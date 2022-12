Autostrada Transilvania: Cum arată și când ar putea fi gata secţiunea Nădășelu-Zimbor VIDEO

Asociaţia Pro Infrastructură a transmis, vineri, noi imagini de pe şantierul Autostrăzii Transilvania. Potrivit sursei citate, UMB poate inaugura cei 30 kilometri ai secţiunii Nădășelu-Zimbor în T3-T4 2024.

,,Autostrada Transilvania Nădășelu-Zimbor, poate în T3-T4 2024. Sâmbăta trecută, 10.12.2022, am filmat din dronă toți cei 30 kilometri ai acestei secțiuni din Autostrada A3. V-am tot spus în 2022, în numeroase rânduri, că mobilizarea excelentă a celor de la UMB ne dădea speranțe că pot termina șantierul în 2023, cu o condiție: CNAIR să aprobe rapid două modificări de soluții tehnice în zone cu alunecări masive (Nădășelu, la cimitir, și în apropiere de Topa Mică).”, au transmis reprezentanţii API pe pagina de Facebook.

Aceştia precizează că, CNAIR a întârziat însă foarte mult cu adoptarea modificărilor.

,,De curând au făcut acest lucru, cel puțin la nivel declarativ, iar mingea este la UMB care trebuie să finalizeze reproiectarea. Apoi aprobare. Apoi execuție, care nu este de ici de colo. Mai mult, UMB a semnat loturile 1 și 4 din Autostrada A7 Buzău-Focșani, iar pe 2 și 3 este re-declarat câștigător (probabil se va contesta). Pe Focșani-Bacău a parafat ieri cele trei contracte (aproape 100 kilometri!) iar sursele noastre spun că va fi anunțat câștigător și pe restul de trei segmente rămase pe A7, adică pe Bacău-Pașcani.

Așadar are în tolbă 5 din 10 loturi pe A7 și are șanse reale să le ia și pe celelalte 5. Cu toate (și ce mai are din trecut), va trebui să livreze aproximativ 400 de kilometri de autostradă și drum expres în următoarele 12-30 de luni. Așa că Nădășelu-Zimbor va aștepta mult și bine.”, explică Asociaţia.

Conform sursei citate, în august 2022 CNAIR a admis o extensie de timp până în februarie 2025, la pachet cu noul grafic de execuție.

,,În funcție de forțele disponibile, UMB poate inaugura cei 30 kilometri din A3 în T3-T4 2024, dar nu are niciun interes să o facă. Cert este că 2023 iese din discuție, iar constructorul se poate lungi, fără repercusiuni contractuale, până în primăvara lui 2025.”, subliniază API.

La începutul lunii noiembrie, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunţa că pe trei şantiere ale Autostrăzii Transilvania constructorul român avea în teren peste 1000 de muncitori și peste 400 de utilaje.

,,Mobilizare maximă pe trei șantiere de peste 43 de km ale Autostrăzii Transilvania! Pe Secțiunile: Nădășelu – Mihăiești (16,80 km); Mihăiești – Zimbor (13,26 km); Zimbor- Poarta Sălajului (13,26 km) constructorul român are, în teren, peste 1000 de muncitori și peste 400 de utilaje!”, a transmis oficialul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit ministrului, în acest context, pe șantierele secțiunilor Nădășelu - Mihăiești și Mihăiești - Zimbor lucrările au ajuns la un stadiu fizic de 42,5%.

Autostrada Transilvania

Tronsonul de autostradă Nădăşelu - Zimbor, parte a Autostrăzi Transilvania, are o lungime de 30 de kilometri, iar lucrările au început în februarie 2021. Constructor este UMB, care a câştigat şi licitaţia pentru realizarea următorului segment, Zimbor - Poarta Sălajului, pe o lungime de 12 kilometri.

A3 Nădăşelu - Zimbor:

Sector: SECȚIUNEA 3A şi SECŢIUNEA 3B, SUBSECŢIUNEA 3A2: NĂDĂŞELU - MIHĂIEȘTI şi 3B1: MIHĂIEŞTI ZIMBOR

Lungime: 30.06 km

Antreprenor: Asocierea Spedition UMB - Tehnostrade - Electromontaj

Valoare: 1.39 mld lei (fără TVA) / 9.6 mil euro per km

Contract semnat: 22 septembrie 2020

Durată: 12luni proiectare + 24 luni execuţie

A3 Zimbor - Poarta Sălajului:

Sector: SUBSECŢIUNEA 3B2: ZIMBOR - POARTA SĂLAJULUI

Lungime: 12,24 km

Antreprenor: Asocierea SA&PE Construct - Spedition UMB - Tehnostrade

Valoare: 680,40 mil lei (fără TVA) / 11,5 mil euro per km

Contract semnat: 1 iulie 2020

Durată: 12 luni proiectare + 24 luni execuţie