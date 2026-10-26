 Tinerii sub 35 de ani vor putea cumpăra locuințe cu un avans de doar 5%. Legea a trecut de Senat | adevarul.ro
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Tinerii sub 35 de ani vor putea cumpăra locuințe cu un avans de doar 5%. Legea a trecut de Senat

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Senatul a adoptat luni o propunere legislativă care reduce avansul minim necesar pentru achiziția unei locuințe prin programul „Noua Casă” în cazul tinerilor cu vârsta de până la 35 de ani.

Reducerea avansului ar putea contribui la formarea de noi familii
Reducerea avansului ar putea contribui la formarea de noi familii Foto: Magnific.com

Proiectul a fost aprobat cu 102 voturi „pentru” și o abținere și prevede că persoanele care nu au împlinit 35 de ani la momentul încheierii promisiunii bilaterale de vânzare pot opta pentru un avans de minimum 5% inclusiv pentru locuințele cu valori cuprinse între 70.000 și 140.000 de euro, potrivit Agerpres.

În prezent, programul „Noua Casă” permite un avans de 5% doar pentru finanțările de până la 70.000 de euro, în timp ce pentru locuințele cuprinse între 70.000 și 140.000 de euro este necesar un avans de 15%.

PSD: Măsura îi ajută pe tineri să își întemeieze o familie

Senatoarea PSD Daniela Mihai a susținut că inițiativa facilitează accesul la locuințe pentru tinerii care au venituri, dar nu dispun de economii suficiente pentru un avans ridicat.

Potrivit social-democratei, reducerea avansului poate contribui la formarea de noi familii 

„Este importantă facilitarea accesului la o locuință pentru tineri pe termen lung. Este esențial să creăm un mediu propice pentru dezvoltarea tinerilor noștri, astfel încât aceștia să își dorească să rămână în țară și să aibă propria locuință pentru a putea să-și întemeieze o familie”, a declarat Daniela Mihai.

AUR: Măsura este bună, dar nu rezolvă problema tuturor tinerilor

Senatorul Cătălin Silegeanu(AUR) a apreciat că proiectul reprezintă un sprijin pentru tinerii români, însă a atras atenția că mulți dintre aceștia nu își permit oricum locuințe în segmentul vizat de lege.

Parlamentarul a avertizat că beneficiile vor fi resimțite mai ales de cei care își permit deja să acceseze credite pentru locuințe mai scumpe.

Coborârea avansului minim la cumpărarea unei locuințe cu valoare cuprinsă între 70.000 și 140.000 euro de la 15% la 5% sună foarte bine pentru agenții imobiliari, constructori și notari, care s-ar bucura de o plajă mai largă de clienți, însă adevărul este că nu mulți tineri țintesc pe locuințe de 80.000 - 100.000 euro sau chiar 140.000 euro”, a afirmat Silegeanu.

Acesta a adăugat că, pe termen lung, autoritățile ar trebui să găsească și soluții pentru tinerii cu venituri mai reduse.

„Măsura merită susținută, însă va trebui pe viitor să ne gândim și la categoria celor mai mulți care au nevoie de cu totul alt sistem de creditare”.

Proiectul urmează să fie dezbătut și de Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz.

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