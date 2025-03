Hidroconstrucția a ieșit pe profit, după ce a vândut bunuri de aproape 11 milioane de euro

La doi ani după ce a intrat în insolvență, Hidroconstrucția a ieșit pe profit pentru prima dată în ultimii șase ani, după ce a vândut bunuri de aproape 11 milioane de euro.

În anul 2024 societatea Hidroconstrucția, aflată în insolvență, a distribuit peste 16 milioane euro creditorilor, din care 10,7 milioane euro din valorificarea activelor și 5,3 milioane euro din activitatea curentă, a informat marți Infinexa, companie românească specializată în restructurarea și finanțarea firmelor aflate în dificultate.

„În insolvență, aceste plăți se fac, de obicei, atunci când companiile se află în reorganizare sau în faliment. Datorită medierii cu succes a negocierilor între societatea debitoare, acționarul investitor și băncile finanțatoare, am reușit să propunem măsuri de protecție a creanțelor garantate și distribuiri din sumele încasate din contractele în derulare și asupra cărora băncile aveau constituite garanții. Astfel, am distribuit creditorilor sume relevante în timp ce Hidroconstrucția se afla abia în perioada de observație. În plus, compania a închis anul 2024 pe profit – deci ne-am asigurat o bază solidă pentru restructurare”, a declarat Adrian Lotrean, fondator al Infinexa, administrator judiciar al companiei Hidroconstrucția S.A.

Datele financiare preliminare arată că Hidroconstrucția a înregistrat în anul 2024 profit de peste 3,1 milioane euro, fiind prima oară în ultimii șase ani când societatea marchează profit la sfârșitul exercițiului financiar anual. 2019 a fost ultimul an când pe care compania l-a închis pe profit (700.000 euro).

În 2024, adunarea creditorilor Hidroconstrucția a aprobat valorificarea unor active neesențiale reorganizării companiei, în valoare de 65 de milioane de euro, cu scopul de a reduce costurile de operare și de a permite rambursarea de sume către creditori. Bunurile scoase la vânzare cuprind imobile, echipamente și o serie de participații pe care Hidroconstrucția le deține în cadrul altor companii. Toate aceste active sunt valorificate prin proceduri de licitație organizate administratorului judiciar și promovate în condițiile legii.

În cea mai recentă sesiune de licitații privind activele societății, derulată între 17 și 21 februarie 2025, au fost scoase la vânzare bunuri în valoare totală de peste 6,5 milioane euro. În cadrul acesteia, o serie de active cu valori de piață de 1,8 milioane euro au fost valorificate cu peste 3 milioane euro.

Hidroconstrucția S.A., cel mai mare antreprenor român în domeniul hidroenergiei, a solicitat insolvența în data de 19 ianuarie 2022, din proprie inițiativă, având datorii de peste 500 de milioane de lei. În calitate de administrator judiciar a fost desemnat consorțiul format din INFINEXA Restructuring și Mușat & Asociații Restructuring Insolvency SPRL. În prezent, compania se află în perioada de observație, înainte de propunerea unui plan de reorganizare.

Înființată în 1950, Hidroconstrucția S.A. este o companie românească cu capital 100% privat, cunoscută ca principal constructor al majorității obiectivelor hidroenergetice din țară. În prezent, compania este responsabilă pentru investiții în amenajările hidroenergetice Livezeni – Bumbești, Răstolița, Buzău – Siriu – Surduc și alte lucrări edilitare.