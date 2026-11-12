Guvernul dublează perioada pentru plata salariilor restante. Cine poate primi până la 12 salarii medii brute pe economie

Guvernul dublează perioada în care angajații unor companii strategice aflate în dificultate financiară pot primi salariile restante din Fondul de garantare, de la șase la 12 luni. Crește și plafonul maxim al sumelor acordate fiecărui salariat, tot de la șase la 12 salarii medii brute pe economie.

Guvernul a aprobat și dublarea plafonului maxim pentru plata salariilor restante Foto: arhivă

Modificările au fost aprobate printr-o ordonanță de urgență care schimbă Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, potrivit Adevărul Financiar. Măsura vizează această categorie de companii, nu toți angajatorii care au restanțe la plata salariilor.

Plafonul nu este o sumă acordată automat

Limita de 12 salarii medii brute pe economie reprezintă valoarea maximă a garanției pentru un salariat, nu o sumă pe care fiecare beneficiar o primește automat. Vor putea fi depuse solicitări succesive de plată, cu respectarea atât a perioadei de garantare, cât și a plafonului prevăzut de lege.

Ordonanța clarifică și drepturile bănești care pot fi acoperite din Fond. Între acestea se numără plățile compensatorii restante prevăzute de acte normative sau de contractele individuale și colective de muncă.

Ce se întâmplă cu firmele care au folosit deja Fondul

Pentru companiile strategice care au beneficiat deja de mecanism timp de șase luni sunt prevăzute reguli tranzitorii. După intrarea în vigoare a ordonanței, acestea vor putea solicita plata restanțelor pentru perioada rămasă până la limita de 12 luni consecutive, în condițiile actului normativ.

Sunt clarificate, de asemenea, procedurile administrative de acordare și recuperare a sumelor din Fond și sunt actualizate regulile de contestare a deciziilor agențiilor teritoriale.

Protecție pe durata restructurării

Concordatul preventiv este un mecanism prin care o companie în dificultate financiară încearcă să își restructureze datoriile și să evite insolvența. Extinderea garanției salariale urmărește să ofere protecție angajaților pe parcursul acestui proces.

Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, susține că măsura le oferă salariaților mai multă siguranță și timp pentru ca restructurarea să producă rezultate. Potrivit acestuia, extinderea protecției ajută și companiile să păstreze personalul calificat și competențele necesare continuării activității.