Câți bani ar putea primi în 3 ani un român care cumpără titluri de stat Tezaur

Prețurile în continuă creștere pentru bunuri și servicii încep să reducă economiile românilor. Cum nu există o modalitate de a evita inflația, analiști financiari prezintă câteva soluţii de înmulţire a banilor.

Potrivit datelor transmise de Observatornews, ca să alegem metoda de economisire potrivită, trebuie să ştim de la început în cât timp am putea avea nevoie de respectivii bani şi pentru ce.

„Dacă e o sumă mai mare de bani fiindcă urmează să facem o investiţie imobiliară, recomandarea mea ar fi să rămânem, poate, pe depozite în euro", sfătuieşte Adrian Asoltanie, consultant financiar.

Bani din titluri de stat Tezaur

Conform sursei citate, chiar dacă dobânzile pentru depozitele în euro sunt mici, avantajul este că este eliminat riscul de schimb valutar, având în vedere că tranzacţia se va face, cel mai probabil, tot în euro.

„Să presupunem că avem 70.000 de euro pe care vrem să-i ţinem într-un depozit la bancă. Dacă îi depunem acum, cea mai bună dobândă din piaţă este de 2,5%, iar suma acumulată, în trei ani, după aplicarea impozitului pe dobândă, de 10%, este de 74.725 de euro.”, explică specialiștii.

„Avem şi posibilitatea să ne uităm şi la soluţii care vin direct din partea guvernamentală prin aceste emisiuni Tezaur. Ele au fost la randamente bune, undeva la jumătatea inflaţiei", spune Andreea Nica, analist financiar.

Dacă am avea strânse cinci salarii medii pe economie, adică 17.825 de lei, şi am vrea să cumpărăm titluri Tezaur la 8%, în trei ani vom strânge 22.103 lei. În al doilea scenariu, dacă i-am depune într-un depozit în lei, la bancă, am strânge doar 19.892 lei. Într-un alt scenariu, dacă nu avem cele cinci salarii medii economisite, dar vrem să ajungem la această sumă, putem pune deoparte lunar 531 de lei la o dobândă de 8%. Ne va lua în jur de trei ani.

Dobânzi de până la 8% pentru Tezaur

Ministerul Finanțelor a lansat, la începutul acestei luni, o nouă emisiune de titluri de stat TEZAUR, destinată exclusiv populației începând din 3 februarie, cu maturități de 1, 2 și 3 ani și dobânzi anuale de 7,20%, 7,50%, respectiv 8%.

Titlurile de stat au valoare nominală de 1 leu și sunt în forma dematerializată.

Titlurile de stat pot fi cumpărate:

- Între 3 – 23 februarie 2023 online, numai de către persoanele fizice care sunt înregistrate în SPV. Operațiunile care pot fi realizate online sunt: deschidere cont de subscriere pe numele investitorului la o unitate a Trezoreriei Statului selectată, subscriere titluri de stat TEZAUR, virament al sumelor din contul de subscriere al investitorului către un cont bancar pe numele investitorului. Pentru mai multe detalii cu privire la subscrierile online accesați Ghid Tezaur online și Tezaur online;

- Între 3 – 24 februarie 2023 de la unitățile Trezoreriei Statului;

- Între 3 – 23 februarie 2023 în mediul urban și 3 – 22 februarie 2023 în mediul rural, prin subunitățile poștale ale C.N. Poșta Română S.A.

Dobânda este anuală, plătibilă la termenele prevăzute în prospectul de emisiune. De asemenea, titlurile de stat emise în cadrul Programului Tezaur sunt transferabile și se pot răscumpăra în avans. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni. Investitorii au posibilitatea anulării subscrierilor deja efectuate doar în perioada de subscriere, prin depunerea unei cereri.

Sunt eligibile persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani la data efectuării subscrierii. Veniturile obținute din investirea în oferta de economisire lansată de Ministerul Finanțelor sunt neimpozabile.

Fondurile obținute de Ministerul Finanțelor în calitate de emitent, ca urmare a emisiunii de titluri de stat, vor fi utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice.