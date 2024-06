România, în topul țărilor care oferă cele mai lungi vize pentru nomazii digitali

O viză de nomad digital permite persoanelor să trăiască și să lucreze de la distanță într-o țară străină pentru o perioadă lungă, de obicei de la șase luni până la un an.

„Munca de oriunde” este accesibilă lucrătorilor independenți sau lucrătorilor la distanță angajați de entități din afara țării gazdă, se arată într-o analiză publicată de Visual Capitalist.

Acest grafic arată țările care oferă vize de nomazi digitali din mai 2024. Datele provin de la diferite programe de vize din întreaga lume și au fost compilate de CNBC .

Zeci de opțiuni de a lucra în străinătate

Peste 40 de țări oferă vize de nomazi digitale.

Mexic și El Salvador oferă cele mai lungi vize, cu o durată de patru ani. În El Salvador, însă, lucrătorul trebuie să solicite o prelungire pentru a obține durata maximă a șederii.

Islanda, cu o cerință de venit minim de 85.000 USD per individ pe an, și Belize, cu o cerință de 75.000 USD de persoană pe an, au cele mai mari cerințe de venit minim pentru nomazii digitali.

Durata cea mai frecventă de ședere este de un an. Această gamă include locații însorite, cum ar fi Bahamas și Bermuda, precum și țări cu economii mari precum Italia și Brazilia.

Multe țări, precum Coreea de Sud, Spania și Portugalia, oferă o perioadă mai scurtă de ședere (un an sau mai puțin), dar permit lucrătorilor să-și reînnoiască vizele.

Nordlayer: Europa, cel mai bun loc pentru munca la distanță

Un studiu recent, care a analizat 108 țări pe baza unor factori sociali și de infrastructură, arată că Europa este detașat cel mai bun loc pentru a lucra de la distanță.

Felul în care muncim s-a schimbat din cauza pandemiei de Covid-19, iar munca la distanță sau în regim hibrid a devenit din ce în ce mai întâlnită.

Platforma de securitate cibernetică Nordlayer a realizat o analiză în care a evaluat care sunt cele mai bune locuri din lume pentru a lucra de la distanță - și a constatat că Europa a dominat tabloul, ocupând nu doar primele 10 locuri, ci și cea mai mare parte din prima jumătate a topului, relatează Euronews.

Raportul „Global Remote Work Index 2023” a centralizat datele din 108 state și a acordat punctaje pe baza unor criterii precum accesul la conexiuni de internet stabile și rapide, beneficii socio-economice precum asistența medicală sau și protecția drepturilor omului.

România se poziționează pe locul 39 din 108 țări analizate. Țara noastră ocupă locul 24 la securitate cibernetică, locul 38 la siguranța economică, locul 53 la infrastructura digitală și locul 33 la siguranța socială.

Danemarca, locul perfect pentru nomazii digitali

Danemarca s-a clasat pe primul loc în general atunci când au fost luate în considerare scorurile din cele patru categorii cheie - siguranța cibernetică, infrastructura digitală și fizică, siguranța socială și siguranța economică, arată raportul Nordlayer.

Cunoscută drept una dintre cele mai fericite locuri de pe glob, Danemarca a obținut scoruri mari pentru toate criteriile din raport.

În pofida costului extrem de ridicat al vieții (locul 94) și a internetului scump (locul 42), danezii se bucură de o calitate foarte bună a internetului (locul 7) și s-au remarcat în special prin nivelul de incluziune socială (locul 6) și beneficiile sociale, inclusiv asistența medicală (locul 3).

Olanda, Germania, Spania, Suedia și Portugalia completează topul țărilor perfecte pentru nomazii digitali.

Tot criteriile sociale au asigurat și poziția Țărilor de Jos pe locul al doilea. Olanda a obținut rezultate deosebit de bune în ceea ce privește siguranța socială (rate scăzute ale criminalității etc.), drepturile personale (locul 3) și existența unei societăți incluzive (locul 6). Aceasta deține, de asemenea, o infrastructură digitală rapidă și stabilă și cu o bună securitate cibernetică.

Plasată pe locul al treilea, Germania s-a distins de celelalte țări prin faptul că deține cel mai accesibil internet (locul 1) și cel mai puternic sistem juridic (locul 1). Cea mai mare economie a Europei oferă o securitate economică ridicată pentru lucrătorii la distanță (locul 6). Însă, a fost notată în general în jos la categoria infrastructurii digitale și fizice (locul 22).

Țările de top pentru nomazii digitali

Țările europene au dominat topul, chiar dacă unele dintre ele, cum sunt țările nordice sunt mai scumpe pentru a trăi.

Portugalia are un cost al vieții mult mai mic în comparație cu țările din nordul Europei și oferă lucrătorilor la distanță cel mai bun raport calitate-preț dintre primele 10 țări europene.

Țările asiatice s-au detașat în schimb prin infrastructura digitală. Singapore a ocupat primul loc în această categorie, urmat de Coreea de Sud și Emiratele Arabe Unite. În timp ce în clasamentul general Singapore a ocupat locul 28, iar Coreea de Sud locul 17 și Emiratele Arabe Unite locul 45.

O bună stabilitate economică au oferit pentru nomazii digitali țări precum Regatul Unit, Statele Unite, Australia și Noua Zeelandă, urmate de aproape Germania, Spania și Malta.