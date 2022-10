Ciucă: Securitatea alimentară şi cea energetică, prioritare în perioada viitoare

Securitatea alimentară şi cea energetică sunt prioritare în perioada viitoare, a precizat șeful statului, cu prilejul participării sale la Târgul Indagra, dedicat agriculturilor și crescătorilor de animale.

„Am participat la cel mai important eveniment agricol din România, Indagra. De această dată am renunțat la întâlnirile oficiale și am mers între oameni pentru a discuta și a lua seamă la problemele cu care se confruntă în activitatea lor”, a scris pe pagina sa de Facebook Nicolae Ciucă.

„Am întâlnit mulți fermieri, oameni pasionați de agricultură, oameni cu afaceri în domeniu, și m-am bucurat de deschiderea lor și de dialogul normal, de la om la om”, a completat liderul de la Palatul Victoria.

„Pentru noi, securitatea alimentară și cea energetică sunt prioritare în perioada ce urmează. Avem mai multe scheme de ajutor pentru fermieri și sunt în discuție altele, pentru cei afectați de secetă, dar și pentru a veni în sprijinul crescătorilor de vaci de lapte”, a mai punctat șeful Guvernului.

Ciolacu vrea finanțare pentru irigații

Marcel Ciolacu a mers la evenimentul dedicat agriculturilor de miercuri. Președintele PSD, prezent la ceremonia de deschidere a INDAGRA și INDAGRA FOODS, a declarat că investițiile din irigații ar putea fi realizate cu bani veniți din PNRR. Ministrul Fondurilor Europene are misiunea, potrivit liderului PSD, de a renegocia PNRR-ul astfel încât peste două milioane de euro să fie redirecționați către irigații.

„Vreau să îi asigur pe toți fermierii din România că atâta vreme cât vom fi la guvernare vom continua să îi susținem. Știm dificultățile legate de costurile de producție și știm că majorarea prețurilor la energie afectează toate ramurile agricole, dar prin parteneriatul pe care îl avem cu fermierii ne-am propus depășirea acestor obstacole. Vom continua investițiile în domeniile de irigații și în cel de creștere a precipitațiilor și sper cât de curând, domnul ministru al Fondurilor Europene să ne dea vești că a reușit să renegocieze PNRR-ul, scoțând anumite aberații cuprinse pe anumite sectoare neprioritare României și peste două milioane de euro să îi redirecționăm către irigații. Astfel, pentru a asigura securitatea alimentară și în perioade dificile așa cum am avut în acest an”, a declarat Marcel Ciolacu la deschiderea evenimentului.

De asemenea, acesta susține că dorește redirecționarea către agricultură a tuturor fondurilor disponibile pentru dezvoltarea afacerilor.

„Vrem să redirecționăm spre agricultură toate fondurile europene disponibile în dezvoltarea afacerilor din agricultură și vă dau un exemplu, în primele nouă luni ale acestui an, în corturile României și implicit ale fermierilor români au intrat 2,7 miliarde de euro. La acestea se vor adăuga 1,3 miliarde de euro reprezentând avansul la plățile directe, plăți care au început deja din 16 octombrie. La această dată deja au intrat peste 800 de milioane de euro către 375.000 de fermieri, iar plățile la timp vor continua”, a precizat liderul PSD.

Asigurările lui Petre Daea

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a dat asigurări miercuri că, la acest moment, în România există cantitatea de grâu necesară pentru consumul intern.

„A fost această temere în vară, toată lumea se aştepta să nu facem grâu şi să nu avem posibilitatea să asigurăm.... Eu vă spun că avem cantitatea de grâu, am spus-o şi o repet că noi nu am obţinut cât ne-am fi dorit, dar nici atât de puţin cât şi-ar fi dorit. Avem cantitatea de grâu necesară în România pentru consumul intern şi disponibilităţi pentru export, iar acelaşi lucru se întâmplă şi la floarea-soarelui. Ne-am apropiat. Mai avem 2% din suprafaţa de recoltat a României. Cantităţile care au fost aduse în magaziile fermierilor atestă faptul că avem cantitatea necesară pentru prelucrare, în aşa fel încât să obţinem uleiul cuvenit şi să avem şi disponibilităţi pentru export”, a precizat ministrul Agriculturii.