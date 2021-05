10 ani de eMAG Marketplace: 36.000 selleri şi 8 milioane de produse listate

60% dintre produsele vândute pe eMAG provin din Marketplace

251 milioane de lei vor fi investiţi în tehnologie, internaţionalizare şi oameni în următorii trei ani

eMAG Seller’s Day, cea mai mare conferinţă de ecommerce din regiune, a reunit online peste 3.000 de selleri, cu o cifră de afaceri cumulată de 8,5 miliarde de euro





Comerţul online va înregistra creşteri semnificative în continuare, odată cu evoluţia accelerată a economiei digitale şi, pentru a susţine dezvoltarea ecosistemului în acest context, eMAG va investi 251 de milioane de lei în dezvoltarea antreprenorialului digital prin intermediul platformei Marketplace în următorii trei ani.

În 2020, al zecelea an de activitate a platformei, volumul vânzărilor realizate de sellerii români din eMAG Marketplace a crescut cu peste 90% faţă de 2019, ajungând la 25 de milioane de produse. De asemenea, 61% dintre selleri au realizat o cifră de afaceri în creştere cu 50% de la an la an. Datele au fost prezentate în cadrul celui mai mare eveniment de ecommerce din regiune, eMAG Sellers’ Day, desfăşurat ieri, care a reunit online peste 3.000 de selleri din 25 de industrii, cu o cifră de afaceri cumulată de 8,5 miliarde de euro.

„Am investit constant în dezvoltarea eMAG Marketplace pentru a crea un hub al IMM-urilor româneşti. În următorii 10 ani, obiectivul nostru este să exportăm în regiune know-how-ul şi tehnologia dezvoltate în România şi ne dorim să fim prezenţi pe toate pieţele din Europa Centrală şi de Est”, a declarat Tudor Manea, CEO eMAG.

„În primii 10 ani de eMAG Marketplace ne-am concentrat pe dezvoltarea tehnologiei, a echipei şi infrastructurii care permite să oferim funcţionalităţi extinse pentru creşterea afacerii şi integrarea rapidă. În prezent, ni se alătură trei selleri noi în fiecare oră. De acum, intrăm într-o nouă etapă de dezvoltare accelerată care vizează extinderea internaţională. Astfel, vom putea susţine şi mai mult antreprenorii locali care doresc să îşi extindă business-ul la nivel internaţional,” a declarat Florin Filote, Vicepreşedinte eMAG.



Florin Filote, vicepreşedinte eMAG

Acest progres se datorează atât creşterii ecommerce pe plan local, cât şi instrumentelor de analiză şi optimizare a afacerii pe care le au la dispoziţie sellerii. De exemplu, de la lansarea asistentului virtual de business, sellerii si-au crescut, în medie, cu 55% vânzările urmând recomandările privind optimizarea stocurilor, iar indicatorul seller rating a contribuit la creşterea cu 155% a ratei de conversie pentru sellerii care au primit peste 4 stele de la clienţi. Mai mult, cei care au urmat recomandările de îmbunătăţire a documentaţiei produselor au obţinut cu 30% mai multe vizite în platformă, în vreme ce vânzările au crescut, în medie, cu 24% pentru cei care utilizează eMAG Ads.

Lansările anului 2021 în eMAG Marketplace

Până la finalul acestui an, sellerii din Marketplace vor avea la dispoziţie instrumente noi care îi vor ajuta să îşi dezvolte şi mai mult business-ul online, dar şi canale noi de comunicare. În acest sens, va fi lansat în curând un sistem nou pentru măsurarea indicatorilor de sănătate a contului, care evaluează activitatea în platformă cu accent pe acţiunile de prevenţie. De asemenea, din luna iulie va fi simplificat fluxul de listare a noilor produse, ceea ce le va permite sellerilor să îşi extindă cu uşurinţă oferta din platformă.

În luna septembrie este programată lansarea aplicaţiei de mobil eMAG Marketplace, instrument care le va permite să monitorizeze activitatea din platformă oricând şi de oriunde.

Tot anul acesta, partenerii care vor să îşi extindă business-ul pe plan internaţional vor putea fi integraţi într-un program nou, menit să simplifice procesul de listare în eMAG Ungaria.

eMAG Marketplace premiază performanţa

La evenimentul Sellers’ Day, eMAG a premiat cei mai performanţi parteneri cu premii totale de 227.000 euro:

Activitate exemplară (calitate bună a descrierilor, livrare la timp, feedback bun de la clienţi): Grup DZC

(calitate bună a descrierilor, livrare la timp, feedback bun de la clienţi): Grup DZC Extindere de gamă : Prichindel

: Prichindel Livrare în 24h : Susino România

: Susino România Premiul special Campionul Genius : ParfumuRo

: ParfumuRo Stocuri optimizate : Ataline Prosistem

: Ataline Prosistem Creştere accelerată : Narpo-Consult

: Narpo-Consult Deschide România : Mastel Com

: Mastel Com Curiozitate şi implicare: Eurotrading Expert

###

Despre eMAG

Companie românească fondată în 2001, eMAG este un pionier al pieţei de comerţ online din România şi a devenit un lider cu prezenţă în Bulgaria, Ungaria şi Polonia. De 19 ani, compania investeşte constant în servicii bazate pe tehnologii dezvoltate în România, care ajută clienţii să economisească timp şi bani.

Cu o gamă de produse în continuă creştere atât prin oferta proprie, cât şi prin partenerii din Marketplace, eMAG este locul unde oricine poate căuta şi comanda orice, de oriunde. Clienţii beneficiază de servicii cu valoare adăugată precum 30 de zile drept de retur, deschiderea coletului la livrare, call center 24/7, Service Pick Up and Return, finanţare în rate prin eCredit, aplicaţia de mobil şi „Plata cu un click”, cardul de cumpărături eMAG de la Raiffeisen Bank, serviciul de comandă instant.