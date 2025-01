Numeroși experți și analiști militari se tem că Donald Trump va scoate SUA din NATO sau le va dezangaja din alianță și va lăsa Europa singură în fața rușilor. Experții contactați de „Adevărul”, doi cunoscuți generali care au lucrat cu americanii, explică de ce nu trebuie să ne panicăm.

Donald Trump este de luni, 20 ianuarie, liderul celei mai puternice națiuni. E la al doilea mandat de președinte și chiar dacă mulți se tem de venirea lui, lucrurile nu se vor schimba foarte mult pentru România și NATO. Aceasta e opinia experților care analizează, pentru „Adevărul”, situația creată odată cu revenirea lui Trump.

Este vorba despre șeful generalilor români, Dan Grecu, doctor în informații și științe militare, decorat de SUA, NATO și ONU pentru merite deosebite în Irak, Afganistan, Eritreea și Etiopia. Celălalt interlocutor este generalul (r) Alexandru Grumaz, primul general român cu studii în SUA, la Harvard, omul care a fost pregătit special de americani pentru a contribui la reformarea Armatei Române și să o pregăteascăpentru aderarea la NATO.

Generalul (r) Alexandru Grumaz s-a format și perfecționat în SUA. E primul român absolvent al Universității de Apărare a SUA cu titlul de master în Strategia Resurselor de Apărare și a programului Senior Executives programme in National and International Security, John F Kennedy School of Government, Harvard University și este în continuare foarte bine conectat la realitățiile de peste Atlantic.

El este convins că Statele Unite vor continua să-și respecte toate obligațiile în cadrul alianței și în compară pe Donald Trump cu Ronald Reagen, președintele american care a reușit să aducă schimbarea în estul Europei și a contribuit decisiv la prăbușirea fostei URSS.

Trump, la fel ca Reagan

„În calitate de președinte, Trump a crescut semnificativ cheltuielile pentru apărare. Și a creat inclusiv o ramură separată a forțelor armate pentru a aborda competiția spațială. Trump spune că va reevalua rolul Statelor Unite în NATO. A spus aceste lucruri în campania electorală și, după cum vedem, cum a început mandatul, el a început deja să-și rezolve ceea ce a spus că va face. Trebuie să ținem cont și de ce a făcut în primul mandat, ca să ne dăm seama de ce va face în acest mandat. El a emis un plan actualizat de apărare antirachetă în 2019, astfel fiind prima reviziuire din 2010 încoace, care a subliniat utilizarea de noi tehnologii și sisteme spațiale pentru a proteja Washingtonul și aliații săi. Este un fel de război al stelelor pe care l-a declarat Reagan și l-a început împotriva URSS-ului. Este o mare asemănare între cei doi”, spune generalul Grumaz.

Donald Trump va continua competiția cu Rusia și China și nu le va face niciun fel de concesii. Spirit competitiv, el va face tot ceea ce ține de el ca SUA să rămână cea mai mare putere la nivel mondial și în niciun caz nu va fi dispus să împartă sfere de influență.

„Platforma de pe care vorbește Trump în 2024 este o platformă în care va duce la construirea unui scut de apărare antirachetă, bineînțeles cu o referire la ceea ce Israelul a creat în zona Orientului Mijlociu pentru apărarea proprie. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că în strategia de apărare din 2018 a administrației sale, Trump a subliniat importanța strategică a regiunilor Asia-Pacific și Europa, cu un accent deosebit pus de el pe competiția marilor puteri, adică China, Rusia și Statele Unite”, adaugă generalul.

România va fi în siguranță

România nu trebuie să se teamă că va fi abandonată, spune generalul Alexandru Grumaz. Trupele americane, la fel ca și cele ale altor state NATO, vor rămâne în țară.

„În ce privește România, ca să o luăm așa, nu trebuie să ne temem, cum au zis unii, că ne lasă Donald Trump în bratele rușilor, că mâine vin rușii. În niciun caz nu se pune așa problema. Problema e că în România autoritățile nu își fac treaba și nu le explică oamenilor cum stau lucrurile. E o problemă de comunicare. În România nu există o comunicare foarte clară, nu există o conferință de presă cel puțin lunară a Ministerului Aparării Naționale ca să se vorbească despre evenimentele care s-au derulat, despre exercițiile internaționale sau despre măsurile luate, așa cum se întâmplă la Pentagon. Pentagonul face săptămânal, nu lunar, o astfel de conferință de presă în care se discută toate problemele militare. Exercițiile care au apărut, măsurile care au fost luate, felul în care evoluează industria de apărare, toate astea sunt lucruri care trebuie comunicate în permanență. Această lipsă a comunicării duce la tot felul de concluzii din astea conspiraționiste, așa cum se întâmplă des pe la noi”, punctează generalul Grumaz.

De asemenea, parteneriatul strategic româno-american va continua și nu există niciun fel de piedici. Astfel, cei care se gândesc că Donald Trump va sacrifica estul Europei, inculzând România, și o va da rușilor pe tavă sunt departe de adevăr.

