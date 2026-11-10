 România vrea să exploateze grafitul de la Baia de Fier și să prelucreze cuprul de la Cupru Min. Planurile anunțate de Daniel Zamfir | adevarul.ro
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România vrea să exploateze grafitul de la Baia de Fier și să prelucreze cuprul de la Cupru Min. Planurile anunțate de Daniel Zamfir

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Daniel Zamfir vrea să accelereze exploatarea grafitului de la Baia de Fier și prelucrarea acestuia în România. Planurile vizează și cuprul de la Cupru Min, pe care ministrul nu mai vrea să îl exporte doar sub formă de concentrat.

magine aeriană a unei zone din Baia de Fier, cu drumuri, clădiri și spații verzi.
Daniel Zamfir vrea prelucrarea grafitului în România. Foto: facebook

România ar putea relua exploatarea grafitului de la Baia de Fier, județul Gorj, după ce Ministerul Economiei a decis să accelereze proiectul. La „Interviurile Adevărul”, ministrul Daniel Zamfir a declarat că a cerut conducerii SALROM să obțină, în cursul anului 2027, toate avizele și autorizațiile necesare pentru începerea activității.

Planul nu se limitează la extracția materiei prime. Oficialul vrea ca grafitul să fie prelucrat în România, inclusiv pentru obținerea grafenului, un material utilizat în tehnologii avansate.

Daniel Zamfir a menționat că exploatarea grafitului de la Baia de Fier reprezintă unul dintre obiectivele sale principale la conducerea ministerului.

Am cerut imperativ directorului SALROM ca toate procedurile necesare, cu avize de mediu, cu toate permisele, să le obținem anul viitor, în cursul anului viitor, pentru că sunt niște termene pe care trebuie să le parcurgem în lege, ca de anul viitor vreau să contăm pe acea exploatare”, a declarat ministrul la „Interviurile Adevărul”.

Ce investiții pregătește SALROM pentru grafitul de la Baia de Fier

Proiectul de la Baia de Fier nu este unul nou. SALROM a făcut demersuri pentru reluarea exploatării încă din anii anteriori, iar în 2025 a obținut prelungirea cu cinci ani a licenței de exploatare pentru șisturile grafitoase din perimetrul Ungurelașu-Polovragi.

Potrivit unui comunicat al companiei din martie 2026, licența a fost prelungită până în 2030, iar în februarie 2026 SALROM a obținut și certificatul de urbanism necesar amenajării unui punct de lucru.

Compania are în plan mai multe investiții care să acopere etapele de extracție și prelucrare. Primul proiect, în valoare de aproximativ 198,3 milioane de euro, vizează extracția și procesarea primară a șisturilor grafitoase pentru obținerea grafitului de calitate pentru baterii. Proiectul a fost declarat strategic de Comisia Europeană în 2025.

Un al doilea proiect, pentru care SALROM a solicitat 250 de milioane de euro, urmărește construirea unei unități de procesare a grafitului și obținerea unor materiale destinate industriei bateriilor. La data comunicatului din martie 2026, proiectul se afla în etapa de evaluare.

SALROM a anunțat și un al treilea proiect, depus în ianuarie 2026, cu o investiție estimată la 180 de milioane de euro, care vizează reciclarea și valorificarea haldelor istorice de steril de la Baia de Fier.

Cele trei proiecte au o valoare totală estimată de 628 de milioane de euro, însă sumele reprezintă investiții propuse și finanțări solicitate, nu bani deja încasați sau investiții finalizate.

România vrea să obțină mai mult din cuprul extras la Cupru Min

Planurile ministrului vizează și compania Cupru Min, care exploatează zăcământul de la Roșia Poieni, județul Alba. În prezent, societatea extrage minereu de cupru și îl prelucrează în concentrat, pe care îl comercializează ulterior, a mai spus acesta la Interviurile Adevarul.

Potrivit informațiilor publicate de companie, uzina de preparare are două linii de măcinare și flotație, fiecare cu o capacitate anuală de aproximativ două milioane de tone de minereu.

Daniel Zamfir spune că vrea ca România să nu se mai limiteze la exportul concentratului de cupru, ci să dezvolte și capacități de prelucrare care să permită obținerea unor produse finite, cu valoare adăugată mai mare.

Nu vreau să scoatem cupru și să-l exportăm, vreau să-l prelucrăm. Vreau ca toate metalele importante pe care le extragem în România să le dăm valoare adăugată”, a declarat ministrul la „Interviurile Adevărul”.

Compania Cupru Min a inclus deja în procedurile sale de achiziție un studiu de fezabilitate pentru construirea unei uzine metalurgice. 

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