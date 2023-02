Lanțul de fast-food care a făcut un profit record în România anul trecut

Un lanț de fast-food recunoscut la nivel internațional a raportat un profit record în România anul trecut, în urma vânzărilor de 1,3 miliarde de lei, în creștere cu 32% faţă de 2021.

Grupul de companii care operează în sistem de franciză brandurile KFC, Pizza Hut şi Taco Bell în România, Republica Moldova şi în Italia, a raportat anul trecut un profit net de 44,27 milioane lei.

Profitul înregistrat de Sphera Franchise Group a fost cu 71,1% mai mare decât în anul 2021, potrivit unui comunicat al companiei. Compania a realizat vânzări record, de peste 1,3 miliarde lei, mai mari cu 32%.

”Sphera Franchise Group, cel mai mare grup din industria de foodservice din România, a încheiat anul 2022 cu vânzări consolidate de 1,3 miliarde lei, o creştere de 32% faţă de 2021, cel mai ridicat nivel înregistrat de grup până acum”, arată compania.

Profitul net normalizat a fost de 44,3 milioane lei, cu 71% peste cel din 2021.

Vânzările generate în România s-au ridicat la 1,14 miliarde lei (+30%), urmate de Italia cu 166,3 milioane lei (+46%) şi Republica Moldova cu 17,4 milioane lei (+40%).

Aproape 4.500 de angajați în România

La 31 decembrie 2022, grupul avea 4.935 de angajaţi, dintre care 4.450 în România, 411 în Italia şi 74 în Republica Moldova.

Din punct de vedere al performanţelor individuale, toate companiile din grup au înregistrat creşteri semnificative în 2022 faţă de 2021, în frunte cu USFN Italia (KFC Italia) care a ajuns la vânzări de 166,3 milioane de lei (+46% faţă de anul precedent), CFF (Taco Bell) cu 69,3 milioane de lei (+42%), USFN Moldova (KFC Moldova) cu vânzări de 17,4 milioane de lei (+40%), ARS (Pizza Hut) cu 122,9 milioane de lei (+37%) şi USFN România (KFC România) cu 946,9 milioane de lei (+29%).

Produse de 1,14 miliarde de lei, vândute în România

În trimestrul 4 2022, toate brandurile de pe toate pieţele în care activează au înregistrat profit din exploatare în restaurante, validând astfel strategia de dezvoltare a grupului şi îmbunătăţind per ansamblu profitul din exploatare în restaurante în 2022 cu 28% faţă de 2021. USFN România, USFN Moldova şi CFF au încheiat anul 2022 înregistrând un profit din exploatare în restaurante, USFN Italia scăzând semnificativ pierderea din exploatare în restaurante, de la 5,9 milioane de lei pierdere în 2021, la 1,7 milioane de lei pierdere în 2022. Taco Bell a înregistrat în ultimele două trimestre ale anului 2022 profit din exploatare în restaurante, conducând astfel la înjumătăţirea pierderii din exploatare în 2022 (0,7 milioane de lei) faţă de 2021 (1,8 milioane de lei).

”În 2022, grupul a înregistrat vânzări consolidate în restaurante de 1,3 miliarde de lei, o creştere de 32% faţă de 2021, o EBITDA normalizată de 102,7 milioane de lei, o creştere de 40% faţă de anul precedent, şi un profit net normalizat de 44,3 milioane de lei, o creştere de 71%. Vânzările generate în România au contribuit în proporţie de 86% la acest rezultat, ridicându-se la 1,14 miliarde de lei, urmate de Italia, care a adus o contribuţie de 13% pe fondul unor vânzări de 166,3 milioane de lei, în timp ce Republica Moldova a generat 1% din totalul vânzărilor, în valoare de 17,4 milioane de lei. Cheltuielile în restaurante în 2022 s-au ridicat la 1,21 miliarde de lei, o creştere de 32% faţă de anul precedent, ritmul de creştere a cheltuielilor fiind în linie cu cel al vânzărilor”, se arată în raportul companiei.

Costurile cu alimentele au crescut cu 40%

Cu un volum de vânzări semnificativ mai mare, costurile cu alimente şi materiale au crescut cu 40%. Aceste costuri s-au ridicat la 457,1 milioane de lei în 2022, 35% din vânzări, faţă de 327,6 milioane de lei în 2021, 33% din vânzări.

”Rezultatele solide înregistrate de Sphera în 2022 sunt o dovadă a eficienţei strategiei noastre şi a puterii brandurilor noastre în obţinerea unei creşteri sănătoase care susţine performanţa. Ne-am confruntat cu un an dificil, iar volatilitatea mediului economic persistă, dar Sphera se bazează pe fundamente puternice şi vom continua să construim pe această bază pentru a ne implementa strategia şi atinge obiectivele, în beneficiul clienţilor, investitorilor, angajaţilor noştri şi comunităţii, deopotrivă”, a declarat Călin Ionescu, CEO, Sphera Franchise Group.

Performanţa din 2022 s-a datorat rezultatelor puternice pe toate pieţele şi pentru toate brandurile, care au înregistrat creşteri de două cifre ale vânzărilor. KFC România a contribuit cu vânzări de 946,9 milioane lei (+29%), KFC Italia cu 166,3 milioane lei (+46%), Pizza Hut cu 122,9 milioane lei (+37%), Taco Bell cu 69,3 milioane lei (+ 42%) şi KFC Moldova cu 17,4 milioane lei (+40%).

Salariile angajaților

Cheltuielile cu salariile şi beneficiile angajaţilor au crescut cu 27% de la an la an, ajungând la 287,1 milioane de lei în 2022, ca efect combinat al unui număr mediu mai mare de angajaţi in echivalent normă întreagă şi al unei scheme de remunerare sporite. În 2022, chiriile s-au ridicat la 94,6 milioane de lei, o creştere de 31%, reflectând structura variabilă a contractelor de închiriere, stabilită în concordanţă cu creşterea vânzărilor, în timp ce redevenţele, de asemenea legate de vânzări, s-au ridicat la 78,8 milioane de lei, o creştere de 31% faţă de anul precedent.

În 2022, Sphera a deschis 8 restaurante noi: 4 KFC în România, 2 Pizza Hut şi 2 Taco Bell. La 31 decembrie 2022, Sphera Franchise Group opera 177 de restaurante: 96 de restaurante KFC în România, 2 în Moldova şi 20 în Italia, precum şi 43 de restaurante Pizza Hut (inclusiv o subfranciză Pizza Hut Delivery), 15 restaurante Taco Bell şi un restaurant Paul.

Sphera Franchise Group este cel mai mare grup din industria de food service din România, deţinând companiile care operează în sistem de franciză brandurile KFC, Pizza Hut, Pizza Hut Delivery şi Taco Bell în România şi KFC în Chişinău, Republica Moldova, şi în anumite zone din Italia. Grupul deţine 177 de restaurante pe cele trei pieţe şi are aproape 5.000 de angajaţi. Sphera Franchise Group este listată pe Bursa de Valori Bucureşti din 2017, sub simbolul SFG, fiind singura companie din HoReCa inclusă în indicele principal BET, precum şi în FTSE Global Microcap.