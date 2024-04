Oraşul din România în care chiriile s-au scumpit cu 28% într-un an. Și nu e Cluj-Napoca sau București

Prețurile solicitate pentru chiriile din cele 10 orașe analizate de o platformă de imobiliare au înregistrat o creștere de 17% de la un an la altul (martie 2024 vs. martie 2023).

”În domeniul imobiliar din România asistăm la o sincronizare notabilă între două aspecte cheie: creșterea anuală a chiriilor cu 17% și progresul salarial similar înregistrat. De la 6831 lei în ianuarie 2023, la 7976 lei în ianuarie 2024, salariul mediu brut ilustrează o tendință concomitentă conform datelor Institutului Național de Statistică, respectiv o creștere de 17% de la un an la altul. Această concordanță subliniază faptul că majorarea salariilor este în pas cu evoluția prețurilor, fapt ce contribuie la menținerea accesibilității proprietăților”, a declarat Răzvan Ceapă, Head of Operations Storia & OLX Imobiliare.

Cum au evoluat prețurile chiriilor în București

Comparativ cu luna martie 2023, în luna martie 2024 prețurile medii pentru chirii au crescut cel mai mult (+17%) la categoria apartamentelor cu trei camere, unde prețul mediu a fost de 752 de euro. De asemenea, prețul mediu pentru închirierea apartamentelor cu două camere a fost de 550 de euro în luna martie 2024, cu 16% mai mare față de cel din martie 2023. Totodată, prețul mediu pentru închirierea garsonierelor din Capitală a crescut cu 15% de la un an la altul, având o valoare medie de 348 euro.

La fel ca în ultimele luni, sectorul 1 din Capitală este în continuare cel mai scump sector din București, cu apartamente care se închiriază la un preț mediu de 760 euro, în timp ce sectorul 4 rămâne cel mai ieftin sector și în luna martie 2024,cu prețuri medii de 449 euro. Astfel, cei care își doresc să locuiască cu chirie în sectorul 1 al Capitalei plătesc cu 69% mai mult decât cei din sectorul 4 al Bucureștiului.

Conform datelor Storia, în luna martie apartamentele de închiriat din sectorul 2 au înregistrat cea mai mare creștere de preț comparativ cu anul trecut (+24%), urmate de apartamentele din sectorul 6 (+23%) și de cele din sectorul 5 (+19%). Cele mai mici creșteri de preț per sectoare s-au înregistrat în sectorul 4 (+10%), în sectorul 1 (+16%) și în sectorul 3 (+18%).

În martie 2024, chiriile medii pentru o garsonieră s-au încadrat între 319 euro (în sectorul 5) și 400 euro (sectorul 1). Prețurile medii de închiriere pentru apartamentele cu două camere s-au aflat între 450 de euro (sectorul 4) și 670 de euro (sectorul 1). Apartamentele cu trei camere au avut prețuri medii de închiriere cuprinse între 550 de euro (sectoarele 4 și 6) și 1000 de euro (sectorul 1).

Cum au evoluat chiriile în alte orașe mari din țară

La nivelul țării, în martie 2024, comparativ cu martie 2023, s-au înregistrat stagnări și creșteri ale prețului mediu solicitat pe toate categoriile de apartamente.

Cea mai mare creștere de la un an la altul, la categoria prețurilor medii de închiriere, s-a înregistrat în Craiova, unde apartamentele cu trei camere au avut o creștere de 28%. Cea mai mare creștere de la o lună la alta (martie 2024 vs. februarie 2024) a fost de 11%, la garsonierele din Arad. În schimb, cea mai mare scădere de preț de la o lună la alta s-a înregistrat în Craiova, la garsoniere (-6%). Cluj-Napoca și Iași sunt singurele orașe în care prețurile medii de închiriere au stagnat în martie vs. februarie, la toate categoriile de apartamente.

CLUJ-NAPOCA

În luna martie 2024 prețurile medii solicitate pentru închirierea garsonierelor și apartamentelor cu două sau trei camere au rămas constante comparativ cu cele din luna anterioară.

Comparativ cu luna martie 2023, prețurile medii ale chiriilor au crescut cu 9% în cazul garsonierelor, cu 10% în cazul apartamentelor cu două camere și cu 17% la apartamentele cu trei camere.

Astfel, în luna martie 2024, prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 350 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 550 de euro, iar apartamentele cu trei camere s-au închiriat cu un preț mediu de 699 de euro, prețurile fiind similare cu cele din luna februarie.

IAȘI

În martie 2024, prețurile medii solicitate pentru apartamentele din Iași au rămas similare cu cele din luna februarie.

Comparativ cu luna martie 2023, prețurile medii solicitate în martie 2024 au crescut atât în cazul garsonierelor (+7%), cât și în cazul apartamentelor cu două camere (+13%), în timp ce prețul pentru închirierea apartamentelor cu trei camere a rămas constant.

