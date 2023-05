Șase mituri despre proiectul reactoarelor modulare mici

Încă de la primul anunț legat de proiectul reactoarelor modulare mici au fost lansate diferite zvonuri și dezinformări despre implementarea reactoarelor modulare mici în România.

Va fi în România dezvoltat primul proiect al reactoarelor modulare mici? Va fi testată la Doicești pentru prima dată această tehnologie? Cât e de sigur proiectul? Care sunt costurile proiectului și cine va beneficia de implementarea lui în România?

România va fi a doua țară din lume (după SUA) care va implementa proiectul reactoarelor modulare mici (SMR), un loc de top câștigat datorită experienței de 26 de operare în siguranță a celor doua centrale de la Cernavodă. România are la Cernavodă doua reactoare modulare prin care asigură 20% din energia României și este pe locul 1 in lume la operare în siguranță și factor de productivitate.

Cine are însă de câștigat din dezinformare despre un proiect energetic strategic, care ar trebui să fie de fapt motiv de mândrie națională?

1. Prima știre falsă: s-a vehiculat că Romania plătește bani mulți să fie cobai și că SMRurile ar costă peste nouă miliarde de dolari.

În primul rând, adevărul este că în Romania vor instalate reactoarele modulare mici, după ce vor fi dezvoltate în SUA, după ce proiectul din SUA va demonstra siguranță.

În al doilea rand, adevărul este că reactoare modulare mici nu sunt o tehnologie noua sau experimentala. Ele au la baza tehnologia reactoarelor modulare mici cu apa ușoară presurizată, care exista deja de peste 60 ani și este operată în siguranță în peste 300 din cele 400 reactoare în funcțiune în lume. Mai mult, majoritatea reactoarelor din Europa (Franța, Rusia) și SUA sunt pe bază de apă ușoară presurizată.

În al treilea rând, adevărul este că în acest moment, în Statele Unite, unde este în dezvoltare prima centrală cu reactoare modulare mici, costul este estimat la 9 miliarde de dolari, și trebuie înțeles că în SUA sunt costuri mai mari pentru forța de muncă, dezvoltare, producție etc. În Romania, în acest moment, are loc studiul FEED prin care se analizează din punct de vedere tehnic amplasamentul candidat preferat, urmând toate standardele naționale și internaționale privind securitatea nucleară, și se estimează costurile dezvoltării proiectului, actualizate României. Spre deosebire de proiectul din SUA care este dezvoltat pe un amplasament nou, România analizează amplasamentul unei foste centrale pe cărbune, din Doicești, județul Dâmbovița, care are deja o parte din infrastructura necesară (stație de transformare, conectarea la rețea, drumuri etc), ceea ce va reduce foarte mult costurile proiectului din România față de proiectul din SUA, care vă fi primul din lume.

2. O altă știre falsă: s-a vehiculat că România este singura ţară din Europa care a acceptat amplasarea reactoarelor modulare mici

Reprezentații NuScale au anunțat pe 12 mai 2023 că România va fi a doua țară din lume, după SUA, care va instala reeactoare modulare mici, bazate pe o tehnlogie în operare de peste 60 ani în peste 300 reactoare din lume.

Mai mult, țări precum Polonia, Bulgaria, Ucraina, Franța, UK, Cehia, Estonia, fac pași rapizi pentru instalarea reactoarelor modulare mici.

Este chiar o competiție a țărilor pentru a avea întâietate în dezvoltare pentru că prima țară din Europa care va instala SMR va căștiga și numeroase beneficii: industria și forța de muncă locală vor putea fi implicate în dezvoltarea proiectelor regionale – asta însemnând locuri de muncă și taxe plătite la bugetul de stat și local, dezvoltare regională.

3. O altă știre care a circulat în mod eronat pentru a dezinforma: Proiectul de design, adică desen tehnic pe calculator al mini reactorului nuclear, a fost aprobat de cei din SUA, în luna ianuarie a acestui an, cu nu mai puţin de 17 derogări de la reguli

Designul tehnologiei SMR NuScale a fost aprobat încă de pe 28 august 2020 de către Comisia de Reglementare Nucleară din SUA (NRC).

Ulterior, pe 29 iulie 2022, NRC a aprobat folosirea designului tehnologiei NuScale pe teritoriul SUA și a început procesul de a emite a certificatului. Acest certificat NRC pentru folosirea designului tehnologiei NuScale pe teritoriul US a fost emis pe 19.01.2023 prin înscrierea în Registrul Federal din SUA și este aplicabil începând cu 30 de zile de la înscriere, deci începând cu 21.02.2023.

Designul NuScale a fost aprobat cu 17 derogări (scutiri), deoarece tehnologia rezolva solicitările de siguranță prin proiectare. Scutirile au fost necesare deoarece reglementările Comisiei de Reglementare Nucleara din SUA (NRC) au fost scrise având în vedere tehnologii nucleare specifice cu zeci de ani în urmă, și nu tehnologiile nucleare avansate. NRC a efectuat o evaluare tehnică amănunțită și a documentat concluziile de siguranță, inclusiv baza pentru scutiri, în aprobarea certificării de proiectare a designului reactoarelor modulare mici.

