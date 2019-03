Curtea de Conturi verifică sumele exorbitante cheltuite de TVR, societate finanţată din bani publici

În toamna anului trecut, presa centrală scria că jurnalistul Ionuţ Cristache primeşte un salariu de circa 5.500 euro net, fiind cunoscut pentru interviurile sale, pe vremea când era reporter la Antena 3, cu personaje cu probleme penale, precum Elena Udrea sau Sebastian Ghiţă, personaje faţă de care a manifestat o atitudine binevoitoare.

Marţi, preşedintele Comisiei de cultură din Camera Deputaţilor, Gigel Ştirbu, a anunţat că a fost informat de Curtea de Conturi privind derularea unor controale la TVR, săptămâna viitoare.

"Ieri am şi primit adresa de la Curtea de Conturi, care s-a sesizat pe baza adresei trimise de către mine şi săptămâna viitoare sau în cursul săptămânii viitoare va începe un control pe speţa respectivă la Societatea Română de Televiziune", a declarat Gigel Ştirbu, marţi, la o audiere în Parlament.

Gigel Ştirbu a cerut Curţii de Conturi a României un audit public extern la TVR privind fondurile alocate pentru Festivalul Cerbul de Aur 2018 şi pentru colaboratori şi invitaţi permanenţi.

"Având în vedere că, în urma nenumăratelor mele solicitări, scrise şi verbale, adresate doamnei Doina Gradea, Preşedinte-Director general al Societăţii Române de Televiziune, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aceasta nu a dorit să ofere un răspuns, prin care să confirme sau să infirme, dacă sumele exorbitante ce au fost vehiculate în presă, referitoare la banii publici care au fost cheltuiţi cu ocazia organizării Festivalului «Cerbul de Aur» 2018, dar şi cu plata colaboratorilor şi invitaţilor permanenţi la talk-show-ul «Romania 9», moderat de jurnalistul Ionuţ Cristache sunt reale, am acţionat în consecinţă şi ieri, am transmis către Curtea de Conturi a României o adresă prin care am solicitat efectuarea unui audit public extern, mai exact am solicitat verificarea oportunităţii şi legalităţii utilizării fondurilor publice pentru încheierea de contracte de colaborare/ drepturi de autor cu terţe persoane pentru prestaţii în cadrul producţiilor proprii din cadrul Societăţii Române de Televiziune, pentru anul 2018", se arăta într-un anunţ al lui Gigel Ştirbu.

"Aştept cu nerăbdare, dar şi cu o oarecare îngrijorare, cele ce vor fi constatate de către Curtea de Conturi a României în urma misiunii de audit la Televiziunea publică, mai ales că ştim că multe din aceste cheltuieli au fost angajate chiar şi fără acordul Consiliului de Administraţie al SRR", mai spunea deputatul PNL, care i-a adresat solicitarea preşedintelui Curţii de Conturi, Mihai Busuioc.

Pe 20 februarie, Camera Deputaţilor a adoptat un proiect de hotărâre pentru înfiinţarea comisiei parlamentare de anchetă pentru analiza cheltuielilor TVR, iniţiativa fiind depusă de USR şi PNL.

"Se constituie Comisia parlamentară de anchetă a Camerei Deputaţilor privind activitatea de gestionare a colaboratorilor Televiziunii Române, utilizaţi în cadrul emisiunilor sau festivalurilor, producţii proprii ale Societăţii Române de Televiziune, având următoarele obiectie: verificarea criteriilor care au fundamentat încheierea contractelor de colaborare ale TVR cu terţe persoane pentru realizarea de emisiuni şi festivaluri; verificarea modului în care a fost asigurat un mediu concurenţial eficient, transparent şi nediscriminatoriu în procedura de selecţie şi în încheierea contractelor de colaborare (...)", se arată în proiectul de hotărâre.