„Dezastruos!” Ministrul Agriculturii, dezamăgit de târgul Indagra: Nu găseşti un produs românesc

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a concluzionat, vineri, la Indagra, că la târg nu se găsesc produse procesate în România şi nici nu pot fi degustate produse româneşti, arătându-se dezamăgit de organizarea evenimentului.

„Nu am vrut să vin la Indagra astăzi şi nici până duminică. Nu voiam să-mi fac prezenţa aici pentru că sunt foarte dezamăgit de organizarea acestui eveniment. Sunt dezamăgit de forma în care procesatorii şi fermierii noştri au acces la acest târg. Cum am intrat în curtea Romexpo, acum șapte ani, când eram director general la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, tot pavilionul din stânga era plin de producători şi de procesatori români. Să ajungi în târg la Indagra şi să nu poţi să deguşti o brânză, să nu găseşti un produs procesat în România, asta ne arată faptul că organizarea acestui eveniment - şi sub patronajul cui este acest eveniment - este unul dezastruos", a subliniat ministrul, potrivit Agerpres.

Florin Barbu consideră că evenimentul Indagra ar trebui preluat de Ministerul Agriculturii.

„Vă spun sincer, sunt foarte dezamăgit. Dacă voi mai fi ministru al Agriculturii, eu vă promit că Indagra se va schimba radical. În cazul în care nu îl vom prelua noi, ca minister al Agriculturii, acest târg, îl vom muta în altă parte", a adăugat oficialul.

Considerat cel mai mare târg din domeniul agriculturii, viticulturii, horticulturii şi zootehniei, Indagra 2024 are loc în perioada 30 octombrie - 3 noiembrie, în pavilionul B2 al complexului Romexpo, în aceeaşi perioadă cu Indagra Food - Târg internaţional pentru industria alimentară, care se desfășoară în pavilionul B1.