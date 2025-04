Rabla 2025. Ministrul Mediului a anunțat cât vor fi voucherele anul ăsta

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat miercuri care sunt propunerile de ecotichete pentru programul „Rabla 2025".

„Vă anunţ oficial, pe această cale, că voi trimite la Monitorul Oficial foarte curând propunerile de ecotichete pentru programul "Rabla 2025". Voi propune şi voi transmite pentru autoturismele electrice 7.500 de euro. Voi propune pentru motoarele cu combustie fără diesel, aşa cum am promis, 10.000 de lei, adică aproximativ 2.000 de euro. Mai avem 12.000 lei pentru hibride şi, dacă îmi amintesc bine, 17.500 de lei pentru plug-in hybrid. Dar cred că marea veste pentru români este 7.500 euro, noua valoare a ecotichetului la Rabla Electric, în contextul în care, spre deosebire de ceea ce se întâmpla anul trecut, avem în Romania trei modele produse în ţara noastră, la Craiova", a menţionat Mircea Fechet.

Totodată, ministrul Mediului a subliniat că bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) va fi aprobat săptămâna viitoare. El şi-a exprimat speranţa ca o parte însemnată a bugetului Rabla Plus să rămână în România, în condiţiile în care trei modele electrice sunt produse la Craiova.

„Am vizitat fabrica, am condus acele modele - şi sper ca o parte însemnată a bugetului Rabla Plus să nu mai meargă în China, să nu mai meargă în afara Uniunii Europene şi în afara României, să rămână la noi în ţară. (...) Săptămâna viitoare aprobăm bugetul AFM-ului în Bucureşti. Asta înseamnă că, din acel moment, putem demara", a adăugat ministrul Mediului.

