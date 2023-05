Casa Verde Fotovoltaice: Bugetul pentru București - Ilfov a fost epuizat în nouă minute

Bugetul pentru București - Ilfov în cadrul programului Casa Verde Fotovoltaice a fost epuizat în nouă minute, după înscrierea a aproape 5.000 de persoane fizice, potrivit AFM.

Bugetul de 99.860.000 de lei alocat acestei regiuni a fost rezervat integral în primele nouă minute prin înscrierea unui număr de 4.993 de persoane fizice, anunţă Administraţia Fondului de Mediu.

”Ni s-a reconfirmat interesul pe care oamenii îl au faţă de acest program. Există o cerere foarte mare pentru subvenţia de 20.000 de lei oferită de AFM fiecărui beneficiar pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice, iar înscrierile de astăzi s-au desfăşurat în cele mai bune condiţii. Persoanele fizice din celelalte regiuni care doresc să se înscrie în program o vor putea face în zilele următoare, conform calendarului publicat pe site-ul instituţiei, în limita bugetului alocat fiecărei regiuni.”, a declarat preşedintele AFM, Laurenţiu-Adrian Neculaescu.

Pentru toate regiunile, în prima zi programată, înscrierea în aplicaţie începe la ora 10:00.

Pentru regiunile în care înscrierea se va realiza în 3 zile lucrătoare consecutive, înscrierea începe la ora 10:00 în prima zi şi continuă până în cea de a treia zi, la ora 23:59. Pentru regiunile în care cele 3 zile lucrătoare programate pentru înscrierea solicitanţilor sunt separate de zile nelucrătoare, orele de începere/încheiere a înscrierii sunt: În prima zi: 10:00 – 23:59, a doua zi: 0:00 – 23:59 şi a treia zi: 0:00 – 23:59.

Interesul românilor pentru fotovoltaice a crescut vertiginos în acest an, datorită promovării programelor guvernamentale de tip Casa Verde și ElectricUP, dar și programelor din fonduri europene.

Potrivit datelor oficiale, în perioada 2019-2021 au fost alocate fonduri pentru peste 55.000 de sisteme fotovoltaice, cu o putere totală de minim 165MW, prin programul Casa Verde Fotovoltaice.

Comparativ, bugetul alocat în 2023 prin același proiect, poate acoperi circa 87.500 de proiecte într-un singur an.

“Partea bună este că tot mai mulți români se gândesc să își instaleze sisteme fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, mai ales după ce facturile la energie au crescut anul trecut. Programele cu finanțare guvernamentală au alimentat cererea și au creat așteptări foarte mari în rândul potențialilor beneficiari care așteaptă deschiderea sesiunii și implementarea proiectelor. Partea mai puțin bună este că programul Casa Verde nu a demarat conform planificării și implementarea proiectelor cu finanțare prin acest program va dura mai mult decât au estimat autoritățile. În același timp, din datele centralizate de noi reiese că tot mai mulți clienți aleg să își finanțeze investiția în sisteme fotovoltaice din surse proprii, pentru a evita întârzierea implementării și pentru a nu mai depinde de finanțarea guvernamentală. De exemplu, întârzierile din cadrul programului Casa Verde 2021, program care a început de drept în anul 2022, generează situații complicate atât pentru furnizori cât și pentru beneficiari. Practic, în acest an se vor suprapune termenele de implementare ale proiectelor contractate în edițiile 2021 și 2023 prin programe guvernamentale, generând astfel posibile nemulțumiri în rândul beneficiarilor. Pentru a preîntâmpina situații neplăcute pentru clienții companiei noastre, în 2023 am mărit numărul angajaților și am crescut numărul echipelor de montaj”, susține Sebastian Crișan, CEO interimar Ensys Renewable Solutions, precizând că a ajuns în prezent la un număr de 200 de angajați, grupați în echipe distribuite la nivel național.

35.000 valoarea medie a sistemului

Conform datelor centralizate în platforma proprie, cei mai mulți clienți care instalează sau își propun să contracteze sistemele fotovoltaice în viitor sunt bărbați - 77,65%, din mediul urban - 69,92%, cu vârsta medie de 51 de ani.

Valoarea medie a proiectului ce se dorește a fi implementat este de 35.000 lei, iar economia medie anuală la energie estimată este de 4080 lei/an.

“Profilul clienților beneficiari ai sistemelor fotovoltaice ne arată cum se adaptează consumatorii în fața instabilității prețurilor la energie. Practic, vorbim despre persoane mature, educate, care înțeleg nevoia de a reduce pe cât posibil dependența energetică și de a consuma energie în mod responsabil și sustenabil. Cei mai mulți clienți vin din mediul urban și zona limitrofă, locuiesc la casă și au o înțelegere deplină asupra modului în care energia fotovoltaică îi poate ajuta să obțină facturi mai mici la energie. Cuplat cu faptul că cei mai mulți dintre clienți își doresc să devină prosumatori, estimăm că economia pe care un beneficiar o poate face într-un an calendaristic este de 2887 lei, cu un orizont de amortizare a investiției de 2-7 ani, în funcție de fluctuația prețului la energie electrică și de adaptarea consumului”, mai spune Sebastian Crișan.

Creșterea interesului populației pentru sistemele fotovoltaice și mai ales pentru dobândirea statutului de prosumator este susținută și de datele oficiale ale ANRE. Numai în 2022, numărul prosumatorilor a crescut de aproape 3 ori, de la 14.000 în luna ianuarie, la peste 40.000 în luna decembrie. Practic, se poate vorbi astăzi despre deținători ai unei capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu o putere instalată totală de 423 MW, reprezentând aproximativ 2,25% din toată puterea instalată în România în acest moment. Pentru anul 2023, estimările arată că un număr de circa 70.000 de români vor dobândi statutul de prosumator.

Ensys este unul dintre cei mai importanţi furnizori de sisteme fotovoltaice la cheie din România. Compania oferă soluţii complete de sisteme fotovoltaice: consultanţă tehnică, legală, proiectare, avizare, instalare, mentenanţă, accesarea de grant-uri cu finanţare din partea statului român şi private. Prezentă din 2006 pe piaţa din România și din 2021 pe piața internaţională, în unele state membre ale Uniunii Europene, Ensys Renewable Solutions are o experienţă semnificativă cu proiecte fotovoltaice în aplicaţii rezidenţiale, comerciale, industriale, horeca, parcuri solare, etc. şi se bazează exclusiv pe echipe interne de montaj specializate şi know-how în industria energiei electrice produsă din surse regenerabile.