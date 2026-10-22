 Cardurile BCR nu vor putea fi folosite pentru plata rovinietei timp de peste patru ore | adevarul.ro
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Cardurile BCR nu vor putea fi folosite pentru plata rovinietei timp de peste patru ore

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Șoferii care au carduri emise de BCR nu le vor putea folosi pentru plata rovinietei și a TollRo timp de patru ore și 15 minute, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 23 spre 24 octombrie. Măsura este temporară și apare în contextul unei actualizări a sistemului de carduri al băncii, potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Persoană care plătește cu un card la un terminal POS.
Cardurile BCR nu vor putea fi folosite temporar pentru plata rovinietei și TollRo Foto: Arhivă

Problemele vor apărea în intervalul 23 octombrie, ora 23:45 – 24 octombrie, ora 04:00. În aceste ore, cardurile emise de BCR nu vor putea fi folosite pentru plata rovinietei și a TollRo prin portalul eToll și prin aplicațiile mobile TollRo ale CNAIR.

CNAIR informează utilizatorii rețelei de autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale că Banca Comercială Română (BCR) va implementa în noaptea de 23 spre 24 octombrie 2026 (vineri spre sâmbătă) o actualizare impusă de Visa/Mastercard. Pentru această actualizare este necesară oprirea temporară a sistemului propriu de carduri al băncii”, a transmis CNAIR.

Cum poate fi cumpărată rovinieta în această perioadă

CNAIR le amintește șoferilor că rovinieta poate fi cumpărată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de la care va fi valabilă.

Rovinietele pot fi achiziționate de la distribuitorii autorizați, utilizând alte mijloace de plată, iar tichetul de rută poate fi achiziționat de la subunitățile CNAIR”, precizează compania.

Tichetul de rută poate fi cumpărat în avans cu până la 24 de ore înainte de data și ora la care începe deplasarea.

Astfel, șoferii care folosesc carduri BCR și au nevoie de rovinietă în intervalul în care sistemul va fi oprit o pot cumpăra din timp sau pot folosi alte metode de plată. Cardurile emise de alte bănci nu vor fi afectate, iar plățile cu acestea vor putea fi făcute în mod normal.

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