4. O altă știre falsă spune că nu există, încă, un prototip construit al acestor mini reactoare nucleare. Practic, România devine o ţară experiment pentru mini reactoarele companiei americane NuScale.

În SUA este deja în dezvoltare prima centrală cu tehnologia SMR a NuScale, în Idaho, care va fi primul proiect din lume. În România va fi amplasată a doua centrala din lume, deci nu poate fi nicidecum un experiment sau țară de test.

România are peste 26 ani de operare a centralelor nuclearo-electrice de la Cernavodă și are experiență de a dezvolta un proiect sigur cu reactoare modulare mici, al doilea din lume și primul din Europa.

5. Siguranța proiectului SMR din România, pe primul loc pentru dezvoltatori și autorități

Proiectul din România va fi dezvoltat după Proictul SMR din SUA iar până va fi implementat în România, țara noastră va beneficia de toată experiența dezvoltării din SUA și de garanția dezvoltării în siguranță.

Proiectul SMR este unul dintre cele mai sigure proiecte energetice din lume, cu multiple îmbunătățiri tehnologice aduse datorită operării industriei în cei peste 60 ani, printre care - clădirea este rezistentă la cutremure și impacte majore (chiar prăbușiri ale aeronavelor); centrala se poate opri singură în siguranță fară operator și fară a avea nevoie de electricitate sau de ados de apă. Astfel reactoarele se vor opri în siguranță și se vor autorăci, pe termen nelimitat, în siguranță.

6. O altă știre falsă a circulat referitoare la costurile proiectului – a fost greșit folosit costul proiectului din SUA în știrile legate de proiectul din România. Adevărul este că proiectul din Romania va avea costuri mult mai mici

Costul proiectului SMR din România este în prezent în proces de estimare în cadrul primei etape a studiului FEED. Spre deosebire de proiectul din SUA care este dezvoltat pe un amplasament nou, și care este estimat la aprox. 9 miliarde de dolari, în România costurile vor fi mai mici din mai multe motive: 1. România analizează amplasamentul unei foste centrale pe cărbune care are deja o parte din infrastructura necesară (stație de transformare, conectarea la rețea, drumuri etc), ceea ce va reduce foarte mult costurile proiectului din România față de proiectul din SUA, care va fi primul din lume. 2. În România sunt costuri mai mici cu forța de muncă, dezvolatarea, construcția. Esre de așteptat ca proiectul din România să aibă costuri mai mici decât proiectul din SUA.

Ce beneficii vor avea locuitorii din Dâmbovița și cei din Județul Dâmbovița

La începutul anului 2021, timp de aproape 1 an, a fost derulat un amplu studiu de specialitate care a identificat locații din România potrivite pentru dezvoltarea unei centrale, în special foste termocentrale dezafectate, pentru a le putea reda la viață, cu beneficii pentru comunitățile locale. Au fost analizate mai multe amplasamente potențiale, în conformitate cu toate standardele internaţionale şi naţionale, iar Doicești a fost cea care a fost recomandata că fiind locația candidata preferata dintre toate.

În plus, Doicești are în continuare o serie de alte atuuri: racorduri la utilități (energie electrică, apă, gaz, drumuri), la o putere instalată foarte apropiată de nevoile unei centrale de tip SMR. În felul acesta costurile dezvoltării proiectului la Doicești vor fi mai mici decât în dezvoltarea proiectului în SUA de exemplu, acolo unde se dezvolta centrala SMR pe un amplasament nou.

Doicești va beneficia astfel de multiple beneficii – locuri de muncă, dezvoltare economică, taxe la bugetul local etc.

Studiul a fost finanțat cu un grant în valoare de 2.1 milioane dolari, oferit de Agenția de Comerț și Dezvoltare din SUA (USTDA). Studiul se numește: “Small Modular Reactor (SMR) Long-Term Development Plan: Siting Selection and Technology Study” și poate fi solicitat către USTDA, finanțatorul proiectului - https://www.ustda.gov/ustda-library/

În plus, Nuclearelectrica, din dorința de a avea un proiect extrem de sigur, a invitat AIEA (Agenția Internațională pentru Energie Atomică) în august 2022 să verifice și să confirme rezultatele strudiului care a recomandat Doicești ca și locație candidta. În urma studiului, reprezentanții IAEA au declarat: „Această analiză cuprinzătoare vă oferi asigurări publicului român și nu numai în ceea ce privește selecția amplasamentului SMR”, a declarat Paolo Contri, șeful echipei de analiză și șeful Diviziei pentru Evenimente Externe din cadrul Departamentului de Securitate Nucleară și Siguranță Nucleară al AIEA.

În ce privește beneficiile, în principal este vorba despre locuri de muncă, peste 200 permanente, și peste 3500 în producție și construcție. Alte mii de locuri de muncă generate de companiile interesate să investească în zonă pentru că vor avea acces la o sursa de energie curată, stabilă, accesibilă, constantă. Un exemplu este COS Târgoviște, combinatul de oțel de la Târgoviște în care a investit compania Donalam cu obiectivul de a dezvolta prima fabrică de oțel verde din Europa.

Centrala SMR de la Doicești va crea un adevărat centru industrial care va sprijini activitatea industrială în zonă, care va dezvolta zona prin taxe la bugetul de stat și local, investiții în comunități.