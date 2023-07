Rusia a devenit cea mai mare piaţă pentru constructorii chinezi de automobile. Cele mai cumpărate modele

China a exportat mai multe vehicule în Rusia decât în orice altă ţară, în primele cinci luni ale anului, transmite Bloomberg.

Potrivit sursei citate, în acest fel, s-a acoperit un gol creat de plecarea producătorilor occidentali ca urmare a invadării Ucrainei.

Datele publicate marţi de Asociaţia constructorilor chinezi de automobile arată că, în perioada ianuarie-mai 2023, China a exportat 287.000 de autovehicule în Rusia, aproape dublu faţă de exporturile către următoarea destinaţie, Mexicul, care a primit 159.000 de vehicule chineze.

Mexicul a fost anul trecut principala destinaţie a exporturilor chineze de automobile, în timp ce exporturile spre Rusia s-au ridicat la 162.000 de vehicule pe întreg parcursul anului 2022, informează Agerpres.

Constructorii controlaţi de statul chinez , Chery Automobile Co., Zhejiang Geely Holding Group Co. şi Great Wall Motor Co., sunt primele trei mărci chineze de automobile de pe piaţa din Rusia, fiind responsabili pentru o treime din înmatriculările înregistrate în prima jumătate a acestui an, arată datele publicate de Association of European Businesses.

Printre cele mai populare modele se numără SUV-uri precum Tiggo 7 Pro de la Chery, Coolray de la Geely şi Haval de la Great Wall, mai arată datele AEB.

Ucraina a decis să plaseze constructorii auto chinezi Geely şi Great Wall pe lista „sponsorilor războiului", pe care se mai regăsesc şi alte câteva zeci de companii care continuă să facă afaceri în Rusia, însă această listă nu are nicio putere legală fiind mai mult un exerciţiu de imagine.

Ce mărci s-au retras din Rusia

Marii producători mondiali de automobile, precum Toyota Motor Corp. şi Volkswagen AG, alături de companii precum Apple Inc. şi McDonald's Corp., s-au retras de pe piaţa din Rusia ca urmare a introducerii de sancţiuni, după invadarea Ucrainei.

O parte din aceste companii au fost boicotate de consumatori pentru că au avut nevoie de o perioadă mai mare de timp pentru a pleca din Rusia, precum constructorul auto francez Renault SA şi grupul japonez Fast Retailing Co., proprietarul Uniqlo.

Multe mărci chineze de automobile au participaţii şi parteneriate cu constructorii internaţionali. De exemplu, grupul Geely şi fondatorul său, miliardarul chinez Li Shufu, controlează companiile suedeze Volvo Car AB şi Polestar Automotive Holding UK Plc. În plus, marca sa de automobile electrice Zeekr colaborează cu Waymo LLC, firma de automobile autonome a Google, şi se extinde pe pieţele din Europa şi Orientul Mijlociu.

China, lider la exporturile mondiale de automobile

Luna trecută, specialiștii Bloomberg precizau că tot China a fost cel mai mare exportator mondial de autoturisme, în primul trimestru din acest an, graţie exploziei livrărilor către clienții din Rusia.

Potrivit sursei citate, firma de consultanţă AlixPartners a informat luni că, în perioada ianuarie - martie 2023, China a livrat peste hotare 1,07 milioane de automobile, depăşind pentru prima dată Japonia, care mult timp a fost lider de necontestat la capitolul exporturi mondiale de automobile.