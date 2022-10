Turbulențe la Tarom: Compania are datorii de 1,5 miliarde de lei, din care 149 de milioane către CNAB

Compania aeriană de stat Tarom are datorii totale de 1,5 miliarde de lei, potrivit informațiilor furnizate pentru „Adevărul” suma datorată CNAB fiind de 149 de milioane de lei.

În urma informațiilor potrivit cărora CNAB ar lua în calcul să ceară insolvența Tarom din cauza unor sume importante pe care compania de stat i le datorează, „Adevărul” a trimis Tarom câteva întrebări al căror răspuns ar putea lămuri situația.

Întrebați care este datoria pe care Tarom o are de plătit Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), reprezentanții Tarom au precizat: „Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM are o datorie în valoare de aproximativ 149.000.000 Lei față de Compania Națională Aeroporturi București, din care aproximativ 27.000.000 lei reprezintă datorie mai mare de un an de zile, restul sumei fiind datorie acumulată în ultimul an calendaristic”.

În ce privește informația potrivit căreia CNAB ar cere în instanță insolvența Tarom, reprezentanții companiei aeriene au declarat pentru „Adevărul” că nu au fost informați oficial asupra acestui aspect.

Situația financiară a Tarom ridică multe probleme, având în vedere cei peste 10 ani de pierderi consecutive. „Valoarea datoriilor curente ale Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române TAROM, calculată la sfârșitul lunii iunie 2022, depășește suma de 1,5 miliarde lei”, au declarat reprezentanții companiei aeriene pentru”Adevărul”.

Planul de restructurare și intenția de a trece pe profit

Întrebați cât și ce măsuri din planul de restructurare și reorganizare mai au de îndeplinit, reprezentanții Tarom au declarat.

„Planul de restructurare și reorganizare al Companiei Naționale de Transporturi Aeriene Române TAROM se află în plin proces de revizuire cu Comisia Europeană, pentru a încorpora noile premise economice apărute în piață după începerea conflictului din Ucraina. O parte din măsurile incluse în plan sunt în derulare, cum ar fi aspectul restructurării de personal (finalizată în proporție de 95%), vânzarea de aeronave (4 aeronave Boeing B737-300 s-au vândut în cursul lunii septembrie, urmând ca în ultima parte a acestui an să fie scoasa la licitație flota de aeronave ATR 42-500 (7 aeronave). Și alte elemente sunt în implementare sau pre-implementare, cum ar fi optimizarea comercială a companiei, fructificarea bunurilor imobile ale companiei prin închiriere sau externalizarea serviciilor tehnice. TAROM își menține obiectivul de-a trece pe profit în următorii ani”.

CNAB amenința că nu va mai presta servicii pentru Tarom și îi va cere insolvența

Surse din cadrul Companiei Aeroporturi București precizau la 26 septembrie că ar lua în calcul încetarea prestării serviciilor către Tarom, dar și inițierea acțiunilor judiciare privind insolvența companiei aeriene.

„Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) va discuta varianta de suspendare a prestării oricăror servicii către operatorul național aerian TAROM până la atingerea unui plafon de 50 milioane lei sau a unei alte valori care să fie decisă de către CA, ca și inițierea de acțiuni judiciare pentru recuperarea sumelor indicate că ar fi datorate de către TAROM, inclusiv, dacă este cazul, cu formularea unei cereri de declanșare a insolvenței operatorului național”, scrie profit.ro.

Cert este că datoriile doar către ANAF sunt indicate la peste 81 milioane lei. La finele anului 2020, datoriile totale însumau circa 1 miliard lei, conform termene.ro.

Tarom se află în prezent în plin proces de restructurare și reorganizare, urmând un plan de măsuri de reducere a costurilor, de evaluare și redimensionare a personalului, de optimizare a flotei și restructurare a rețelei de rute. Totodată, compania, care înregistrează pierderi de mai bine de 13 ani, se află în imposibilitatea de a accepta revendicările Sindicatului Unit TAROM (SUT), care amenință cu greva de avertisment.

Propunerea conducerii companiei este majorarea valorii tichetelor de masă de la 10 la 30 de lei și acordarea unor majorări salariale către categoriile prioritare de salariați, în limita fondului de salarii aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2022.