Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a făcut o serie de promisiuni fermierilor, atât producătorilor de legume, cât și crescătorilor de animale. Programul „Tomata” ar urma să se modifice în favoarea lor, iar sprijinul așteptat de crescătorii de oi, și ei afectați de secetă, dar și de pesta micilor rumegătoare, să vină în sfârșit.

Zeci de fermieri, cei mai mulți din județul Olt, l-au așteptat duminică, 13 octombrie 2024, pe ministrul Agriculturii în târgul organizat în mijlocul municipiului Slatina, cu ocazia Zilei Recoltei.

Județul Olt este campionul programului național „Tomata”, de aici fiind depuse cele mai multe dosare, câteva mii, astfel că sectorul legumicol este și cel mai bine reprezentat în cadrul târgului. Organizatorul, Asociația Tinerilor Fermieri, i-a și scos de altfel în față pe producătorii de legume care, pe lângă programul „Tomata”, au accesat cu ajutorul organizației și alte programe finanțate din fonduri europene, astfel reușind să-și modernizeze solariile.

Ministrul Florin Barbu și-a și început vizita în târg cu legumicultorii, primind încă de la început laude pentru faptul că a oferit acestui sector un punctaj suplimentar la depunerea proiectelor de finanțare și astfel sute de tineri fermieri legumicultori au avut acces la fonduri de 70.000 euro/proiect, bani pentru modernizarea fermei. Pe tiparul deja cunoscut de la predecesorul Petre Daea, ministrul a luat la rând fiecare stand, schimbând câteva cuvinte cu fiecare fermier și achiziționând câte ceva.

„Vrem să modernizăm solariile pe care le avem și vrem să ne extindem, să facem o afacere cât mai mare. De asta am venit în țară, noi am venit din Anglia. Am stat șase ani eu, iar soțul 12 ani. El este cetățean leton și am ales să ne deschidem o afacere în România”, a explicat o tânără din localitatea Osica de Jos, județul Olt. „Înseamnă că sprijinul de 70.000 euro va veni ca...”, a intervenit ministrul. „Da, o să ne ajute foarte mult. Nu aveam atâta buget, nu am strâns atâția bani în Anglia pentru a ne deschide propria afacere în România, și de asta am ales să ne întoarcem și să accesăm fondurile”, a răspuns tânăra. „Mai avem și anul acesta, și anul următor, un nou sprijin de 50.000 euro și de 200.000 euro pe fermă, punctajul va fi, exact cum a fost și la aceste proiecte, direct în bazinul legumicol”, a precizat ministrul.

La următorul stand a stat de vorbă tot cu un legumicultor, de la care a și cumpărat fasole păstăi, plasând oamenilor din staff punga. Au urmat vinete, usturoi, miere, telemea, ardei, tomate etc.

Despre modificările care se pregătesc programului „Tomata” ministrul a amintit în discuția cu un alt legumicultor, iar subiectul avea să-l dezvolte și mai târziu.

„Cum facem cu depozitul? Pentru că n-o să vindem produsele pe marginea șanțului”

În dificultate l-a pus pe ministrul Agriculturii un legumicultor care l-a întrebat care este stadiul depozitelor de legume promise. Fermierul Ilie Ursu le-a oferit, de altfel, urmăritorilor săi de pe Facebook ocazia să afle în direct răspunsul, transmițând totul live.

„Ați zis că până în iulie 2024, sunt filmările aici, ...”, a spus fermierul. „Ce în iulie 2024?”, a replicat ministrul. „Că până în iulie 2024 vor fi câteva”, a continuat fermierul. „Nu, în iulie 2024 ați discutat cu mine, aici, în piață, la Consiliul Județean și v-am spus că le demarăm. Sunt proceduri, nu vrem să încălcăm procedurile, pentru că ați văzut ce s-a întâmplat la Casa Unirea, unde s-au încălcat...”, a răspuns ministrul. „Am vorbit și în 2023 și ați spus că în iulie 2024 vor fi câteva gata”, nu s-a lăsat fermierul. „Facem două depozite în Olt, fără probleme. Sunt deja demarate procedurile”, a mai spus la plecare ministrul, vădit deranjat de situația creată și dornic să încheie subiectul. Adevărul este că în cursul anului trecut s-a promis realizarea a 15 centre de colectare, în șase județe din țară, iar realizarea lor ar fi urmat să fie făcută într-un timp rezonabil.

