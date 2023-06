8 milioane de angajați sunt parteneri în 2.800 de companii din Europa. Ce beneficii au

Dacă până acum performanța angajaților era recompensată prin creșterea salariilor și alte beneficii, ultimii doi ani au adus un instrument prin care angajații devin parteneri de afaceri ai companiei.

AROBS Transilvania Software, jucător de tehnologie listat la Bursa de Valori București, a ajuns în această perioadă la cea de-a treia versiune “Stock Option Plan” (SOP), aceasta fiind „una dintre direcțiile strategice ale AROBS odată cu listarea la Bursa de Valori București - axarea pe motivarea și retenția membrilor echipei”, spune Voicu Oprean, CEO al companiei.

Deși e o oportunitate explorată frecvent în alte țări, în România, prea puține companii au implementat până acum planuri de remunerare bazate pe capitaluri proprii. Chiar dacă programele de tip SOP au fost clarificate în Codul Fiscal abia în 2016, ca formă de recompensare și stimulare a angajaților pentru a contribui direct la dezvoltarea companiei, s-a demonstrat deja eficiența acestui program. Business-urile care au recurs la SOP au crescut atât productivitatea, cât și rata de atragere a noilor talente. Însă, în România nu există încă date oficiale cu privire la numărul companiilor care au implementat acest program.

În Europa, circa opt milioane de angajați dețin acțiuni în peste 2.800 de companii, arată raportul anual pentru anul 2021 publicat de European Federation of Employee Share Ownership, iar în Statele Unite, conform celor mai recente informații ale National Center of Employee Ownership, în 2019 erau implementate aproximativ 6500 astfel de programe care acopereau în jur de 14 milioane de participanți.

Ce este Stock Option Plan (SOP) și cum funcționează

“Când angajații tăi devin parteneri în business, au tot interesul ca afacerea să crească”, completează Voicu Oprean. “Valoarea unei acțiuni crește odată cu performanța companiei, deci acordarea avantajelor sub forma participațiilor stimulează echipa să genereze soluții eficiente pentru viitor, pe când bonusurile, de exemplu, recompensează un efort din trecut.”

În cadrul unui SOP, o companie oferă angajaților posibilitatea să cumpere într-un termen limită sau în alte condiții impuse, un număr predeterminat de acțiuni ale companiei la un preț prestabilit. Astfel, angajații sunt cointeresați în aprecierea prețului acțiunii companiei în care lucrează. Prin urmare, e de așteptat că vor depune toate eforturile pentru dezvoltarea și succesul business-ului, pentru ca acțiunile să devină cât mai valoroase. Dacă business-ul crește, angajații își pot exercita dreptul de a cumpăra acțiunile la prețul vechi și câștigă diferența de preț a acțiunii.

O altă variantă este acordarea de acțiuni cu titlu gratuit de către companie a unor opțiuni de acțiuni către angajați. Acestea au stabilită o perioadă de maturitate, de obicei de 12 luni, la finalul căreia sunt transformate în acțiuni.

Deși, în general, aceste programe sunt dedicate conducerii, AROBS l-a implementat pentru toată echipa. Voicu Oprean: “Am avut însă în vedere o serie de criterii și obiective pe care colegii noștri trebuie să le îndeplinească pentru a primi acțiuni în cadrul SOP, în special legate de durata minimă a contractului de muncă – vechime mai mare de un an și obținerea unor rezultate semnificative în activitate.”

Cum este implementat SOP

În cadrul AROBS, programul SOP a fost demarat în noiembrie 2021, înainte de listarea business-ului la Bursa de Valori București, când Voicu Oprean, acționarul majoritar, a cedat companiei un număr de acțiuni ce au reprezentat 10% din capitalul social la data respectivă. Astfel, compania a ajuns să dețină un număr de acțiuni ce reprezentau 8,8% din capital. În noiembrie 2021 a fost demarată prima etapă SOP în cadrul grupului AROBS, când au fost alocate opțiuni cu titlu gratuit către aproximativ 300 de angajați. Aceste opțiuni au ajuns la maturitate în noiembrie 2022 și au fost transformate în acțiuni.

În septembrie 2022, compania a demarat SOP 2.0, unde opțiunile pentru acțiuni cu titlu gratuit au fost oferite persoanelor cheie din AROBS, dar și din alte companii din Grup: AROBS Engineering, UCMS, SASFleet Tracking, Berg Software etc. De asemenea, în primul trimestru din 2023, AROBS a dat startul și etapei SOP 3.0, în cadrul căreia și mai mulți dintre angajații companiei au primit aceste opțiuni de acțiuni. Practic, tot mai mulți angajați AROBS, primind acțiuni cu titlu gratuit, vor deveni parteneri în companie.

„Este important de reținut că angajații beneficiari ai programului SOP implementat, precum și al viitoarelor astfel de programe din cadrul AROBS, pot dobândi acțiuni în mod gratuit, fără a exista niciun fel de transfer de resurse de la angajați către companie în schimbul acestor acțiuni. Astfel, transferul acțiunilor de la companie către angajați presupune zero costuri din partea acestora din urmă, acțiunile dobândite reprezentând un beneficiu și o recompensă pentru performanțele lor, de implicare în succesul companiei” a punctat Voicu Oprean.

