 De ce le este greu românilor să economisească, chiar și după cursuri de educație financiară | adevarul.ro
search
Miercuri, 11 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

De ce le este greu românilor să economisească, chiar și după cursuri de educație financiară

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Cunoștințele despre gestionarea banilor nu se transformă automat în economii. Un studiu arată că 28,5% dintre cei care au urmat cursuri de educație financiară au în continuare dificultăți în aplicarea informațiilor dobândite, relatează Adevărul Financiar.

Tablă pe care scrie „Educație financiară”.
Economisirea rămâne dificilă pentru mulți români. Foto: arhivă

Există însă și schimbări de comportament: potrivit acelorași date, 77,6% spun că au devenit mai atenți la cheltuieli, iar 39,4% declară că au început să investească. Dificultățile apar atunci când informațiile învățate trebuie puse în practică într-un buget dominat de nevoile zilnice, potrivit unui studiu prezentat de BCR.

Cât din veniturile unei gospodării se duce pe cheltuieli

Datele Institutului Național de Statistică citate în articol arată că, în trimestrul al patrulea din 2025, o gospodărie avea venituri medii lunare de 9.454 de lei și cheltuieli totale de 8.075 de lei. Acestea din urmă absorbeau 85,4% din venituri și includeau taxele și contribuțiile.

Din cheltuielile de consum, 32,2% reveneau alimentelor și băuturilor nealcoolice, iar 15,7% locuinței, apei, electricității, gazelor și altor combustibili. Cele două categorii reprezentau, împreună, aproape jumătate din consum. Sunt medii la nivelul gospodăriilor, nu sume care descriu bugetul fiecărei familii.

Veniturile mici și teama de pierderi amână deciziile

Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB România, explică pentru „Adevărul Financiar” că amânarea economisirii ține atât de nivelul veniturilor, cât și de alegerile de consum și de nevoile imediate. În opinia sa, oamenii tind să subestimeze beneficiile acumulate în timp, deoarece viitorul îndepărtat este mai greu de evaluat.

Scumpirile din energie și servicii apasă mai ales asupra celor cu venituri reduse, avertizează consultantul. La aceste presiuni se adaugă teama de a pierde bani, incertitudinea economică și lipsa încrederii în propriile decizii, probleme semnalate și în cercetarea prezentată de BCR.

Pe de altă parte, Cazacu spune că datele XTB indică un interes în creștere al tinerilor pentru investiții, în special pentru instrumente diversificate de tip ETF.

Depozitele cresc, dar economiile sunt distribuite inegal

Potrivit datelor Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB) prezentate de Adevărul Financiar, depozitele eligibile ale persoanelor fizice însumau 352,5 miliarde de lei la sfârșitul lunii septembrie 2026. Valoarea era cu 0,4% peste cea de la finalul lunii iunie.

Creșterea totalului nu arată însă cât reușește să economisească fiecare persoană. Cazacu citează un raport al BNR din iunie 2026 potrivit căruia deponenții cu economii peste pragul garantat de 100.000 de euro reprezentau doar 0,6% dintre deponenți, dar dețineau 29% din totalul depozitelor.

La sfârșitul lunii septembrie 2026, depozitele acoperite ale persoanelor fizice ajungeau la 296 de miliarde de lei, adică 84% din valoarea depozitelor eligibile, conform FGDB. Depozitele acoperite reprezintă partea care intră în plafonul obișnuit de garantare de 100.000 de euro pentru fiecare deponent, la fiecare bancă participantă la schemă.

Economisirea și investițiile nu oferă aceeași protecție

Pentru persoanele cu venituri mici sau medii, economisirea poate începe cu sume reduse, dacă bugetul permite. Atunci când cheltuielile necesare consumă însă toate veniturile, posibilitatea de a constitui o rezervă rămâne limitată.

Cazacu arată că investițiile diversificate pe piețe din mai multe regiuni pot fi abordate și cu sume mici, pe orizonturi de peste 5-10 ani. Consultantul subliniază însă că fluctuațiile pieței pot produce riscuri inclusiv pe termen mediu.

Investițiile bursiere nu beneficiază de aceeași protecție ca depozitele bancare garantate. Valoarea lor poate scădea, iar recuperarea pierderilor nu este sigură nici pe termen lung.

