Cadariu: Nu recomand boicotarea companiilor austriece. Austria va avea de pierdut în final

Ministrul Antreprenoriatului şi Turismului, Daniel Cadariu, a spus că nu recomandă acţiuni de boicot la adresa companiilor austriece, considerând că Austria va avea de pierdut într-un final.

"Într-o economie de piaţă, fiecare este liber să acţioneze cum crede de cuviinţă. Având în vedere faptul că facem parte din Uniunea Europeană şi ne dorim, aşa cum ştim, şi statutul de membru în spaţiul Schengen, n-aş recomanda astfel de acţiuni. Pe de altă parte, nu înseamnă că nu avem cu toţii o dezamăgire vizavi de votul de ieri. Votul este total nedrept şi ilogic, însă n-aş vrea să fiu prea dur. Am înţeles cu toţii, e un joc politic şi, mai curând, de politică internă a Austriei, a premierului actual şi a partidului din care face parte, miza fiind, în fond, alegerile locale de acolo. Şi tare mi-e teamă că, într-un final, vor avea de pierdut. Pentru o miză internă, să bulversezi politica Uniunii Europene e un lucru destul de grav. (...) Din perspectiva aderării noastre la spaţiul Schengen, am îndeplinit şi îndeplinim toate condiţiile. De altfel, nu este doar părerea noastră, este părerea tuturor celorlalţi membri ai Uniunii Europene care au votat pentru includerea României în spaţiul Schengen", a declarat vineri Cadariu, la deschiderea Târgului IMM-urilor - ediţia 2022, întrebat de jurnalişti ce crede despre discuţiile de pe reţelele de socializare cu privire la un boicot la adresa companiilor austriece.

În opinia acestuia, votul negativ al Austriei "poate fi o şansă în plus pentru turismul din România", în condiţiile în care românii mergeau la schi în Austria. Cu acest prilej, ministrul a subliniat că România oferă 85 de domenii schiabile şi 217 pârtii.

"Istoric vorbind, mai ales dacă ne uităm la statisticile de dinainte de 2019, lucrurile stăteau în felul următor: aproximativ 370.000 de români îşi petreceau concediul în Austria, iar mai puţin de 40.000 de turişti din Austria îşi petreceau concediile în România. Probabil că va fi o reacţie din partea populaţiei. Nu putem noi induce acest lucru, însă eu mă gândesc că lucrurile ar trebui privite în altă cheie, şi anume faptul că poate fi o şansă în plus pentru turismul din România, pentru că noi ştim că principalul scop pentru care turiştii români ajung în Austria îl reprezintă practicarea schiului. Să nu uităm, în România avem 85 de domenii schiabile, peste 200 de pârtii, mai exact 217 pârtii. E un moment foarte bun în care românii se pot gândi că pot practica acest sport şi în România", a precizat Cadariu.

În altă ordine de idei, şeful de la Antreprenoriat şi Turism a făcut referire şi la proiectul de buget al ministerului pentru anul viitor, subliniind că sunt "unele rezerve cu privire la anumite acţiuni", care speră să fie "rezolvate cu ocazia rectificării".

"În cursul anului sau la începutul anului 2022 am avut credite bugetare de 2,56 miliarde lei, iar în cursul anului, la rectificări, am primit sume suplimentare, în principiu pentru IMM Agri-food - şi am primit în total credite bugetare de 3,8 miliarde lei. Prin proiectul de buget ni se alocă 4 miliarde de lei deci, dacă analizăm din această perspectivă, putem spune că suntem mulţumiţi. Avem ceva rezerve cu privire la anumite acţiuni, rezerve care sper să fie rezolvate cu ocazia rectificării. Mă refer în primul rând la Horeca 2, despre care am tot discutat în cursul acestui an, chiar şi despre cele două târguri care au avut de suferit, pentru că nu s-au organizat de foarte mulţi ani. Târgul pentru meşteşugari nu se organizase din cursul anului 2018, iar acest târg nu s-a mai organizat din 2009. Avem alocări bugetare mult mai mici, însă, având în vedere că ele vor fi organizate la sfârşit de an, sperăm să primim sumele necesare la prima rectificare", a spus Cadariu.