Chile are de gând să naţionalizeze industria litiului

Preşedintele de stânga al Chile, Gabriel Boric, a anunţat joi seara că va naţionaliza industria litiului pentru a stimula economia şi a proteja mediul înconjurător, transmite Reuters.

Anunţul a provocat o undă de şoc având în vedere că Chile este al doilea mare producător mondial de litiu, un metal esenţial pentru producerea de baterii destinate vehiculelor electrice. Totodată, Chile este şi ţara cu cele mai mari rezerve mondiale de litiu. Potrivit anunţului făcut de Gabriel Boric, în timp controlul asupra vastelor operaţiuni de litiu din Chile va fi transferat de la giganţii industriali precum SQM şi Albemarle către o companie separată deţinută de stat, scrie Agerpres.

„Aceasta este o oportunitate pentru creştere economică care va fi dificil de depăşit pe termen scurt", a spus Boric într-un discurs televizat.

Potrivit preşedintelui chilian, viitoarele contracte pentru litiu vor fi emise numai pentru parteneriate public-private cu controlul statului. „Aceasta este cea mai bună şansă pe care o avem în tranziţia la o economie sustenabilă şi dezvoltată. Nu ne permitem să o irosim", a spus Gabriel Boric. Guvernul nu va pune capăt contractelor actuale, dar speră că firmele vor fi deschise la ideea participării statului înainte de expirare, a apreciat Boric, fără a menţiona companiile Albemarle şi SQM, primul respectiv al doilea mare producător mondial de litiu. Contractul SQM ar urma să expire în 2030 iar cel al Albermarle în 2043.

SQM, cunoscut în mod oficial sub denumirea Sociedad Quimica Y Minera de Chile, şi Albemarle aprovizionează cu litiu companii precum Tesla Inc, LG Energy Solution Ltd şi alţi producătorii de baterii pentru vehiculele electrice.

Decizia preşedintelui chilian reprezintă o nouă provocare pentru producătorii de vehicule electrice care se străduiesc să îşi asigure aprovizionarea cu materiale necesare pentru baterii, într-un moment în care din ce în ce mai multe ţări se străduiesc să îşi protejeze resursele naturale. Mexicul şi-a naţionalizat depozitele de litiu încă de anul trecut iar Indonezia a interzis exporturile de minereu de nichel, un alt metal crucial pentru producţia de baterii, în 2020.