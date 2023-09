Producţia de ţiţei a României a scăzut cu 4% în primul semestru; importurile au crescut cu 3,4%

România a produs, în primele şase luni din 2023, o cantitate de ţiţei de 1,407 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 58.000 tep mai mică (-4%) faţă de cea din perioada similară a anului trecut, potrivit INS.

Importurile de ţiţei s-au ridicat, în perioada ianuarie-iunie 2023, la 4,084 milioane tep, fiind cu 133.300 tep (3,4%) peste cele consemnate în primele şase luni din 2022.

Conform ultimei Prognoze a echilibrului energetic, publicate de CNSP, producţia de ţiţei este preconizată în 2023 la 3,050 milioane tone echivalent petrol (minus 2,3% comparativ cu 2022).

Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză semnalează că producţia de ţiţei a României se va situa pe o traiectorie descendentă în perioada 2023-2026, cu un ritm mediu anual de -2,2%, consecinţă a declinului natural al zăcămintelor şi menţinerii unităţilor existente de producţie.

Astfel, în 2024 aceasta va fi de 2,98 milioane tep (minus 2,3% faţă de anul anterior), în 2025 de 2,91 milioane tep (minus 2,3%) şi în 2026 de 2,855 milioane tep (minus 2%).

Pe de altă parte, importul de ţiţei va creşte în perioada menţionată cu un ritm mediu anual de 4,1%. Pentru 2023 sunt estimate importuri de 9,215 milioane tep (plus 5,1% faţă de anul anterior), pentru 2024 de 9,65 milioane tep (plus 4,7%), pentru 2025 de 10 milioane tep (plus 3,6%) şi pentru 2026 de 10,3 milioane tep (plus 3%).

Exporturile de petrol ale Rusiei au crescut ușor în august

Livrările de țiței din porturile vestice ale Rusiei au crescut uşor în august, faţă de iulie, în ciuda angajamentului Moscovei de a reduce exporturile de petrol cu 500.000 de barili pe zi, potrivit comercianţilor, datelor de transport maritim şi calculelor Reuters.

Livrările rămân cu mult sub un vârf de export al ultimilor patru ani, atins în mai, arată cele trei surse citate.

Mai exact, exporturile şi tranzitul total de ţiţei din porturile de vest ale Rusiei au înregistrat, în august, în jur de 7,7 milioane de tone metrice (1,8 milioane bpd), comparativ cu 7,5 milioane de tone în iulie (1,77 milioane bpd).

„Exporturile din august au crescut, mai mult decât s-a planificat iniţial, deoarece au existat câteva completări la program”, a spus unul dintre comercianţi, menționând încărcăturile de petrol adăugate la planurile de încărcare din porturile baltice în această lună.