă pentru: grădinar; tinichigiu auto; frizer; inginer senior de proces; şofer autobuz; muncitor în producția de crabi; muncitor în producție;

Finlanda – 25 locuri de muncă pentru: lucrător în oţel pe şantiere de construcţii; muncitor necalificat – culegător de căpșuni;

Germania – 25 locuri de muncă pentru: muncitor în producţie; zidar; asistent medical generalist sau asistent medical de radiologie; asistent medical; farmacist; lucrător în bucătărie; bucătar; ospătar; grădinar (horticultura si peisagistica); mecanic instalații pentru refrigerare; aer condiţionat şi pompe de căldură;

Olanda - 11 locuri de muncă pentru: legumicultor; operator cnc; Irlanda – 2 locuri de muncă pentru: mecanic auto;

Spania – 1 loc de muncă pentru: electromecanic-bobinator maşini electrice rotative.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES. Totodată, persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro.

La cât a ajuns numărul şomerilor în România

Potrivit datelor transmise, în cursul acestei săptămâni de Institutul Naţional de Statistică (INS), în anul 2022 populaţia activă a României era de 8.270.800 persoane, din care 7.806.400 erau persoane ocupate şi 464.400 erau şomeri.

Rata şomajului a fost de 5,6%, în 2022, valoare egală cu cea ȋnregistrată ȋn anul precedent.

Pe sexe, ecartul dintre cele două rate ale şomajului a fost de un punct procentual (6% la bărbaţi faţă de 5% la femei), iar pe medii de rezidenţă de 5,7 puncte procentuale (8,9% în rural faţă de 3,2% în urban). Rata şomajului avea nivelul cel mai ridicat (22,8%) în rândul tinerilor (15-24 ani).