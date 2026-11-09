 Statul ar putea garanta salariile restante pentru un an. Ce angajați ar beneficia de noua măsură | adevarul.ro
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Statul ar putea garanta salariile restante pentru un an. Ce angajați ar beneficia de noua măsură

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Angajații companiilor de interes strategic care ajung în dificultate financiară ar putea avea salariile restante garantate de stat pentru o perioadă de până la 12 luni, față de șase luni în prezent. Ministerul Muncii propune și dublarea plafonului maxim de plată pentru fiecare salariat, de la echivalentul a șase la 12 salarii medii brute pe economie. Măsura ar urma să îi protejeze pe angajații firmelor aflate în concordat preventiv, care nu mai au bani să își achite obligațiile salariale în timp ce încearcă să evite insolvența sau falimentul.

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Măsura îi va proteja pe angajații firmelor aflate în concordat preventiv Foto: arhivă

Propunerea este inclusă într-un proiect de ordonanță de urgență pus în transparență decizională. Prin modificarea Legii nr. 200/2006, Ministerul Muncii vrea să extindă accesul angajaților acestor companii la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.

Cum îi ajută concret măsura pe salariați

În cazul în care o companie strategică aflată în concordat preventiv nu își mai poate plăti angajații, drepturile salariale restante pot fi achitate prin Fondul de garantare, în condițiile prevăzute de lege. În prezent, protecția acoperă o perioadă de maximum șase luni consecutive. Ministerul propune extinderea acesteia la 12 luni.

Practic, un angajat care nu și-a primit salariul din cauza problemelor financiare ale angajatorului ar putea recupera prin acest mecanism restanțele aferente unei perioade mai lungi. Astfel, salariatul nu ar mai depinde exclusiv de redresarea companiei pentru a-și recupera drepturile bănești, în limitele și condițiile stabilite de lege.

O a doua schimbare vizează suma maximă care poate fi plătită fiecărui angajat. Plafonul ar urma să crească de la echivalentul a șase salarii medii brute pe economie la 12 salarii medii brute. Cu alte cuvinte, statul ar putea acoperi o valoare mai mare a creanțelor salariale restante.

Cele două modificări nu înseamnă că fiecare salariat va primi automat 12 salarii medii brute. Această valoare reprezintă plafonul maxim de garantare, iar plata va depinde de drepturile bănești restante pe care angajatorul le datorează și care sunt eligibile potrivit legii.

Ce drepturi pot fi recuperate din Fondul de garantare

Proiectul precizează că pot fi achitate drepturile bănești stabilite prin lege, prin acte normative speciale, prin contractele individuale de muncă sau prin contractele colective de muncă, cu condiția ca dreptul la acțiune să nu fie prescris.

Prin urmare, mecanismul nu se limitează neapărat la salariul de bază, ci poate include și alte drepturi bănești datorate angajaților, dacă acestea se încadrează în categoriile prevăzute de legislație. Sumele nu sunt însă acordate fără verificarea condițiilor legale și fără respectarea plafonului de garantare.

Protecție extinsă și pentru angajații care beneficiază deja de mecanism

Proiectul include și o prevedere tranzitorie pentru companiile strategice care au beneficiat deja de plata creanțelor salariale prin Fondul de garantare pentru o perioadă de șase luni. Acestea ar putea solicita plata drepturilor restante și pentru perioada suplimentară, până la atingerea noii limite de 12 luni.

Astfel, extinderea nu ar urma să fie relevantă doar pentru angajații companiilor care vor intra în procedură după adoptarea noilor reguli, ci și pentru cei pentru care mecanismul de garantare a fost deja activat, în condițiile prevăzute de proiect.

Se schimbă și procedura de acordare a banilor

Ministerul Muncii propune și actualizarea regulilor administrative privind depunerea cererilor, recuperarea sumelor plătite din Fondul de garantare și contestarea deciziilor emise de agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

Aceste modificări urmăresc adaptarea procedurii la noile limite de garantare și clarificarea etapelor prin care sunt solicitate și acordate sumele.

Pentru angajați, miza este reducerea riscului de a rămâne fără venituri pentru o perioadă îndelungată atunci când angajatorul trece printr-o restructurare. Pentru companii, mecanismul poate contribui la menținerea personalului și la continuarea activității în timpul procedurii de concordat preventiv.

Proiectul se află încă în transparență decizională. Prin urmare, noile limite nu se aplică deocamdată, urmând să intre în vigoare numai după adoptarea și publicarea actului normativ.

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