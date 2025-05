Indicele ROBOR la trei luni a urcat vineri la 7,31%. O valoare similară a fost înregistrată în 2023

Indicele ROBOR la trei luni, în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat vineri la 7,31% pe an, de la 7,25% pe an în ședința joi, 8 mai, conform datelor publicate de Banca Națională a României (BNR).

O valoare similară a indicelui ROBOR la 3 luni a mai fost înregistrată în data de 17 ianuarie 2023. În 9 mai 2024, ROBOR la trei luni era de 6,05% pe an, iar la începutul acestui an de 5,92% pe an, scrie Agerpres.

Indicele la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 7,45%, de la 7,31%, joi, iar ROBOR la 12 luni la 7,46%, de la 7,30%.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata de dobândă la care o bancă împrumută lichiditate altor bănci.

Indicele ROBOR se calculează zilnic și are că referintă media aritmetică a cotațiilor de dobandă utilizate de zece bănci selectate de BNR.

În ceea ce privește indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 5,55% pe an.