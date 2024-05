Cum a ajuns o afacere românească pornita în sufragerie sa se extindă pe trei continente

Anul acesta, Rottaprint, prima tipografie flexografică cu acționat 100% românesc, înființată de familia Nechita-Rotta, împlinește 33 de ani de activitate. În mai bine de 3 decenii, compania care a luat naștere într-o sufragerie din centrul Clujului, a cumulat investiții de peste 60 milioane euro, a introdus în nomenclatorul țării o nouă meserie, a tipărit peste 700 mil. metri liniari și a pus etichete pe produse care s-au regăsit pe rafturile magazinului din 1991 până în prezent, majoritatea brand-uri de top din FMCG, dar și alte industrii.

Ajuns astăzi la o cifră de afaceri de 35 de milioane euro, Rottaprint este cel mai mare business de profil din România, cu o cotă de piață de 30%, care a colaborat în cei 33 de ani de activitate cu peste 2000 de clienți din domenii de top precum industria alimentară și lactate, băuturi răcoritoare, vin și băuturi alcoolice, sănătate și suplimente alimentare, detergenți și îngrijirea casei, cosmetice și îngrijire personală sau logistică.

De la 3 angajați în 1991, la propria școală de tipar flexografic

Rottaprint a luat naștere în 1991, la Cluj-Napoca, la inițiativa celor trei fondatori, soții Arnella și Cristi Nechita-Rotta și mama Arnellei, Melania Rotta. Ei au fost și primii angajați ai proaspătului business, amenajat inițial într-o sufragerie de 20 mp din centrul orașului Cluj-Napoca și dotat cu un utilaj de tipar flexografic second hand, achiziționat cu 100 de mărci, cu care au tipărit 12.000 metri liniari pentru etichetele produse în primul an de activitate.

În 3 ani, tipografia s-a mutat într-un spațiu de 80 de metri pătrați, echipa s-a mărit la 15 angajați, iar producția a ajuns la peste 1,6 milioane de metri liniari. De-a lungul anilor, în ciuda contextului economic instabil din România, începând cu tranziția la economia capitalistă, crize consecutive, schimbări tehnologice, lipsa specializării în tipar flexografic, prin investiții constante și reziliență, compania a ajuns la o echipă sudată, de aproape 240 de angajați.

“Tehnologiile și modalitățile de imprimare se schimbă rapid. În 2008, pentru că am anticipat nevoia de specialiști în domeniu, am început să facem demersurile necesare ca ocupația de tipograf flexograf să fie introdusă în Codul Ocupațiilor din România. Apoi, am pus pe picioare prima școală de tipografi, în care angajații noștri cu experiență sunt profesori pentru următoarele generații, inclusiv acum”, declară Cristi Nechita-Rotta, Co-fondator și Director General Rottaprint.

Începuturi cu etichete autoadezive, prezentul dominat de soluții inteligente

Compania a început cu etichetele autoadezive în 1991 și an de an a continuat să lărgească portofoliul de produse. Astfel, în 1995 a început să producă hârtie de unt, în 1999 capace de aluminiu, iar în 2000 folie pentru blistere. Trei ani mai târziu, a introdus în portofoliu și manșonul pentru înghețată, Rottaprint fiind inclusiv astăzi singurul producător a acestui tip de ambalaj din România.

În 2008, tipografia a început să producă etichete termocontractibile, iar la 20 ani de la înființare, în 2011, a lansat etichetele innobilate, urmate în 2014 de ambalaje flexibile și etichete wrap around, în 2016 etichete cu strat dublu (peal & seal), iar în 2019 a început comercializarea capacelor smart emboss, cartonașelor înfoliate și inserturilor EAS. În perioada pandemică, Rottaprint a lansat etichetele lenticulare, în 2021 pe cele inteligente și metalice, iar în 2022 a adăugat în portofoliu etichete cast & cure.

Doar în intervalul 2020-2023, business-ul clujean a investit peste 6 milioane euro în tehnologii, echipamente și logistică de ultimă generație, care au permis reduceri de 1-2 zile a termenelor de producție, dar și adopția unei noi tehnologii de tipar, numită digital inkjet, cu care a început să adreseze o ofertă completă unor industrii diverse, precum cea chimică, industria de uleiuri, lubrifianți, automotive, cosmetice și produse de curățenie și igienă personală, precum și pentru industria băuturilor.

Tot în ultimii 3 ani, compania a derulat investiții de 3,7 mil. euro în tehnologii și utilaje pentru producția sustenabilă a produselor din portofoliu.

Astfel, Rottaprint a introdus în portofoliu etichetele activate prin tehnologia NFC, etichete autoadezive cu valoare adăugată ridicată și a reușit o scădere anuală a consumului de energie, de la 3 076 MWH în 2017 la 2 934 MWh în 2022, o scădere anuală estimată a consumului de materiale, de la 188 tone în 2017 la 178 tone în 2022, respectiv reducerea risipei de deșeuri și a consumului de materiale de cca. 10 tone pe an.

Investiții cumulate de 60 milioane euro în 33 de ani, miza pe export și creșteri susținute

Din 1991, până în prezent, Rottaprint a cumulat investiții de peste 60 de milioane euro în dotarea, creșterea și expansiunea business-ului pornit la Cluj-Napoca. Astfel, în 2023 compania a înregistrat cu cca. 7% mai mulți clienți internaționali și a raportat comenzi în 14 țări din Europa, Asia și SUA.

Cu sediul în Apahida, jud. Cluj, Rottaprint deține în prezent alte 2 centre logistice în România: Brașov și Ilfov și 2 centre logistice în Ungaria și Germania. Pentru anul curent, are în plan consolidarea și extinderea prezenței pe anumite piețe din Uniunea Europeană, vizând o creștere de cel puțin 5% față de anul precedent.

”În 2023 ne-am lărgit portofoliul de produse în țările în care exportăm cel mai mult și am reușit să introducem produse consacrate în România și Ungaria pe piața germană. De altfel, pentru anul acesta, ne-am propus să ne consolidăm poziția pe piețele din Germania și Ungaria, unde suntem prezenți din 2009, respectiv, 2013, fiind principalele noastre țări de export, care cresc organic de la an la an”, explică Cristi Nechita-Rotta.

Potrivit acestuia, rețeta unui business matur și competitiv stă în reziliență, investiții constante, o echipă sudată, investită cu încredere, un mediu de lucru echitabil și deschidere permanentă la nou.

”Am creat Rottaprint ca business de familie, bazat pe creativitate, integritate și pasiune și așa ne dorim să rămână și în următorii 33 de ani. Ne-am dorit armonie, relații sănătoase, dorință de cunoaștere, respect față de client, plăcerea de a munci și deschidere permanentă la nou. Noi îmbrățișăm cu același entuziasm, profesionalism și creativitate orice schimbări viitoare, la fel cum am făcut-o de atâtea ori în cei 33 de ani de activitate”, conchide Directorul General Rottaprint.