Astfel, în luna martie 2024 prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 300 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 450 de euro, iar apartamentele cu trei camere s-au închiriat cu un preț mediu de 500 euro.

BRAȘOV

În luna martie 2024, comparativ cu luna februarie 2024, prețurile medii solicitate pentru închiriere au rămas constante în cazul apartamentelor cu două și trei camere, dar au crescut în cazul garsonierelor (+6%).

Comparativ cu luna martie 2023, prețurile de închiriere au crescut, în medie, cu 17% pentru garsoniere și cu 13% în cazul apartamentelor cu două camere, în timp ce în cazul apartamentelor cu trei camere prețurile au stagnat.

Astfel, în luna martie 2024 prețul mediu pentru închirierea garsonierelor a fost de 350 euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 500 de euro, iar cele cu trei camere s-au închiriat cu 600 de euro.

CONSTANȚA

În luna martie 2024, comparativ cu luna februarie 2024, prețurile pentru închirierea garsonierelor și apartamentelor cu trei camere au stagnat, în timp ce apartamentele cu două camere au avut prețuri de închiriere mai mari cu 4%.

Comparativ cu luna martie 2023, prețul mediu al chiriilor a crescut cu 7% la categoria garsonierelor, cu 11% la apartamentele cu două camere și cu 9% în cazul apartamentelor cu trei camere.

Astfel, în luna martie 2024, prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 320 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 500 de euro, iar cele cu trei camere s-au închiriat cu 600 de euro.

TIMIȘOARA

În luna martie 2024, prețurile garsonierelor și apartamentelor cu două camere au stagnat față de luna anterioară, în timp ce prețurile apartamentelor cu trei camere au crescut cu 2%.

Comparativ cu martie 2023, chiriile medii au fost mai ridicate în martie 2024 atât în cazul garsonierelor (+9%), dar și al apartamentelor cu două camere (+11%) și al celor cu trei camere (+20%).

Astfel, în luna martie 2024, prețurile medii de închiriere au fost de 250 euro în cazul garsonierelor, de 400 de euro în cazul apartamentelor cu două camere și de 480 de euro în cazul apartamentelor cu trei camere.

SIBIU

În Sibiu, prețurile medii de închiriere solicitate în luna martie 2024 au înregistrat stagnări față de cele din luna anterioară, atât la categoria garsonierelor, cât și la apartamentele cu două camere, în timp ce apartamentele cu trei camere s-au închiriat cu prețuri mai mici (-2%).

Față de luna martie 2023, prețurile medii solicitate în martie 2024 pentru închiriere au crescut pe toate categoriile de apartamente – cu 20% pentru garsoniere, cu 14% pentru apartamentele cu două camere și cu 20% în cazul apartamentelor cu trei camere.

Astfel, în luna martie 2024, prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 300 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 400 de euro, iar cele cu trei camere s-au închiriat cu 540 de euro.

ORADEA

Comparativ cu luna februarie 2024, prețurile medii solicitate în luna martie 2024 pentru închiriere au crescut în cazul garsonierelor (+10%) și al apartamentelor cu două camere (+5%), dar au rămas constante în cazul apartamentelor cu trei camere.

Față de luna martie 2023, prețurile medii solicitate în martie 2024 au crescut cu 17% în cazul garsonierelor, cu 25% în cazul apartamentelor cu două camere și cu 22% la apartamentele cu trei camere.

Astfel, în luna martie 2024, prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 215 euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 400 de euro, iar cele cu trei camere s-au închiriat cu 450 de euro.

CRAIOVA

În luna martie 2024, comparativ cu februarie 2024, prețurile medii de închiriere au stagnat în cazul apartamentelor cu două camere, au crescut în cazul apartamentelor cu trei camere (+2%), dar au scăzut în cazul garsonierelor (-6%).

Față de luna martie 2023, prețurile medii solicitate în martie 2024 au crescut în cazul garsonierelor (+13%), apartamentelor cu două camere (+14%) și în cazul apartamentelor cu trei camere (+28%).

Astfel, în luna martie 2024, prețul mediu de închiriere al garsonierelor a fost de 282 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat, în medie, cu 400 de euro, iar cele cu trei camere s-au închiriat cu 511 euro.

ARAD

Față de luna februarie 2024, prețurile medii solicitate în martie 2024 au crescut în cazul garsonierelor (+11%), dar și în cazul apartamentelor cu două camere (+5%) și cu trei camere (+8%).

Comparativ cu luna martie 2023, prețurile medii solicitate în martie 2024 au crescut la toate categoriile de locuințe, astfel: garsoniere (+25%), apartamente cu două camere (+14%), apartamente cu trei camere (+18%).

Astfel, în luna martie 2024 prețul mediu de închiriere al garsonierelor a crescut la 200 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au închiriat în medie, cu 366 de euro, iar apartamentele cu trei camere s-au închiriat cu un preț mediu de 470 de euro.