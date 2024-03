De ce nu se găsesc produsele autohtone, preferate de români, în magazine

Sunt mai scumpe, dar măcar sunt ale noastre. Este vorba despre produsele alimentare autohtone care, potrivit unui studiu INSCOP, sunt preferate de aproape trei sferturi dintre români, în detrimentul celor din import. Motivul? Sunt mai sănătoase. Dar acestea nu prea se găsesc în magazine.

Conform unui sondaj INSCOP, aproape trei sferturi dintre români, mai exact 72,2%, preferă să cumpere produse românești chiar dacă sunt mai scumpe. Aceștia sunt votanții PSD, PNL și ADU, persoanele cu vârste peste 45 de ani, cei inactivi, gulerele albastre, locuitorii din rural şi cei care nu au cont pe reţelele sociale.

Printre motive se numără faptul că acestea ar conține o cantitate mult mai mică de pesticide. Cu alte cuvinte, ar fi mai sănătoase. Ceea ce nu este, însă, mereu adevărat. O analiză a Autorității Naționale Fitosanitare, dată recent publicității, arată că în peste 40% din legumele românești sunt urme de pesticide, iar la unele produse cantitățile de substanțe periculoase detectate au fost cu mult peste nivelul maxim admis. Mărarul, salata și roșiile sunt cele mai tratate legume, arată raportul. Mai mult, să nu uităm scandalul de anul trecut, când mai mulţi legumicultori din Buzău și Ilfov au pus în vânzare legume stropite cu substanţe toxice cu o concentraţie de până la de opt ori mai mare decât limita admisă.

Pe de altă parte, fructele și legumele din import conțin și ele cantități mari de chimicale. Uneori, chiar mai mari decât cele românești, este de părere medicul de familie Mihai Mara. „Fructele și legumele din import sunt culese câteodată chiar crude, sunt tratate ca să reziste pe drum, să nu se altereze, să nu fie atacate de insecte sau alți dăunători, conțin chimicale să nu se coacă prea repede. Cu cât țara de unde vin este mai îndepărtată, cu atât produsele sunt mai tratate“, mai explică specialistul.

Nutriționistul Cristina Catlabuga întărește afirmația spunând că „ar trebui să ne orientăm către micii producători locali și să evităm produsele din comerț, fie că sunt românești sau din afară. Fructele și legumele ar trebui cumpărate în sezon, de la micii producători care ne pot spune cum le-au crescut“.

Analist economic: „Românii cumpără ieftin și din ce în ce mai puțin”

Sondajul INSCOP vine și cu alte cifre: 26,3% dintre românii chestionați au declarat că aleg produsele cele mai ieftine, indiferent dacă sunt sau nu româneşti. Aceștia sunt votanţii AUR, tinerii sub 30 de ani și cei inactivi potenţial activi. Analistul economic Adrian Negrescu a declarat pentru „Adevărul“ că „sondajul ar trebui privit, mai degrabă, din prisma dorințelor românilor: să susțină industria agro-alimentară românească, să susțină produsele românești. Însă, dincolo de dorințele noastre, dacă ne uităm în magazine, vom vedea că cele mai vândute produse sunt și cele mai ieftine. Cele care vin cu discounturi, la promoție, în pachete gen 2 în 1“, a precizat specialistul. „Puterea de cumpărare a scăzut dramatic în ultimii doi ani și am ajuns să avem cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană. Pentru mulți dintre români, din păcate, vizita la hipermarket a ajuns ca una la muzeu. Se duc să admire produsele, dar nu și le pot permite“, este de părere analistul.

Potrivit acelorași statistici INSCOP, 62,7% dintre respondenți sunt de părere că fructele, legumele și verdețurile de la noi se găsesc mai rar în marile reţele comerciale. De ce? Hipermarketurile ar prefera produsele din străinătate. Acești sunt votanţii ADU, persoanele cu vârste între 30 şi 45 de ani, cei cu educaţie medie, cei inactivi potenţial activi, gulerele albastre sau gri şi locuitorii din rural. Adrian Negrescu a explicat, însă, că vorbim despre o practică firească într-o economie de piață.

