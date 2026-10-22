 România, cel mai mare deficit guvernamental din UE în trimestrul doi: 9,2% din PIB | adevarul.ro
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România, cel mai mare deficit guvernamental din UE în trimestrul doi: 9,2% din PIB

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România a înregistrat un deficit guvernamental ajustat sezonier de 9,2% din PIB în trimestrul al doilea din 2026, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană, potrivit datelor publicate de Eurostat. Indicatorul s-a deteriorat cu 3,7 puncte procentuale față de trimestrul precedent, când deficitul era de 5,5% din PIB.

Grafic bursier care indică o scădere abruptă
Deficitul guvernamental ajustat sezonier de 9,2% din PIB în trimestrul al doilea din 2026 Foto: Shutterstock

Datele statistice arată că România a avut un deficit mai mare decât toate celelalte state membre pentru care sunt publicate valori în seria ajustată sezonier. Ungaria a înregistrat un deficit de 7,2% din PIB, iar Polonia, de 5,9%. La nivelul Uniunii Europene, deficitul guvernamental a ajuns la 3,5% din PIB, în timp ce în zona euro a fost de 3,3%.

Deficitul României a crescut cu 3,7 puncte procentuale într-un trimestru

Potrivit tabelului publicat de Eurostat, deficitul guvernamental ajustat sezonier al României a fost de 9,2% din PIB în primul trimestru din 2025, a coborât la 7,7% în trimestrul al doilea și la 7,1% în trimestrul al treilea. În ultimele trei luni ale anului trecut, indicatorul a fost de 7,3%.

În primul trimestru din 2026, deficitul a scăzut la 5,5% din PIB, însă în trimestrul al doilea a revenit la 9,2%. Astfel, valoarea raportată pentru al doilea trimestru din acest an a ajuns la nivelul înregistrat în primul trimestru din 2025, potrivit aceleiași serii statistice.

Comparația cu aceeași perioadă a anului trecut arată o creștere de 1,5 puncte procentuale: de la 7,7% din PIB în trimestrul al doilea din 2025 la 9,2% în trimestrul al doilea din 2026.

Deficitul UE a crescut de la 3,1% la 3,5% din PIB

În Uniunea Europeană, deficitul guvernamental ajustat sezonier a crescut de la 3,1% din PIB în primul trimestru din 2026 la 3,5% în trimestrul al doilea. În zona euro, acesta a urcat de la 3,2% la 3,3% din PIB.

Eurostat a raportat și evoluția veniturilor și cheltuielilor administrațiilor publice. La nivelul UE, veniturile totale au reprezentat 46,3% din PIB în trimestrul al doilea, în scădere față de 46,4% în trimestrul precedent. În același timp, cheltuielile totale au crescut de la 49,6% la 49,8% din PIB.

În zona euro, veniturile publice au coborât de la 46,9% la 46,8% din PIB, în timp ce cheltuielile au crescut de la 50% la 50,1%. Eurostat precizează că, în termeni absoluți, veniturile ajustate sezonier au crescut cu aproximativ 25 de miliarde de euro în UE și cu 21 de miliarde de euro în zona euro. Cu toate acestea, creșterea PIB-ului nominal a fost mai mare decât cea a veniturilor, ceea ce a dus la scăderea ponderii acestora în PIB.

Cheltuielile publice ajustate sezonier au crescut cu aproximativ 42 de miliarde de euro în UE și cu 28 de miliarde de euro în zona euro față de trimestrul precedent.

Ce reprezintă procentul de 9,2%

Valoarea de 9,2% din PIB se referă la deficitul guvernamental ajustat sezonier din trimestrul al doilea al anului 2026. Aceasta nu reprezintă deficitul bugetar cumulat în primele șase luni și nici deficitul pentru întregul an.

Eurostat publică și date neajustate sezonier. Pentru România, această serie indică un deficit de 7,8% din PIB în trimestrul al doilea din 2026, comparativ cu 5,7% în aceeași perioadă din 2025. Cele două valori nu sunt contradictorii, ci provin din serii statistice diferite, calculate cu ajustări diferite.

Datele pentru primul și al doilea trimestru din 2026 sunt provizorii și pot fi revizuite. Indicatorul trimestrial oferă o imagine asupra evoluției finanțelor publice în perioada analizată, dar nu trebuie confundat cu deficitul anual calculat pe baza întregului an bugetar.

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