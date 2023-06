Deschiderea podului de la Dunăre, amânată. Noul termen avansat de ministrul Sorin Grindeanu VIDEO

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, susține că podul suspendat peste Dunăre de la Brăila nu va mai fi inaugurat pe 27 iunie 2023, așa cum a anunțat inițial. Oficialul va merge vineri, 23 iunie 2023, în inspecție la pod.

„O să merg și poimâine (vineri, 23 iunie 2023 - n.r.) la Brăila. La începutul lunii iulie (va fi inaugurat - n.red.), dar mai multe date exacte vă pot da poimâine. Voi fi acolo. În acest an și jumătate, cred că este a șaptea oară când merg acolo, la Brăila", a declarat Sorin Grindeanu, la Digi 24.

Potrivit ministrului, pe podul peste Dunăre se va circula în prima fază în timpul zilei, iar pe timpul nopții se va restricționa accesul. Inaugurarea podului va fi, cel mai probabil, pe 6 iulie 2023, iar la eveniment este așteptat să participe și președintele Klaus Iohannis.

Cum se va circula pe pod

„Eu am luat decizia și voi vedea vineri dacă e o decizie corectă ca acest pod să fie dat în circulație, chiar dacă va trebui să se treacă vreo două luni prin procedura demontării, să poată fi dat în circulație cumva alternativ. Spre exemplu, de la 6 dimineața la 8-9-10 seara să se poată circula, iar pe parcursul nopții să închidem circulația, ca să nu se pună în pericol siguranța călătorilor să se poată demonta aceste schele. Cred că e varianta corectă, decât să mai stăm două luni să se demonteze schelele. E perioada estivală, sunt mulți oameni care vor folosi acest pod și cred că e o variantă logică”, a explicat ministrul Grindeanu.

Al treilea pod din Europa, ca lungime

Podul suspendat peste Dunăre este cea mai înaltă și cea mai scumpă contrucție din România. Pentru acest proiect de infrastructură s-au folosit aproximativ 81.000 de kilometri de fir de oțel, iar fiecare cablu are 60 de centimetri în diametru și susține tablierul metalic cu ajutorul tiranților. Greutatea totală a celor două cabluri principale are 6.700 tone.

Tablierul metalic este format din 86 de segmente cu o greutate totală de 20.800 de tone, iar fiecare are o greutate medie de 250 de tone. Valoarea contractului, finanțat prin POIM, este de 2,375 miliarde de lei cu TVA.

Podul suspendat are o lungime de 1974,30 m. Drumul principal (Brăila - Jijila) are o lungime de 19,095 km. Drumul de legătură cu DN22 (Smârdan - Măcin) are o lungime de 4,328 km.

Drumul principal va avea două benzi pe sens şi va lega judeţele Brăila și Tulcea, iar drumul de legătură spre Măcin va avea o bandă pe sens, în lungime de 4,3 kilometri. În rest, vor fi realizate intersecţii giratorii, 33 de poduri, podeţe, pasaje şi o staţie de taxare.

Pilonii au 192 metri înălţime totală de la partea superioară a fundaţiei şi sunt localizaţi în apropierea malurilor.