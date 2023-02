Disney+ anunță concedieri masive după ce a pierdut milioane de abonați

Disney+ a pierdut mai mult de două milioane de abonați în ultimele trei luni ale anului trecut, ceea ce i-a făcut pe manageri să reconsidere strategia, recurgând la concedieri, scrie CNN.

Disney a anunțat că va reduce 7.000 de locuri de muncă din forța de muncă globală, parte a unei inițiative de reducere a costurilor de mai multe miliarde de dolari, menită să eficientizeze operațiunile companiei într-o perioadă de turbulențe în industria media.

Disney avea aproximativ 220.000 de lucrători la 1 octombrie, dintre care aproximativ 166.000 erau angajați în Statele Unite. O reducere de 7.000 de locuri de muncă reprezintă aproximativ 3% din forța de muncă globală.

„Deși acest lucru este necesar pentru a aborda provocările cu care ne confruntăm astăzi, nu iau această decizie cu ușurință”, a spus CEO Bob Iger, care a revenit la conducerea companiei în noiembrie, când consiliul de administrație l-a concediat pe Bob Chapek din funcția de lider al companiei. „Am un enorm respect și apreciere pentru talentul și devotamentul angajaților noștri din întreaga lume și sunt conștient de impactul personal al acestor schimbări.”

De asemenea, Iger a luat măsuri pentru a-i recompensa pe acționari, în timp ce angajații Disney vor simți durere din cauza anunțului de retragere a locurilor de muncă.

Compania și-a suspendat plățile de dividende în timpul pandemiei. Iger a anunțat că se așteaptă ca asta să se întoarcă.

„Acum, că impactul pandemiei asupra afacerii noastre este în mare măsură în urmă, intenționăm să cerem consiliului de administrație să aprobe restabilirea unui dividend până la sfârșitul anului calendaristic”, a spus el. „Inițiativele noastre de reducere a costurilor vor face acest lucru posibil. Și, deși inițial, va fi un dividend modest, sperăm să-l construim în timp.”

Eforturi de reducere a costurilor

Reducerile de locuri de muncă vin ca parte a unui efort de reducere a costurilor anunțat miercuri. Iger a spus că compania urmărește economii de costuri de 5,5 miliarde de dolari în cadrul companiei, din care 2,5 miliarde de dolari provin din economii anuale în operațiuni „non-conținut”. Operațiunile de conținut se referă la unități de afaceri, cum ar fi filme și emisiuni de televiziune.

Acesta a spus că 50% din economiile de costuri ar proveni din cheltuielile de marketing, 30% din economiile de forță de muncă și 20% din economiile de costuri ar proveni din mai puține cheltuieli cu tehnologie, achiziții și alte cheltuieli. Deoarece Disney este un agent de publicitate important, o reducere de 1 miliard de dolari a cheltuielilor anuale de marketing semnalează mai multe dificultăți pentru alte media, precum și pentru companiile de tehnologie.

Reducerile semnificative de locuri de muncă au fost anunțate de Iger după ce compania a publicat rezultate financiare mai bune decât așteptările pentru al patrulea trimestru al anului 2022. Veniturile Disney au crescut cu 8% în acest trimestru, până la 23,5 miliarde de dolari, depășind estimările anterioare de 23,4 miliarde de dolari ale analiștilor chestionați de Refinitiv.

Câștigurile pe acțiune, deși puțin mai mici decât în urmă cu un an, au atins previziunile anterioare, ajungând la 99 de cenți, excluzând elementele speciale. Este în scădere față de 1,06 dolari pe acțiune pe care a câștigat-o pe această bază cu un an mai devreme, dar mult mai bine decât prognoza de 78 de cenți pe acțiune.

Compania a spus că rezultatele au fost ajutate de emisiuni puternice de box office, inclusiv pentru hitul „Avatar: The Way of Water” și veniturile excepțional de robuste ale parcului tematic.

Scăderea abonaților Disney+ și pierderi

Compania a raportat că a pierdut abonați la streaming Disney+ în ultimul trimestru, dar a reușit și să-și reducă pierderile din perioada precedentă de trei luni. Disney a redus cheltuielile de marketing pentru streaming și, de asemenea, a ajustat planurile de preț pentru a atrage abonați mai profitabili.

Numărul de abonați a scăzut cu doar 1%, la 162 de milioane de la 164 de milioane, la sfârșitul trimestrului care s-a încheiat la 1 octombrie. Însă celelalte afaceri ale sale de streaming, inclusiv ESPN+ și Hulu, în care are o participație, ambele aveau numere de abonați. crestere cu 2%.

Acest lucru a ajutat Disney să reducă pierderile din segmentul general de streaming la 1,1 miliarde de dolari în trimestrul respectiv, în scădere de la 1,5 miliarde de dolari în trimestrul încheiat la 1 octombrie, deși a fost aproape dublu față de pierderea de 593 de milioane de dolari raportată cu un an mai devreme.

Serviciile de streaming Disney, evidențiate de oferta sa Disney+, au raportat creșteri atât ale abonaților, cât și pierderi în ultimele trimestre.

Compania și-a reafirmat îndrumările conform cărora Disney+ rămâne pe cale să fie profitabilă în următorul an fiscal, care se desfășoară din octombrie până în septembrie 2024, deși a avertizat că ar putea fi afectat de o recesiune economică.

Cu consumatorii tăind cablul de la serviciile de cablu, necesitatea unei oferte de streaming care să facă bani este considerată critică. Disney a profitat de ani de zile din veniturile din taxele abonaților la cablu.

Iger a spus că o atenție sporită pentru îmbunătățirea profitabilității în afacerile de streaming nu înseamnă că compania se îndepărtează de aceasta ca o cheie pentru viitorul său.

„Afacerea de streaming, despre care cred că este viitorul și care a crescut, nu oferă practic genul de profitabilitate sau rezultate pe care ni le-a oferit afacerea liniară în câteva decenii”, a spus el, referindu-se la programarea la televiziune sau în cinematografe.

El a spus că streamingul „rămâne prioritatea noastră numărul unu. Este, în multe privințe, viitorul nostru, dar nu vom abandona platformele liniare sau tradiționale, în timp ce acestea pot fi în continuare un beneficiu pentru noi și pentru acționarii noștri.”