Care sunt beneficiile programului pentru angajați și pentru companie

Opțiunile din cadrul SOP și acțiunile obținute în urma exercitării opțiunilor nu sunt considerate venituri impozabile, fiind exceptate și de la plata contribuțiilor sociale. Acțiunile de acest tip devin impozabile doar în momentul în care beneficiarul decide să le tranzacționeze. Totodată, de la 1 ianuarie 2023, cota de impozitare a tranzacțiilor cu acțiuni este de 1%, în cazul deținerilor de acțiuni pe o perioadă mai mare de un an sau de 3% în cazul acțiunilor deținute mai puțin de 12 luni, comparativ cu impozitul de 10% anterior, care era aplicabil rezultatului anual net – profit minus pierdere. Această nouă metodă de impozitare se aplică însă doar în cazul tranzacțiilor câștigătoare, fără posibilitatea de a compensa rezultatele tranzacțiilor în pierdere.

În plus, o altă modificare importantă în această direcție este legată de mutarea întregului proces de reținere, declarare și virare a impozitului pe tranzacții în sarcina brokerului.

„Sperăm ca odată cu programele noastre SOP și beneficiile existente la nivelul impozitării acestor acțiuni și a întregului proces de tranzacționare, să deschidem apetitul colegilor noștri de a deveni și viitori investitori la Bursa de Valori București.” a declarat Voicu Oprean.

Pe de altă parte, în cazul unei companii, prin implementarea de programe SOP, este posibilă reducerea cheltuielilor operaționale și realizarea unei optimizări fiscale, permisă de prevederile Codului Fiscal în vigoare.

Diferența dintre Stock Option Plan și atribuirea directă de acțiuni

Atât programele de tip Stock Option Plan, cât și atribuirea directă de acțiuni sunt utilizate drept metode pentru motivarea și recompensarea angajaților, însă există o serie de diferențe semnificative.

În primul rând, impozitele – din punct de vedere fiscal, în cazul SOP, pe angajator îl costă doar acțiunile oferite angajaților, fără să aibă de plătit vreo taxă la stat pentru acest beneficiu. În plus, poziția de numerar din companie este protejată, oferind angajatorului opțiunea de a recompensa angajații cu acțiuni de o anumită valoare în loc de bani lichizi. Dacă oferă însă aceleași acțiuni prin atribuire directă, angajatorul e nevoit să plătească impozite către stat, bagajul fiscal fiind egal cu cel aferent taxării unui bonus.

IT pe Bursa de Valori București

În acest moment, 10 companii de tehnologie sunt listate la Bursa de Valori București - cele mai multe, printre care și AROBS, venind la bursă în anul 2021. Capitalizarea acestor companii, astăzi, depășește 1,7 miliarde de lei , AROBS deținând cea mai mare valoare - aproximativ 900 milioane de lei.

Dimensiunea pieței locale de IT

Piața IT din România a depășit valoarea de 9 miliarde de euro anul trecut, iar până în 2024 ar putea ajunge la peste 12 miliarde de euro, potrivit rezultatelor unui studiu de piață realizat de Asociația Patronală a Industriei de Software şi Servicii (ANIS). Acest sector generează 7% din Produsul Internațional Brut și se află pe tendință de creștere, determinată și de marile proiecte de digitalizare ce urmează să fie implementate în economia locală. Comparativ cu trend-ul general al creşterii economice din România, domeniul IT are o rată anuală de trei ori mai mare, procentajul fiind de 15 - 17% pe an.

În ceea ce privește resursa umană, potrivit studiului ANIS, companiile mari, cu peste 250 de angajaţi, au o pondere semnificativă în piața de software şi servicii IT, reprezentând 47% din totalul volumului de afaceri generate de industrie (4 miliarde de euro). Companiile medii (cu 50 - 250 de angajaţi) reprezintă 20% din volum (1,8 miliarde de euro), iar cele mici (cu 2 - 49 de angajaţi) reprezintă 27% din volumul total al pieţei (2,5 miliarde de euro). Întreprinderile micro (0 - 1 angajaţi) reprezintă în prezent 8% din volumul pieţei (0,7 miliarde de euro), iar în cazul acestora se înregistrează o creştere stabilă, de aproximativ 100 de milioane de euro anual. Piața locală de IT numără peste 20.000 de firme, cele mai multe fiind micro-întreprinderi – mai multe cu 78% în ultimii cinci ani. În total, sectorul avea aproape 150.000 de angajați anul trecut, din care aproape jumătate lucrează în companii mari. Studiul estimează că fiecare angajat produce 60.000 de euro pe an, iar tendința e și aici în creștere.

"Aproape două treimi din volumul total al pieţei este concentrat în Bucureşti (60%), urmat de regiunea Nord-Vest, cu precădere zona judeţului Cluj (18%). Regiunea de Vest şi-a dublat ponderea în total între 2015 şi 2020, iar sudul este singura regiune a ţării unde sunt înregistrate scăderi din ponderea totală a volumului pieţei de software şi servicii", relevă studiul citat.

În ce privește configuraţia capitalului, aceasta a rămas stabilă la nivel naţional, astfel că 64% dintre companiile IT au capital străin, iar 36% românesc.