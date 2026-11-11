Generația-record a „decrețeilor” se apropie de pensionare. Ce condiții trebuie să îndeplinească bărbații născuți în 1967

Bărbații născuți în 1967, primul an al exploziei demografice de după Decretul 770, împlinesc 60 de ani în 2027. Potrivit legislației actuale, ei pot cere pensie anticipată cu până la cinci ani înaintea vârstei standard de 65 de ani, dacă au contribuțiile cerute de lege. Împlinirea vârstei nu înseamnă însă pensionare automată, iar plecarea mai devreme din activitate poate aduce o pensie diminuată.

În 2027 pot ieși la pensie anticipată bărbații „decreței” Foto: Adevărul

Dimensiunea generației se vede în datele INS prezentate de Adevărul Financiar: în 1967 s-au născut aproximativ 526.000 de copii, față de aproximativ 274.500 în 1966. În 1968 au urmat alte aproximativ 512.500 de nașteri. România a înregistrat astfel peste un milion de copii născuți în numai doi ani.

Aceste cifre nu reprezintă însă numărul dosarelor de pensionare care vor fi aprobate în 2027. Mărimea unei generații nu trebuie confundată cu numărul celor eligibili: pentru fiecare solicitant trebuie verificate vârsta și stagiul contributiv, nu doar anul nașterii.

Cine poate cere pensie anticipată în 2027

Pentru bărbații din generația 1967, condiția esențială, pe lângă împlinirea vârstei de 60 de ani, este realizarea stagiului complet de cotizare contributiv de 35 de ani. Cele două cerințe trebuie îndeplinite împreună. Pensia anticipată cu penalizare și pensia pentru limită de vârstă acordată mai devreme, fără această diminuare, sunt mecanisme distincte, cu cerințe diferite.

Foto: INS

Vechimea totală din documente nu este întotdeauna egală cu stagiul contributiv necesar. CNPP precizează că studiile universitare la zi sau cu frecvență, absolvite în condițiile legii, și serviciul militar nu completează acest stagiu pentru pensia anticipată. Sunt excluse și anumite perioade realizate prin contracte de asigurare socială, inclusiv cele de asigurare retroactivă enumerate de instituție. De aceea, trebuie verificată natura fiecărei perioade, nu doar suma anilor.

Cum este diminuată pensia

Cuantumul pensiei anticipate se stabilește prin diminuarea pensiei pentru limită de vârstă. Calculul depinde de numărul lunilor de anticipare și de stagiul realizat peste stagiul complet contributiv. Tabelul CNPP prevede următoarele procente pentru fiecare lună:

0,40% pentru un stagiu suplimentar de până la un an;

0,35% pentru un stagiu suplimentar între un an și doi ani;

0,30% pentru un stagiu suplimentar între doi și trei ani;

0,25% pentru un stagiu suplimentar între trei și patru ani;

0,20% pentru un stagiu suplimentar între patru și cinci ani.

Procentele sunt lunare, nu reprezintă reducerea totală a pensiei. Numărul lunilor petrecute în anticipare contează, așadar, în calculul final. Procentul stabilit la acordarea drepturilor se menține până la îndeplinirea condițiilor privind vârsta standard sau, după caz, vârsta standard redusă potrivit legii.

Cum te poți pensiona în Spania la 61 de ani

În ce situație poate fi evitată penalizarea

Persoanele care au realizat stagiul complet contributiv și îl depășesc cu cel puțin cinci ani de stagiu de cotizare pot solicita, în condițiile legii, pensie pentru limită de vârstă cu până la cinci ani mai devreme, fără penalizarea specifică pensiei anticipate. Pentru bărbați, aceasta înseamnă cel puțin 40 de ani de stagiu eligibil, potrivit explicațiilor prezentate de Adevărul Financiar. Nu este suficientă, așadar, doar atingerea vârstei de 60 de ani.

Când începe plata și când dispare diminuarea

Data depunerii cererii este importantă. Potrivit CNPP, pensia anticipată se acordă de la data îndeplinirii condițiilor dacă solicitarea este înregistrată în termen de 30 de zile de la acel moment. Dacă termenul este depășit, drepturile se acordă începând cu data înregistrării cererii, nu de la data la care solicitantul devenise eligibil.

Acordarea dreptului nu trebuie confundată cu plata efectivă. Pentru persoanele care lucrează în baza unui contract individual de muncă și pentru funcționarii publici, plata pensiei anticipate începe de la încetarea calității de asigurat, conform regulilor prezentate de CNPP.

Penalizarea nu este definitivă. La îndeplinirea condițiilor pentru pensia pentru limită de vârstă, pensia anticipată se transformă din oficiu în această categorie și se recalculează prin eliminarea diminuării. CNPP precizează că pot fi valorificate și eventualele stagii realizate în perioada suspendării plății, în condițiile legii.

Pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă. Cum pot femeile cu copii să iasă mai devreme la pensie și să scape de penalizare

Ce trebuie pregătit pentru dosar

Cererea se depune la casa teritorială de pensii competentă, împreună cu actul de identitate, documentele de stare civilă, carnetul de muncă și celelalte acte care dovedesc activitatea. În funcție de situație, sunt necesare adeverințe privind veniturile, sporurile sau condițiile de muncă, precum și documentele pentru studiile universitare și serviciul militar.

Pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, vechimea se dovedește în principal cu carnetul de muncă. Dacă acesta lipsește sau este incomplet, pot fi solicitate adeverințe de la foștii angajatori ori de la deținătorii arhivelor. Pentru perioadele ulterioare, informațiile se regăsesc în evidențele asigurărilor sociale, pe baza declarațiilor angajatorilor. Verificarea din timp ajută la identificarea perioadelor lipsă.

Cei care au lucrat în grupele I și a II-a trebuie să verifice și adeverințele aferente. Acestea trebuie să indice perioadele lucrate, grupa de muncă, procentul din program desfășurat în acele condiții și temeiul legal al încadrării. Activitatea în asemenea condiții poate permite reducerea vârstei standard, dacă sunt îndeplinite cerințele legale.