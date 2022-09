Numărul milionarilor din lume a crescut semnificativ în 2021

Populația globală de miliardari a continuat să crească în 2021 cu circa 3%, în timp ce averea acestora a cunoscut o majorare de 18%, arată datele publicate de Visual Capitalist.

Potrivit sursei citate, un număr de 3.311 persoane au, cumulat, o avere de aproape 11,8 trilioane de dolari.

America de Nord găzduiește cei mai mulți miliardari. Cumulat, averea acestora ajunge la 4,6 trilioane de dolari. SUA, fără a fi surprinzător, reprezintă cea mai mare parte a acestei bogății, cu 975 de miliardari și o avere colectivă netă de 4,45 miliarde de dolari, scrie Visual Capitalist, care a cartografiat populația miliardară a lumii.

În termeni regionali, averea miliardarilor din Europa crește cel mai rapid, cu 22% de la an la an. În schimb, în Orientul Mijlociu, variația de la un an la altul a fost în scădere, de -12,5%.

Asia se îndreaptă cu pași repezi spre Europa, deținând aproape un sfert din toată averea miliardarilor din întreaga lume, comparativ cu 26,5% a Europei.

Bogăția din Africa va fi, de asemenea, important de urmărit în următorii ani. Deși Africa, de pildă, găzduiește doar 46 de miliardari în prezent, averea acestora a crescut cu aproape 17% de la an la an, arată sursa citată. În plus, deși nu mai locuiesc acolo, o serie de miliardari din lume sunt originari din țările africane.

România are doar 6 miliardari, potrivit Forbes, și în capul listei este Daniel Dineș, fondatorul companiei UiPath, cu o avere estimată la 2.9 miliarde de dolari.

Clasamentul miliardarilor pe continente și regiuni

- America de Nord – 1.035 miliardari (avere cumulată de 4,6 trilioane de dolari)

- Europa – 954 miliardari (3,1 trilioane de dolari)

- Asia – 899 miliardari (2,9 trilioane de dolari)

- Orientul Mijlociu – 191 miliardari (519 miliarde de dolari)

- America Latină și Caraibe – 156 miliardari (465 miliarde de dolari)

- Africa – 46 miliardari (104 miliarde de dolari);

- Pacific – 40 miliardari (89 miliarde de dolari)

Miliardari în funcție de țară China se situează pe locul al doilea în topul miliardarilor, după Statele Unite, cu miliardari celebri precum antreprenorul Zhang Yiming (44,5 miliarde de dolari), cel care a creat aplicația Tik Tok, și omul de afaceri Zhong Shanshan (67,1 miliarde de dolari), a cărui avere provine în principal din industria farmaceutică și din cea a băuturilor.

Totuși, averea miliardarilor chinezi a scăzut cu 2% anul trecut, arată sursa citată. India a fost cea care a ieșit pe primul loc în ceea ce privește creșterea, înregistrând o creștere de 19% în 2021.

Clasamentul numărului de miliardari pe țări

- SUA – 975 miliardari (4,45 trilioane de dolari)

- China – 400 miliardari (1, 45 trilioane de dolari)

- Germania – 176 miliardari ( 602 miliarde de dolari)

- India – 124 miliardari (384 miliarde de dolari)

- Marea Britanie – 120 miliardari (266 miliarde de dolari)

- Hong Kong SAR – Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze – 114 miliardari (287 miliarde de dolari)

- Elveția – 111 miliardari (365 miliarde de dolari)

- Rusia – 107 miliardari (475 miliarde de dolari)

- Arabia Saudită – 71 miliardari (192 miliarde de dolari)

- Franța – 68 miliardari (294 miliarde de dolari)

- Italia – 68 miliardari (207 miliarde de dolari)

- Canada – 60 miliardari (131 miliarde de dolari)

- Brazilia – 52 miliardari (159 miliarde de dolari)

- Singapore – 50 miliardari (99 miliarde de dolari)

- Emiratele Arabe Unite – 45 miliardari (181 miliarde de dolari)

Cu o avere de 271,4 miliarde de dolari, fondatorul SpaceX, Elon Musk, rămâne cel mai bogat om din lume.

Recent, Bloomberg a scris că magnatul indian Gautam Adani, în vârstă de 60 de ani, a urcat rapid în clasamentul miliardarilor lumii. Cu o avere de 146,8 miliarde de dolari, l-a depășit pe Jeff Bezos și se află pe locul al doilea.