Prețurile alimentelor au explodat în Germania - Cât costă alimentele de bază față de acum un an VIDEO

Prețurile alimentelor au crescut extraordinar de mult în Germania, provocând reacții îngrijorătoare printre consumatori, unora dintre ei facându-li-se rău la vederea prețurilor exorbitante.

Inflația este clar vizibilă în Germania. Mâncarea în special a devenit semnificativ mai scumpă în ultimul an. Creșterea prețurilor afectează aproape toate grupele de alimente: nu contează dacă este vorba de produse de patiserie, produse lactate, carne, fructe sau legume – totul costă mult mai mult decât în ​​urmă cu un an, scrie Merkur.de.

Potrivit datelor Oficiului Federal de Statistică, creșterea prețurilor alimentelor din ianuarie 2022 până în ianuarie 2023 a fost de 20,2 la sută. Spre comparație: între 2000 și 2019, inflația a fost puțin sub 1,5 la sută în medie, relatează centrul de consumatori. Produsele lactate și ouăle au crescut cu un total de 36 la sută, făina, pâinea și produsele din cereale cu 23 la sută, carnea cu un total de 19 la sută și legumele cu un total de unsprezece procente.

Ce înseamnă asta este ilustrat deosebit de bine într-un nou videoclip pe TikTok postat de inflencerița culinară „Gamze‘s Platter World“. Peste patru milioane de oameni au văzut deja videoclipul și i-au acordat 227.000 de aprecieri (în 27 februarie 2023).

Videoclipul arată cum influencerița cumpără alimente pentru coșul ei de mâncare – o dată în februarie 2022 și o dată pe an mai târziu, în februarie 2023. În timp ce pâinea prăjită încă mai costa 99 de cenți în februarie 2022, după un an pentru același produs, trebuie să plătească 1,49 euro. Anul trecut, un castravete a costat 59 de cenți, dar acum costă 1,99 euro.

Cartofii prăjiți congelați au devenit și mai scumpi. În 2022, influencerița a făcut un adevărat chilipir – produsul a fost redus de la 1,69 euro la 84 de cenți – în 2023 a trebuit să plătească 1,99 euro pentru același produs. „Gamze’s Platter World” a folosit apoi alimentele pentru a crea un platou cu cartofi prăjiți și felii de pâine prăjită – care a costat în total 8,21 euro în 2022 și acum 15,87 euro, potrivit influenceriței.

Videoclipul a avut reacții extinse pe TikTok. „Din fericire, salariul rămâne același”, ironizează un utilizator. Un altul s-a plâns: „Să faci cumpărăturile nu mai este distractiv. Altfel aveam mereu în jur de 70 de euro pe săptămână pentru două persoane. Acum nu este niciodată sub 100 de euro pentru aceleași lucruri.” O femeie explică: „Prețul castraveților este absolut șocanți. Aproape că am leșinat în supermarket.”