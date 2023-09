Inflația din Germania a atins cel mai scăzut nivel de la înceutul războiului în Ucraina

Inflația germană a scăzut în septembrie la cel mai scăzut nivel de când Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei, semnalând ceea ce ar putea fi începutul sfârșitului pentru inflația ridicată din cele mai mari economii europene.

Prețurile de consum din Germania, armonizate pentru a fi comparate cu cele din alte țări ale Uniunii Europene, au crescut în septembrie cu 4,3% în ritm anual, potrivit datelor preliminare ale biroului federal de statistică, publicate joi. Analiștii anticipaseră o încetinire la 4,5%, de la 6,4% în ritm anual în august.

Rata inflației de bază a Germaniei, care exclude elementele volatile precum alimentele și energia, a scăzut la 4,6% în ritm anual, de la 5,5% în august. Prețurile alimentelor au continuat să înregistreze o creștere peste medie, înregistrând o creștere de 7,5% de la an la an. Cu toate acestea, prețurile la energie au fost cu doar 1,0% mai mari pe an.

Sfârșitul măsurilor guvernamentale temporare de scutire de energie și cele mai ieftine oferte de transport public au contribuit la presiunea de creștere a prețurilor în septembrie 2022, stabilind o bază mai mare pentru comparația anuală din această lună.

„Aproximativ 1 punct procentual din scăderea inflației se datorează faptului că tichetul de 9 euro și reducerea pentru carburanți au expirat în septembrie anul trecut”, a declarat Ralph Solveen, a declarat Ralph Solveen, economist senior la Commerzbank.

Dar chiar și fără acest efect de bază, el a spus că tendința inflației este în continuare îndreptată în jos, deoarece valurile de inflație din energie, alimente și bunuri industriale se atenuează.

Între timp, cinci institute economice prevăd că economia Germaniei se va contracta cu 0,6% în acest an, deoarece creșterea ratelor dobânzilor își va pune amprenta asupra investițiilor, iar inflația încă ridicată va deprima consumul. Acestea prognozează o inflație de 6,1% în acest an, care va încetini la 2,6% anul viitor și la 1,9% în 2025.

BCE urmărește îndeaproape datele privind inflația din zona euro, datele pentru luna septembrie urmând a fi publicate vineri. Spania a raportat anterior o rată armonizată a inflației de 3,2% pentru luna septembrie.