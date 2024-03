Meta se oferă să reducă aproape la jumătate taxele lunare pentru Facebook și Instagram

Meta Platforms s-a oferit să reducă aproape la jumătate taxa lunară de abonament pentru Facebook și Instagram, de la 9,99 euro la 5,99 euro, a declarat marți un director executiv de rang înalt al Meta, o măsură care urmărește să răspundă preocupărilor autorităților de reglementare în materie de confidențialitate și antitrust.

Reducerea prețului vine ca urmare a criticilor tot mai multe din partea activiștilor pentru protecția vieții private și a grupurilor de consumatori cu privire la serviciul de abonament fără reclame al Meta în Europa, despre care criticii spun că le cere utilizatorilor să plătească o taxă pentru a-și asigura confidențialitatea.

Meta a lansat serviciul în noiembrie pentru a se conforma Legii privind piețele digitale (DMA), care îi limitează capacitatea de a personaliza reclamele pentru utilizatori fără consimțământul acestora, ceea ce afectează principala sa sursă de venit.

Compania a declarat că modelul de taxe încearcă să echilibreze cerințele contradictorii ale legislației UE privind confidențialitatea și ale DMA.

"Am vrut să accelerăm acest proces de ceva timp pentru că trebuie să ajungem la o stare stabilă... așa că ne-am oferit să reducem prețul de la 9,99 la 5,99 pentru un singur cont și la 4 euro pentru orice cont suplimentar", a declarat avocatul Meta, Tim Lamb, în cadrul unei audieri a Comisiei Europene.

"Acesta este de departe cel mai mic preț pe care orice persoană rezonabilă ar trebui să îl plătească pentru servicii de această calitate. Și cred că este o ofertă serioasă. Incertitudinea de reglementare din acest moment este acolo și trebuie să se liniștească rapid", a mai transmis acesta.

Activistul austriac pentru protecția vieții private Max Schrems a declarat că problema nu este legată de taxă.

"Știm din toate cercetările că până și o taxă de doar 1,99 euro sau mai puțin duce la o schimbare în ceea ce privește consimțământul de la 3-10% care doresc cu adevărat reclame la 99,9% care dau totuși click pe "da". GDPR prevede că consimțământul trebuie să fie dat liber", a spus el, referindu-se la legislația UE privind confidențialitatea.

"În realitate, nu este vorba despre suma de bani, ci despre abordarea "pay or okay" în ansamblu. Întregul scop al "pay or okay" este de a determina utilizatorii să dea click pe "okay", chiar dacă aceasta nu este alegerea lor liberă și autentică. Nu credem că simpla modificare a sumei face ca această abordare să devină legală", a mai explicat el.

Audierea, care va dura o zi, are ca scop să ofere utilizatorilor Meta și terților posibilitatea de a solicita clarificări cu privire la modul în care Meta respectă DMA.