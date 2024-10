Barbu, despre plafonarea adaosului comercial la produsele procesate: Nu vreau să luăm decizii pripite

Reprezentanţii industriei alimentare vor discuta cu oficialii despre plafonarea adaosului comercial la toate produsele procesate în România, a anunţat, joi, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, precizând că nu vrea să ia o decizie pripită.

„Am văzut un draft de ordonanţă care circulă prin media. Eu nu pot să vă spun acum procente, am văzut între 5 şi 50%. Actul normativ care va merge în Guvernul României este cel care va fi postat în transparenţă pe site-ul Ministerului Agriculturii. Mai mult de atât, aştept marţi la discuţii industria alimentară din România. Am avut o primă discuţie, dar îi aştept şi săptămâna viitoare. Nu vreau să ne grăbim să luăm decizii pripite. (...) Nu vreau să mă grăbesc, vreau să am un dialog corect, aşa cum l-am avut, atât cu procesatorii din România, cât şi cu zona de retail din România", a menţionat Barbu.

El susţine că această decizie de a plafona adaosul comercial nu va afecta business-urile procesatorilor şi ale retailerilor din România.

„Nu va afecta în niciun fel business-urile fiecărui procesator, business-urile fiecărui retail din România, pentru că plafonarea adaosului comercial, şi nu vorbim de plafonarea preţurilor la alimente, vorbim de plafonarea adaosului comercial, se pune peste toate cheltuielile, adică peste fişa de cost a fiecărui produs, atât cu cheltuieli directe, cât şi cu cheltuieli indirecte, conform legii contabilităţii, care generează controale din partea Agenţiei Naţionale Fiscale", a explicat Barbu.

Ministrul nu a dorit să precizeze o dată anume de la care ar putea intra în vigoare acest act normativ privind plafonarea adaosului comercial la toate produsele procesate în România, atâta timp cât încă nu există consens cu toate părţile implicate.

„Nu pot să vă spun când. Dacă vă spun că mi-aş dori într-o săptămână, peste o săptămână spuneţi că ministrul n-a putut să facă acest act normativ. Haideţi să nu ne grăbim, îl facem prin consultare. Este gata 90% , dar vreau să ţin cont de părerea procesatorilor, vreau să ţin cont de părerea retailerilor, vreau să avem acest dialog, vreau să iasă un act aşa cum am făcut de atâtea ori în Ministerul Agriculturii, aşa cum am avut pe cele trei ordonanţe importante pentru fermierii români, partea de sistem bancar, partea de distribuitori, partea de furnizori, de imputuri. Niciun act normativ nu iese din Ministerul Agriculturii până nu avem dialog, până nu este consens şi până nu se realizează un proces verbal încheiat de toţi factorii care sunt implicaţi în actul normativ", a mai spus oficialul MADR.

Intenţia de plafonare a adaosului comercial la produse procesate în România a stârnit reacţii contradictorii, după anunţul ministrului Agriculturii din data de 15 octombrie, fiind contestată de Federaţia Romalimenta şi de Asociaţia Marilor Reţele Comerciale din România (AMRCR) şi susţinută de Asociaţia Operatorilor din Agricultura Ecologică - BIO România.

Potrivit Romalimenta, o eventuală extindere a plafonării adaosului comercial pentru toate produsele este nejustificată şi extrem de păgubitoare şi nu există niciun argument viabil pentru aceasta.

Pe aceeaşi linie, Asociaţia Marilor Reţele Comerciale din România a susţinut, săptămâna trecută, că intervenţiile de acest gen fac foarte rău pieţelor pe întregul lanţ alimentar şi vor crea dezechilibre majore pe termen lung.

Pe de altă parte, BIO România consideră că plafonarea adaosurilor comerciale la produsele alimentare româneşti va însemna preţuri mai mici la raft şi vânzări în creştere pentru magazine.