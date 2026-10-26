Ce dobânzi pot cere băncile după scadența anticipată a unui credit. Decizia Înaltei Curți

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a stabilit luni, 26 octombrie, că băncile și instituțiile de credit nu pot include în datoria unui consumator dobânda aferentă perioadei de după declararea scadenței anticipate și până la finalul contractului.

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„Prin decizia nr. 123 din 26 octombrie 2026, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție a admis sesizarea Tribunalului Timiș – Secția a II-a Civilă și a statuat că, în interpretarea sintagmei „datoria exigibilă” din cuprinsul art. 38 alin. (7) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 134/2023, cu modificările ulterioare, «datoria exigibilă» include dobânda remuneratorie scadentă până la momentul declarării scadenței anticipate, nu și dobânda remuneratorie calculată de la data scadenței anticipate și până la finalul perioadei contractuale”, transmite ÎCCJ într-un comunicat.

Instituția adaugă că interpretarea legii urmărește să protejeze consumatorii care au contracte de credit.

Astfel, creditorii nu pot include în datoria acestora toate dobânzile aferente întregii perioade contractuale, dacă împrumutul a devenit scadent anticipat. O asemenea practică ar contraveni scopului legii, care urmărește să ofere consumatorilor o protecție sporită.

„Hotărârea oferă un reper de interpretare unitară a legii, contribuind la creșterea previzibilității și a securității juridice în raporturile dintre consumatori și instituțiile creditoare. După redactarea considerentelor şi semnarea deciziei, aceasta se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I”.