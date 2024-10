Românii nu se mai înghesuie la muncă în străinătate. Ofertele sunt în creștere, dar salariile nu mai sunt atractive

Salariile oferite pentru locuri de muncă în străinătate nu mai atrag românii ca în trecut. Deși numărul ofertelor este în creștere, costul ridicat al vieții și salariile stagnante descurajează aplicanții, în special în domenii precum depozitare, transporturi și inginerie.

O singură platformă de recrutări a avut luna trecută aproximativ 2.700 de locuri de muncă disponibile în străinătate, cu 12% mai mult decât anul trecut. Ofertele sunt variate, însă de multe ori salariile nu au ținut pasul cu scumpirile din vest, potrivit Știrile ProTV.

De exemplu, un român angajat într-un depozit în Germania nu va lua mai mult de 1.800 de euro. Un asistent medical în Italia va câștiga cel mult 2.000 de euro, în timp ce medicii, peste 4.000 în Franța sau Belgia. În Spania, situația e asemănătoare.

„În primul rând, chiriile au crescut, însă salariile nu au menținut pasul. Dacă vorbim de o comparație de acum și 10 ani în urmă chiriile și prețurile chiar s-au dublat, însă salariile poate au crescut doar cu 30%. Mulți, inclusiv din Spania, sunt în căutare de joburi mai bine plătite și se îndreaptă către țări din regiunea nordică, Germania, Olanda, inclusiv cei din IT sunt mai bine plătiți în acele țări decât în Spania”, a declarat Irina Alionte, reprezentant Asociația Românilor Întreprinzători din Andaluzia.

Alina Barac locuiește în Malaga. În fiecare lună dă în jur de 500 de euro doar pentru cumpărături. Locuri de muncă sunt, mai ales în horeca, dar lipsesc oamenii.

„Eu în cei 13 ani de când sunt în Spania am muncit tot timpul. Este mai scump, evident, față de anii trecuți, față de acum 5-10 ani și ideea e că prețurile tot cresc, uşor uşor, nu se dublează de pe o zi pe alta, evident, dar măcar să se oprească. Mătușa și unchiul meu au o mică afacere de familie, o pizzerie, aveau nevoie de încă o persoană, un ospătar, am întrebat peste tot, am pus anunţuri, nu am reuşit să găsim pe nimeni”, a spus aceasta.

Germania, Olanda, Elveția, Franța sau Emiratele Arabe Unite sunt doar câteva dintre țările care pun la dispoziție locuri de muncă pentru români.