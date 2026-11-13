Petrolul se ieftinește, dar motorina rămâne scumpă. De ce revenirea ofertei nu rezolvă criza combustibilului

Oferta mondială de petrol își revine mai repede decât consumul, iar piața se îndreaptă către primul excedent de la izbucnirea războiului din Iran. Este perspectiva prezentată de Agenția Internațională pentru Energie (AIE) în raportul lunar publicat vineri, 13 noiembrie.

Piața mondială a petrolului ar urma să intre pe surplus în ultimul trimestru din 2026 Foto: arhivă

În octombrie, oferta globală a crescut cu 2,3 milioane de barili pe zi, până la 105,4 milioane de barili pe zi. AIE estimează că piața va intra pe surplus în trimestrul al patrulea, iar excedentul se va accentua în 2027, potrivit Adevărul Financiar

Exporturile din Golf revin, consumul rămâne slab

Livrările de petrol din statele Golfului Persic, cu excepția Omanului, au ajuns în octombrie la 18,4 milioane de barili pe zi, aproximativ 74% din nivelul anterior războiului. Exporturile de țiței au recuperat mai mult, atingând 15 milioane de barili pe zi, echivalentul a 82% din nivelul de dinaintea conflictului.

În schimb, AIE anticipează pentru 2026 o scădere a cererii mondiale cu 2,7 milioane de barili pe zi, până la 102,3 milioane de barili pe zi. Pentru 2027 este estimată o revenire cu 2 milioane de barili pe zi, susținută în principal de industria petrochimică.

De ce motorina nu urmează ritmul ieftinirii țițeiului

Cotația North Sea Dated a coborât cu 32%, de la un maxim de 136 de dolari pe baril la începutul lui octombrie la aproximativ 93 de dolari la momentul elaborării raportului. Motorina se ieftinise în Europa cu numai 11% față de vârful recent și se tranzacționa la aproape 180 de dolari pe baril, cu 77% peste nivelul anterior conflictului. Aceste valori sunt cotații de piață, nu prețuri la pompă.

Decalajul reflectă dificultățile de aprovizionare cu produse rafinate. Atacurile asupra infrastructurii energetice din Rusia limitează exporturile de motorină, livrările din Orientul Mijlociu nu s-au normalizat, iar transportul maritim scump menține presiunea asupra prețurilor, potrivit sursei citate.

Stocurile de pe uscat, la cel mai redus nivel din cel puțin 2016

Rezervele mondiale monitorizate au crescut în octombrie cu 52 de milioane de barili, însă avansul a fost susținut în special de petrolul aflat pe mare. Stocurile terestre au continuat să scadă, până la cel mai redus nivel din cel puțin 2016. De la începutul războiului, rezervele globale observate s-au diminuat cumulat cu 462 de milioane de barili.

Pentru lunile următoare, AIE estimează o creștere a volumelor procesate de rafinării, de la 81,3 milioane de barili pe zi în octombrie la 84,7 milioane în decembrie. Agenția mizează și pe eliberarea accelerată a stocurilor de urgență pentru a acoperi o parte din deficitul de motorină, până la majorarea producției de produse rafinate.