„În această perioadă, produsele alimentare românești sunt mai scumpe decât cele din import. Pentru că producția din România a devenit tot mai scumpă. Avem cel mai scump curent electric pentru companii din Europa. Prețul gazelor este foarte ridicat. Accizele și celelalte taxe crescute de la 1 ianuarie au determinat creșterea costurilor pentru toate companiile românești. În condițiile în care te costă mai mult să produci în România, nu am făcut altceva decât să stimulăm importurile. Magazinele, prin urmare, își fac un calcul foarte simplu. De unde cumpăr mai ieftin pentru a vinde clienților mei? Doar n-o să pui prețuri mari în magazine să nu mai cumpere nimeni nimic“, comentează Adrian Negrescu.

Sondajul INSCOP mai spune că 33,4% dintre români cred că produsele agricole autohtone sunt mai rare în marile reţele comerciale din cauza producției locale foarte mici. Cred acest lucru votanţii PSD-PNL, persoanele cu vârste peste 45 de ani, cei inactivi pasivi şi cei care nu au cont pe reţelele sociale. Într-adevăr, un legumicultor român nu poate produce în cantități atât de mari cât cer hipermarketurile pentru a încheia un contract. Ar avea resursele necesare doar dacă s-ar organiza în asociații pentru a înființa depozite. Însă acest lucru nu prea se dorește. Ministrul Economiei, Radu Oprea, declara la sfârșitul lui ianuarie că „una din chestiunile pe care trebuie s-o învățăm în România și s-o depășim e spiritul de asociere. Probabil avem o țară din trecut, până ’89, când cooperativizarea a avut un impact mai mult decât emoțional, dur, asupra românului, mai ales asupra lucrătorului de pământ. Ar trebui să ne punem întrebarea ce câștigăm împreună, nu cine-i șeful, că de asta nu funcționează niște asocieri“.

De cealaltă parte a baricadei, producătorii agricoli se plâng de faptul că sunt nevoiţi să plătească magazinelor taxe foarte mari pentru a-şi putea desface produsele. În unele cazuri, producătorii susţin că aceste taxe ajung până la 90% din preţul final al alimentului din magazin.

România are cea mai mare inflație din Europa

România a înregistrat cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, în luna februarie: 7,1%, fiind urmată de Croația, cu o inflație de 4,8%, și Estonia, cu 4,4%, potrivit datelor publicate de Eurostat. Preţurile de consum au crescut și ele cu 0,98% în luna februarie a acestui an, comparativ cu luna ianuarie a 2023. „În februarie, am înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri pentru a doua lună consecutiv. Din păcate, faptul că avem cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană demonstrează că toate plafonările, compensările și artificiile promovate intens de către autorități au fost și sunt frecție la picior de lemn. Realitatea arată că atunci când te duci cu coșul de cumpărături în magazin, de cele mai multe ori plătești prețuri cel puțin duble față de cele de acum un an. Vorbim despre o realitate economică care nu este însoțită de niște măsuri eficiente de reducere a prețurilor produselor alimentare de bază așa cum fac alte țări. În Polonia, de exemplu, a funcționat perfect reducerea TVA-ului la alimentele la zero. Practic, statul nu a mai încasat bani din prețurile produselor alimentare special pentru a ajuta populația. La noi s-a mers pe ideea de plafonare care nu a dat roade“, a mai explicat analistul Adrian Negrescu.

Potrivit datelor INS, în februarie anul acesta faţă de ianuarie, cel mai mult s-au scumpit legumele şi conservele de legume (6,35%), fructele proaspete (4,88%), cartofii (4,61%), peştele proaspăt (2,78%), brânza (2,26%). Creşteri de preţuri au mai înregistrat ouăle (1,33%), zahărul (1,23%), laptele (1,01%), carnea de pasăre (1,2%), produsele de morărit şi panificaţie (1,13%), dar şi berea (1,63%). Conform statisticilor INS, alimentele s-au scumpit cu 5,64%, în ianuarie 2024 faţă de ianuarie 2023, şi cu 1,34% faţă de decembrie 2023.