Un moment complicat

Nu este însă mai puțin adevărat că Donald Trump a revenit la putere într-un moment destul de complicat. Focare de război există din Europa până în Orientul Mijlociu și Africa, iar tensiunile sunt majore.

„Trump își preia funcția într-un moment de pericol la nivel global, pentru că vedem cum nivelul conflictelor armate din întreaga lume a crescut constant în ultimii ani. Și, de asemenea, riscul unei intervenții militare americane a crescut la fel. Acesta este cazul special în Orientul Mijlociu, care vedem că este devastat de violențe în mai multe zone. O deteriorare suplimentară a conflictelor aflate în desfășurare include o continuare a războiului Israel-Iran. Războiul din Gaza s-a încheiat în sensul că există un armistițiu, există o eliberare de prizonieri, similară cu ceea de după inaugurarea lui Reagan. Atunci, Reagan a reușit să obțină eliberarea cincizeci ceva de, cincizeci șapte mi se pare de prizonieri americani, angajați ai Ambasadei Statelor Unite din Teheran care au fost făcuți prizonieri după Revoluție Islamistă. Avem, de asemenea, războiul din Ucraina, care, după unele estimări, a făcut un milion de victime, iar din punctul meu de vedere nu arată semne de atenuare”, adaugă generalul Grumaz.

Donald Trump vrea să-i responsabilizeze pe europeni și să facă în așa fel încât să reducă povara susținerii NATO de către SUA. Trump ar vrea ca SUA să cheltuiască mai puțin pentru NATO, iar europenii, care evident cheltuie mult mai puțin, să investească mai mulți bani.

„Locul europenilor va fi consolidat în această alianță. Trump vrea neapărat ca europenii să se ocupe de problemele pe care le au în Ucraina ei. Cum zicea Trump, pușca va fi îndreptată pentru Rusia, dar la capătul ei vor sta europenii. Europa trebuie să ajungă să cheltuie cel puțin la 3% din PIB pentru înarmare, a zis-o si Mark Rutte (n.r. - secretarul general al NATO)”.

Mai multă responsabilitate pentru europeni

Un alt general român care cunoaște bine modul de a gândi al americanilor e generalul (r) Dan Grecu. După misiunile sale în Irak, Afganistan, Etiopia și Eritreea, a fost chiar decorat cu Medalia pentru merite deosebite a Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii (US Army Commedation Medal), Medalia ONU cu semnul „2 silver” pentru misiunea UNMEE și medalia NATO pentru operații ,,non article five”.

În opinia sa, nu se pune problema ca SUA să se retragă din NATO și nici ca Donald Trump să-i abandoneze pe europeni.

„Nu, nu cred că se vor retrage Statele Unite din NATO. Dacă ne amintim și de mandatul anterior al președintelui Trump, vedem că și atunci se discuta despre problema NATO și despre rolul națiunilor europene. Mai mult, și în acea perioadă s-au făcut acele presiuni pentru creșterea participării a bugetelor de apărare naționale la 2%, 2,5%. Relația probabil să va avea același trend, în sensul că președintele american va solicita în principiul bargain sharing-ului, adică împărțirii costurilor, o contribuție și mai mare de partea aliaților europene. 5% deja a fost menționat. Din punctul meu de vedere, 5% este mai mult ca un factor de presiune pentru că nu cred că vor exista state care să ajungă la acest nivel în termen mediu. Nici chiar Statele Unite nu alocă așa mare procent în PIB, deci nu trebuie să ne așteptăm la ceva”, spune generalul Grecu.

La fel ca și generalul Grumaz, generalul Dan Grecu e convins că Trump le va cere eurpenilor mai multă implicare inclusiv în Ucraina.

„Nu mă aștept ca americanii să se retragă din NATO, mă aștept însă ca președintele Trump să ceară o mult mai mare contribuție europeană la rezolvarea problemelor europene și aici mă refer în special la apropiatul, zic eu, sau prezumtivul acord de încetare a focului din Ucraina. Asta le-ar da americanilor posibilitatea să se concentreze pe alte zone care, din punctul meu de vedere, sunt de interes la acest moment pentru Statele unite și aici mă refer la Indo-Pacific și la zona Arctică”, mai spune generalul Grecu.

Focus american pe zona Arctică

De altfel, zona Arctică a devenit tot mai importantă pentru americani, aproape la concurență cu Indo-Pacific.

„Este o zonă de confruntare, adică va deveni o zonă de confruntare. Sunt trei mari puteri care au în strategia lor o prezență sporită în zona Arctică. E Federația Rusă, din 2022 are o nouă strategie maritimă în care zona Arctică, dar zona a devenit prioritară și pentru Republica Populară China. Să nu uităm, Beijingul a început de prin 2012 să-și modifice cam toate strategiile având la acest moment așa-numita great strategy to making China maritime power, adică transformarea într-o mare putere maritimă. Evident că niciunii nu au ajuns la nivelul Statelor Unite, dar vedem că China a început să-și construiască propriile portavioane”, mai spune generalul Grecu.