Americanii încearcă să vândă banca bogaților: Licitația pentru First Republic este în derulare

Autoritățile de reglementare din SUA încearcă să încheie o vânzare a First Republic Bank, aproximativ o jumătate de duzină de bănci arătându-se interesate, potrivit unor surse citate de Reuters.

Citizens Financial Group Inc CFG.N, PNC Financial Services Group PNC.N și JPMorgan Chase & Co JPM.N se numără printre ofertanții care concurează pentru First Republic într-un proces de licitație derulat de Federal Deposit Insurance Corp, potrivit unor surse familiare cu chestiunea. US Bancorp USB.N a fost, de asemenea, printre băncile cărora FDIC le-a cerut să depună o ofertă, potrivit Bloomberg și Reuters.

Guggenheim Securities consiliază FDIC, au spus două surse familiare cu chestiunea.

Procesul FDIC a început săptămâna aceasta. Ofertanții au fost rugați să depună oferte fără caracter obligatoriu până vineri, a spus una dintre surse.

Se așteaptă ca o înțelegere să fie anunțată duminică seara, înainte de deschiderea piețelor asiatice, fiind foarte posibil ca autoritatea de reglementare să anunțe în același timp că a confiscat creditorul, au spus trei dintre surse. Ofertele sunt scadente până duminică la prânz.

În prezent, băncile interesate evaluează opțiunile pentru a vedea pentru ce ar dori să liciteze, a spus una dintre surse, adăugând că este probabil ca creditorii să liciteze pentru toate depozitele FRC, o bucată considerabilă din activele sale și unele dintre pasivele sale. .

US Bancorp nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii. First Republic, FDIC, Guggenheim și celelalte bănci au refuzat să comenteze.

Licitație dificilă

O înțelegere pentru First Republic ar urma să vină la mai puțin de două luni după ce Silicon Valley Bank și Signature Bank au eșuat pe fondul unei fuga de depozite din partea creditorilor din SUA, forțând Rezerva Federală să ia măsuri de urgență pentru a stabiliza piețele.

În timp ce piețele s-au calmat de atunci, o înțelegere pentru First Republic va fi urmărită îndeaproape pentru cantitatea de sprijin pe care trebuie să o ofere guvernul.

FDIC asigură oficial depozite de până la 250.000 USD. Însă, temându-se de alte rulări bancare, autoritățile de reglementare au făcut pasul excepțional de a asigura toate depozitele atât la Silicon Valley Bank (SVB), cât și la Signature.

Rămâne de văzut dacă autoritățile de reglementare ar trebui să facă acest lucru și la First Republic. Ar avea nevoie de aprobarea secretarului Trezoreriei, a președintelui și a super-majorităților consiliilor de administrație ale Rezervei Federale și ale FDIC.

În încercarea de a găsi un cumpărător înainte de a închide banca, FDIC se adresează unora dintre cei mai mari creditori din SUA. Băncile mari au fost încurajate să liciteze pentru activele FRC, a spus una dintre surse.

JPMorgan deține deja mai mult de 10% din totalul depozitelor bancare ale națiunii și ar avea nevoie de o derogare specială a guvernului pentru a adăuga mai multe.

„Pentru o bancă mare să cumpere întreaga bancă sau cea mai mare parte a băncii ar putea fi mai sănătos pentru clienții First Republic, deoarece i-ar putea pune pe o platformă mai largă și mai stabilă”, a declarat Eugene Flood, președintele A Cappella Partners, care servește ca director independent. la First Citizens BancShares și Janus Henderson și vorbea cu titlu personal. First Citizens au fost de acord să cumpere banca eşuată din Silicon Valley luna trecută.

First Republic a fost fondată în 1985

First Republic a fost fondată în 1985 de James „Jim” Herbert, fiul unui bancher comunitar din Ohio. Merrill Lynch a achiziționat banca în 2007, dar a fost listată din nou la bursă în 2010, după ce a fost vândută de noul proprietar al lui Merrill, Bank of America Corp BAC.N, în urma crizei financiare din 2008.

Timp de ani de zile, First Republic a atras clienții cu valoare netă mare cu rate preferențiale la credite ipotecare și împrumuturi. Această strategie a făcut-o mai vulnerabilă decât creditorii regionali cu clienți mai puțin înstăriți. Banca a avut un nivel ridicat de depozite neasigurate, în valoare de 68% din depozite.

Creditorul din San Francisco a văzut peste 100 de miliarde de dolari în depozite fugind în primul trimestru, lăsându-l să se chinuie să strângă bani.

În ciuda unei inițiale de 30 de miliarde de dolari de la 11 bănci de pe Wall Street în martie, eforturile s-au dovedit zadarnice, în parte pentru că cumpărătorii au refuzat perspectiva de a fi nevoiți să realizeze pierderi mari în cartea de credite.

O sursă familiarizată cu situația a declarat vineri pentru Reuters că FDIC a decis că poziția creditorului s-a deteriorat și că nu mai are timp să urmărească o salvare prin sectorul privat.

Până vineri, valoarea de piață a First Republic a atins un minim de 557 de milioane de dolari, în scădere față de vârful de 40 de miliarde de dolari din noiembrie 2021.

Acțiunile altor bănci regionale au scăzut, de asemenea, vineri, deoarece a devenit clar că First Republic se îndrepta către o administrare judiciară FDIC, PacWest Bancorp PACW.O scăzând cu 2% după clopot și Western Alliance WAL.N cu 0,7%.