Răspunsul lui Iohannis pentru Dăncilă: Nu vor exista tăieri de salarii şi pensii

„Este nevoie de un Guvern urgent care vine şi repară greşelile făcute de PSD în economie. Şi aici vreau să fac o afirmaţie şi ştiu foarte bine ce spun, cu toată claritatea. Nu vor exista tăieri de salarii şi pensii. Şi spun acest lucru pentru a contrazice o afirmaţie mincinoasă a pesediştilor şi vreau să repet: nu vor exista tăieri de salarii şi pensii”, a afirmat Klaus Iohannis, în cadrul unei declaraţii de presă.

Anterior, Viorica Dăncilă l-a somat pe preşedintele Klaus Iohannis să îşi asume, alături de PNL, că pensiile şi salariile vor fi plătite la timp şi că majorările vor continua.

„Am crescut salariile şi pensiile şi am asigurat sumele necesare în buget pentru acordarea tuturor drepturilor sociale. Am crescut punctul de pensie, am instituit scutiri de taxe pentru pensionari şi am instituit principiul echităţii. Cer PNL şi domnului preşedinte Iohannis să îşi asume public că pensiile şi salariile vor fi plătite la timp şi majorările vor fi acordate conform legislaţiei în vigoare. România merită venituri decente şi corecte”, a declarat vineri Dăncilă, în deschiderea primei şedinţe de Guvern după ce Executivul a fost demis prin moţiune.