„De la anu’ cum rămâne cu programul Tomata?”, l-a întrebat pe ministru, la un alt stand, o femeie care are 48 ari de solarii. „Faceți până la 50 (n. red. - ari). De la anu’ se va finanța fiecare mie de metri pătrați și obligativitatea va fi doar 50% tomate, restul vor fi orice legume. Vom finanța fiecare mie de metri pătrați. (...) Programul continuă, numai că nu trebuie să mai luați doar 3.000 (n. red. - euro), o să luați 1.500 X fiecare 1.000 m.p., cu 50% obligativitate tomate, diferența alte legume. (...) Noi trebuie să ne capitalizăm, să nu mai divizăm solariile, ca să ai și linie de finanțare și tot ce-ți trebuie. Nu vrem să mai încurajăm divizarea exploatațiilor, exploatațiile trebuie să se mărească”, a transmis ministrul.

De la primul crescător de animale la standul căruia a poposit ministrul a cumpărat telemea, „că e bună cu pâine caldă” (în târg a fost prezentă și tanti Olga, deja cunoscută pentru pâinea în țest pe care o pregătește la manifestările de acest gen din Slatina). Fermierul nu a ratat ocazia și, în timp ce îi pregătea marfa, l-a întrebat pe ministrul Agriculturii de soarta unor ajutoare promise pentru retenția în fermă a mieluțelor pentru reproducere. „Pentru mieluțe, noi, care suntem în asociații, ce mai...?”, a îndrăznit crescătorul de animale. „La toată lumea dăm, da-da”, a răspunsul ministrul. „Și ați mai zis dumneavoastră, legat de un ajutor pentru secetă, că veți da un ordin pentru scutirea de...”, a continuat fermierul. „Am vorbit cu Asociația Comunelor, să facă un studiu asupra primarilor, să fie de acord, că nu pot să-l dau eu ca și ministru, și tot ceea ce a fost în județele calamitate, chiar și pășune, dacă ați plătit concesiune anul ăsta să beneficiați în 2025 (n. red. – de scutire de la plata concesiunii), iar cine n-a plătit anul ăsta să nu mai plătească. Am notificat și Comisia pentru mieluțele oprite, pentru 3 lei/zi, așteptăm banii”, a mai transmis ministrul.

Și următorilor fermieri, tot crescători de animale, li s-a transmis același lucru, că urmează să primească un ajutor.

„Cu banii, domnul ministru, pentru mieluțe?”, a fost din nou întrebat ministrul și la standul unui alt crescător. Aici a răspuns că vor primi fermierii un sprijin de 90 lei/lună, pentru fiecare exemplar reținut în fermă, timp de trei luni.

Crescătorii de animale spun însă că răspunsurile ministrului nu le consideră nici pe departe lămuritoare, pentru că ar fi vorba, în fapt, de două măsuri promise. Pe de o parte, de cei 3 lei/zi/cap animal, ajutor pentru faptul că nu și-au putut comercializa mieii din cauza focarelor de pestă a micilor rumegătoare (ajutor de care vorbește și ministrul), în timp ce ajutorul promis pentru retenția mieluțelor în fermă, cu scopul de a împrospăta ferma (s-ar fi constatat în ultimii ani un declin al efectivelor), ar fi de fapt un alt ajutor așteptat, despre care se vorbește de mult mai multă vreme, fără să fi devenit realitate.

Ministrul a vorbit, aproape de finalul turului prin târgul producătorilor de la Slatina, și cu reprezentanții firmelor care comercializează și instalează sisteme fotovoltaice. Cu astfel de sisteme vor fi dotate în viitorul apropiat solariile fermierilor care își doresc să poate produce legume indiferent de anotimp.

La final, ministrul a făcut și câteva scurte declarații. A explicat cum va fi modificat programul „Tomata”, precizând că s-a decis ca pentru fiecare 1.000 m.p. de solar cultivați cu legume să se acorde un sprijin de 1.500 euro. În ultimii ani, având în vedere condițiile din program care stipulau că ajutorul se acordă unui fermier doar pentru 1.000 m.p., indiferent cât de mare era suprafața cultivată cu tomate, s-a ajuns ca cele mai multe ferme să fie divizate și predate între membrii familiei, pentru a putea beneficia de sprijin pentru fiecare 1.000 m.p. cultivați. Modificări vor fi și în privința legumelor cultivate, impunându-se ca pe doar 50% din suprafață să fie tomate, restul de 50% putând să fie cultivat cu alte legume.