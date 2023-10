Principalele firme de tehnologie din Taiwan ajută Huawei cu fabrici de cipuri în China

Mai multe companii tehnologice taiwaneze ajută Huawei Technologies să construiască infrastructura pentru o rețea de fabrici de cipuri în sudul Chinei, o colaborare neobișnuită care riscă să aprindă spiritele pe o insulă democratică care se confruntă cu agresivitatea crescândă a Beijingului.

În cadrul unor lucrări de pe un șantier din orașul Shenzhen, înființat de o firmă susținută de Huawei zeci de angajați se diferențiază doar prin culorile vestelor reflectorizante pe care sunt inscripționate numele angajatorilor lor. Printre aceștia se numărau o unitate a distribuitorului taiwanez de materiale pentru cipuri Topco Scientific Co. și o filială a companiei L&K Engineering Co. cu sediul în Taipei, potrivit unei anchete a Bloomberg News. În cealaltă parte a orașului, la un alt sit afiliat Huawei, Bloomberg a identificat lucrători de la o filială a specialistului în construcții United Integrated Services Co.

Între timp, compania taiwaneză Cica-Huntek Chemical Technology Taiwan Co. a precizat pe site-ul său web că a obținut contracte pentru a construi sisteme de aprovizionare cu substanțe chimice pentru doi producători chinezi de cipuri - Shenzhen Pensun Technology Co. și Pengxinwei IC Manufacturing Co. care a fost trecută pe lista neagră de către SUA anul trecut. Ambele companii au fost identificate ca lucrând cu Huawei pentru a construi instalații de fabricare a cipurilor. Compania a eliminat referința online după ce Bloomberg News a întrebat despre aceasta.

Prezența taiwaneză neraportată anterior în eforturile Huawei riscă să declanșeze o reacție pe o insulă care se pregătește pentru scrutinul din ianuarie anul viitor, problema relației dificile a Taiwanului cu China fiind probabil cea mai importantă.

Într-un moment în care China amenință Taiwanul în mod regulat cu acțiuni militare chiar și în cazul în care se gândește la independență, este neobișnuit ca membrii celei mai importante industrii a insulei să ajute Huawei, autorizată de SUA, să dezvolte semiconductori pentru a sparge în mod eficient o blocadă americană. Aceste sancțiuni au fost puse sub semnul întrebării după ce Huawei a prezentat la sfârșitul lunii august un smartphone cu un cip avansat fabricat în China, ceea ce a stârnit alarmă la Washington și apeluri pentru a întrerupe complet accesul la Huawei și la producătorul său de cipuri Semiconductor Manufacturing International Corp. cu sediul în Shanghai.

Huawei își înființează propria rețea paralelă de producători de cipuri, cu zeci de miliarde de dolari din partea guvernului chinez, potrivit grupului comercial Semiconductor Industry Association. Se spune că Huawei se bazează pe un trio de firme puțin cunoscute din Shenzhen - Pengxinwei, Pensun și SwaySure Technology Co. - pentru a o ajuta să își transforme proiectele de cipuri în realitate.

„Cipurile din aceste fabrici construite cu ajutorul companiilor taiwaneze ar putea fi folosite în cele din urmă pe rachetele chinezești care vizează Taiwanul”, a declarat Li Jung-Shian, profesor de inginerie electrică la Universitatea Națională Cheng Kung din Tainan, Taiwan. „Guvernul președintelui taiwanez Tsai Ing-wen nu este serios în ceea ce privește apărarea Taiwanului dacă nu înăsprește controalele asupra sprijinului acordat de firmele locale pentru Huawei”.