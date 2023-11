Problema Europei este mai mare decât o recesiune, adevărata problemă este stoparea creșterii economice

Zona euro pare să se afle în mijlocul unei noi recesiuni, însă adevărata problemă economică din această zonă este neutralitatea economică.

Efectele economice sunt atât de puternice încât și anul viitor va fi o provocare, iar potențialul de creștere care se diminuează sugerează că zona euro va avea dificultăți în a crește cu mai mult de 1%, chiar și în cazul unei reveniri puternice.

Problemele structurale profunde înseamnă că Europa va rămâne în urma majorității celorlalte zone economice mari în anii următori.

Perspectivele pe termen scurt nu sunt grozave, dar nici teribile. Datele de marți au arătat că produsul intern brut a scăzut cu 0,1% în perioada iulie-septembrie față de cele trei luni precedente, ceea ce indică o recesiune superficială, dacă va urma un trimestru patru slab, așa cum sugerează primii indicatori.

Dar creșterea a fost în general stagnantă tot anul, iar ratele record ale dobânzilor - un produs secundar al creșterii inflației - împreună cu înăsprirea cheltuielilor bugetare vor limita expansiunea la doar 0,6% anul viitor, potrivit unui sondaj Reuters.

Optimiștii, inclusiv economistul șef al Băncii Centrale Europene, Philip Lane, spun că cererea ar trebui să se redreseze, deoarece lucrătorii se bucură acum de o revenire a salariilor reale care va stimula încrederea.

Piața forței de muncă rămâne tensionată, iar economia mondială își revine, astfel încât cererea externă va fi, de asemenea, probabil mai sănătoasă.

Dar alții spun că nu există prea multe indicii care să sugereze genul de revenire a încrederii pe care mizează BCE, citând costurile ridicate ale împrumuturilor care frânează investițiile, o piață a forței de muncă mai slabă și o cerere externă care nu a fost la înălțimea așteptărilor.

„Europa a trecut printr-un an de creștere zero și acum se îndreaptă spre un an în care atât politicile monetare, cât și cele fiscale sunt menite să frâneze creșterea”, a declarat Erik Nielsen, consilier economic al UniCredit.

„Economia europeană a stat cu spatele la pământ timp de un an (și) planurile de politică monetară și fiscală pentru 2024 par să accepte probabilitatea ridicată a unui alt an pierdut”.

Populația europeană în vârstă de muncă va scădea, în timp ce creșterile de productivitate vor fi reduse. Întreprinderile se plâng de faptul că birocrația este în creștere, ceea ce le face mai puțin competitive, în timp ce integrarea zonei euro într-o uniune economică a stagnat, fără o voință politică evidentă de a avansa.

Comisia Europeană estimează în prezent creșterea potențială a blocului la mai puțin de 1,5%, care se va reduce la 1,2% până în 2027, o scădere de la 2%-2,5% la începutul secolului și care se datorează în principal schimbărilor demografice și câștigurilor slabe de eficiență.