Elveţienii de la Clariant închid fabrica din România şi fac concedieri

Elveţienii de la Clariant au anunţat că închid fabrica din România, după un an și jumătate de funcţionare, şi fac concedieri, din cauza pierderilor înregistrate anul trecut.

Compania elveţiană a precizat că vor fi concediaţi 120 de angajaţi în urma închiderii facilităţii din Podari, în sudul României, şi încă 50 de locuri de muncă vor fi desfiinţate la unităţile sale din Straubing, Planegg şi Munchen, în Germania.

Clariant a luat decizia în 2017 de a-și înființa propria fabrică comercială sunliquid la Podari, care a început să producă bioetanol în al doilea trimestru al anului 2022. În iulie 2023, Clariant a început o evaluare strategică a opțiunilor pentru uzina după ce a devenit clar că uzina nu a atins parametrii operaționali vizați de Clariant.

Conducerea Clariant a concluzionat că, având în vedere pierderile continue, economia fabricii din Podari nu poate justifica ca Clariant să continue accelerarea, ceea ce ar necesita cheltuieli de capital suplimentare semnificative. În urma anunțului de astăzi, activitățile din cadrul liniei de afaceri Biocombustibili și Derivați care au susținut dezvoltarea și exploatarea fabricii vor fi reduse. Capacitățile necesare pentru a menține tehnologia și pentru a îndeplini obligațiile contractuale existente vor fi păstrate.

„După o analiză atentă a tuturor opțiunilor strategice, am decis să închidem operațiunea Podari. Vom lucra îndeaproape cu reprezentanții angajaților din România și Germania și ne angajăm să găsim soluții cele mai responsabile din punct de vedere social. Pentru o companie care se concentrează la fel de mult pe inovare ca și noi, este imperativ să luăm decizii ferme atunci când un proiect nu îndeplinește așteptările și să executăm și mai riguros strategia noastră de creștere sustenabilă”, a declarat Conrad Keijzer, Chief Executive Officer al Clariant.

Clariant a finalizat, de asemenea, o evaluare financiară preliminară a impactului acestei închideri, după cum este rezumat în tabelul de mai jos. Compania a ajuns la concluzia că în decembrie 2023 vor fi suportate costurile de restructurare și provizioanele legate de închiderea și reducerea de aproximativ 60 – 90 milioane CHF, cu impact EBITDA. În plus, vor fi suportate impacturi suplimentare de aproximativ 110 milioane CHF la nivelul EBIT. , inclusiv o depreciere fără numerar a valorii activelor curente a fabricii din Podari și a altor active rămase.

Aceste sume vor fi înregistrate în principal în decembrie 2023 și, prin urmare, vor fi reflectate în rezultatele întregului an 2023, care urmează să fie anunțate la 29 februarie 2024. Clariant anticipează un impact de numerar legat de costurile de închidere de aproximativ 110 – 140 milioane CHF în întregul an. 2024. Costuri suplimentare de menținere a capabilităților necesare legate de licențele de tehnologie de 10 – 15 milioane CHF sunt anticipate pentru întregul an 2024.