Urmărirea cheltuielilor și constituirea unei rezerve pentru situații neprevăzute, în limita posibilităților, pot fi primii pași pentru cei care nu au economii. Investițiile reprezintă o decizie separată, care presupune înțelegerea riscurilor, nu o garanție a unui câștig viitor.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar trebui să-i facem pe plac dictatorului”
digi24.ro
image
Cum va fi vremea până la începutul lunii decembrie. Meteorologii anunță precipitații abundente în unele regiuni
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan a dat afară de la conferința de presă un jurnalist controversat și i-a interzis accesul pe tot mandatul său de președinte: „Față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus să nu mai veniți la Cotroceni. Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu”. Culmea, jurnalistul a făcut campanie pro-Nicușor și a fost la inaugurarea mandatului
gandul.ro
image
Nicușor Dan, DEZLĂNȚUIT la adresa AUR: Cu ei la guvernare, ar fi însemnat RETROGRADAREA ratingului de țară într-o săptămână
mediafax.ro
image
MM Stoica, obligat de Gigi Becali să lucreze la FCSB cu antrenorul pe care-l ironiza acum o lună!
fanatik.ro
image
Cazul SMR - Cum au îngropat deciziile politice și lașitatea managerială proiectul nuclear de la Doicești
libertatea.ro
image
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru că tatăl ei a pus 2 condiții înainte de a muri
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Revoluție la FCSB: Gigi Becali a dat afară patru oameni dintr-un foc! "La revedere"
digisport.ro
image
Băutura pe care trebuie să o consumi dacă ai trecut de vârsta de 50 de ani. Vei putea slăbi mai ușor
click.ro
image
Un primar PSD din Argeș, supărat că partidul vrea sa îi comaseze comuna. „Noi am mai fost comasați și ne-am despărțit”
antena3.ro
image
Scandal uriaş la Nvidia: Fondatorul Jensen Huang recunoaşte că şi-a înşelat soţia, după dezvăluirile despre o relaţie cu o femeie suspectată că spiona pentru China. Compania deschide o anchetă
zf.ro
image
Au 35 de limuzine, de 3 milioane de euro, dar nu şi-au plătit taxele. Maşinile, confiscate în Galaţi
observatornews.ro
image
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane și documente falsificate
cancan.ro
image
Deschizătorul de conserve, inventat la 50 de ani după conservă. Ciocanul și dalta, folosite până atunci
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
prosport.ro
image
Copacii pe care românii nu au voie să îi taie nici măcar din propria curte. Amenzile pot fi usturătoare
playtech.ro
image
Milioane de euro de la Dan Șucu pentru Rapid! Condiții de top în noua bază de la Ștefănești
fanatik.ro
image
SUA ar fi propus redesenarea granițelor administrative ale Ucrainei pentru a-i permite lui Putin să revendice o „victorie”, susține The Economist
ziare.com
image
Un jurnalist din Olanda a aflat de ce nu mai joacă Dennis Man la PSV: "Aici nu merge așa!"
digisport.ro
image
Ce să mănânci după-amiaza ca să nu ți se mai facă foame seara. Gustarea recomandată de nutriționiști
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan i-a semnat demisia. Decretul este la Monitorul Oficial
romaniatv.net
image
Nicușor Dan susține creșterea pensiilor. Anunțul președintelui și despre taxele din 2027
mediaflux.ro
image
Campioana care a dormit doi ani în Gara de Nord merge la „Chefi la cuțite”: „M-am infectat cu HIV, arătam ca un bărbat și mă chema «Luci»”
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
VIDEO Nicușor Dan l-a umilit la Cotroceni pe jurnalistul Ovidiu Vanghele, după ce acesta a pus-o la zid pe Cristina Chiriac
actualitate.net
image
Ce a făcut Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, cu banii câștigați în America: „Asta sunt, cu asta defilez”
click.ro
image
Nicușor Dan i-a interzis unui jurnalist să mai participe la conferințele de la Cotroceni. Cine este Ovidiu Vanghele
click.ro
image
Oana Lis le-a dat clasă multor vedete! Cum a apărut la 49 de ani, fără machiaj și filtre. „Zici că ești o puștoaică!”
click.ro
Ducesa de Argyll jucata de Claire Foy, Profimedia (1) jpg
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați
okmagazine.ro
Kate Middleton Zara Tindall Harriet Phillips profimedia getty images jpg
Hotărât să se debaraseze de Meghan, după scandalul cu tatăl ei, Palatul britanic o pregătește pe Kate nr.2. Cine e înlocuitoarea
okmagazine.ro
Cele Cinci Fecioare Nebune, fotografiate de Anders Beer Wilse în 1925. Vârful uneia dintre pietre era fost folosit ca stâlp de telegraf
Misterul celor Cinci Fecioare Nebune: monumentul funerar vechi de peste 1.700 de ani, salvat de o legendă creștină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Îi recunoaști? Imaginea de colecție din ziua nunții unui îndrăgit cântăreț de muzică populară. Artistul și soția sa au împlinit 41 de ani de căsnicie
image
Ce a făcut Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, cu banii câștigați în America: „Asta sunt, cu asta defilez”

OK! Magazine

image
„N-a făcut niciodată dragoste cu mine. Nu știa cum!” Sex simbolul care a primit asemenea reproș avea alte calități în pat...