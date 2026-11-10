Un mare producător indian își restrânge activitatea în România după cinci ani de pierderi. Ce se întâmplă cu fabrica din Ghimbav

Unul dintre cei mai mari producători de colivii pentru rulmenți la nivel mondial a anunțat un plan de restrângere a activității la fabrica pe care o deține în Ghimbav, județul Brașov, în încercarea de a reduce costurile și de a opri pierderile înregistrate de subsidiara din România.

Conducerea grupului a anunțat că măsurile de reorganizare au început deja Foto: FB Harsha Engineers Europe

Este vorba de Grupul indian Harsha Engineers, care a intrat pe piața locală în 2016 prin preluarea fostei fabrici Johnson Metall, potrivit Profit.ro. Unitatea de producție din România s-a confruntat în ultimii ani cu presiuni semnificative cauzate de creșterea costurilor, înregistrând rezultate negative începând din 2021.

Conducerea grupului a anunțat că măsurile de reorganizare au început deja și vizează eficientizarea operațiunilor. Vishal Rangwala, directorul general al companiei, a declarat că obiectivul este eliminarea pierderilor operaționale până la finalul exercițiului financiar, în martie 2027.

Potrivit reprezentanților companiei, strategia nu presupune abandonarea activității din România, ci continuarea dezvoltării segmentului de producție a coliviilor pentru rulmenți, în paralel cu reducerea costurilor și eliminarea activităților considerate neprofitabile.

Harsha Engineers nu a precizat deocamdată câți angajați vor fi afectați de restructurare și nici care va fi impactul financiar al reorganizării.

Fabrica din Ghimbav avea anul trecut un efectiv mediu de aproximativ 190 de salariați, potrivit sursei citate.

Datele financiare arată că subsidiara românească a raportat în 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 123 de milioane de lei, în creștere față de anul precedent. Cu toate acestea, compania a rămas pe pierdere, chiar dacă rezultatul negativ s-a redus comparativ cu perioada anterioară.

Reprezentanții grupului au arătat că performanța slabă a operațiunilor din România a afectat și rezultatele consolidate ale companiei, însă acestea au fost parțial compensate de evoluția pozitivă a afacerilor din China.

Fondată în 1986 și listată la bursă din 2022, Harsha Engineers deține unități de producție în India, China și România și are peste 3.200 de angajați la nivel global. Compania este considerată cel mai mare producător indian de colivii din alamă pentru rulmenți și controlează aproximativ 6,5% din piața mondială de profil.

Amintim că și Societatea de Transport București (STB) se pregătește pentru una dintre cele mai ample restructurări din ultimii ani, după ce a notificat autoritățile cu privire la intenția de a disponibiliza 880 de angajați. Potrivit reprezentanților sindicatului, primele preavize ar putea fi înmânate în perioada 9-15 noiembrie.